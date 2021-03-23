名牌手袋｜手袋對許多女生來說不僅是時尚單品，還是一種值得收藏的「精品」，許多女生夢寐以求的「Dream Bag」不僅設計歷久彌新，精緻做工加上品牌口碑，讓許多名牌手袋價值都與日俱增，深具保值潛力。
還有不少女星都有收藏名牌手袋的習慣，款款都價值連城，「愛包成癡」的她們將精品手袋如寶藏般放置於陳列櫃內，浮誇程度令人瞠目結舌。
關之琳裝修奢華的豪宅內部公開。（關之琳微博）
關之琳罕見公開1.5億豪宅 收藏過百名牌手袋極奢華
58歲關之琳日前在節目《天天開運王》中配合風水主題罕有公開價值1.5億的半山豪宅，豪宅內不但設計奢華典雅，最受女生們好奇的要屬關之琳香閨內的衣帽間。關之琳大方公開自己的巨型衣櫃，一排排高跟鞋以及琳瑯滿目的名牌手袋整齊地放置在層架上，場面震撼，估計至少過百款、價值不菲的名牌手袋收藏十分氣派，奢侈程度讓人驚歎連連！
▼▼▼【關之琳豪宅內部罕有公開 手袋收藏價值連城！】▼▼▼
▼▼▼【關之琳部份私藏手袋公開，合共至少超過百萬港元？！】▼▼▼
鍾欣桐（阿嬌）、歐陽妮妮等女星「愛包成癡」 家中專設巨型櫃放名牌手袋？
奢侈品牌手袋的經典設計歷久不衰，無論外觀還是實用性都能兼備，放置家中如「藝術品」一般收藏，甚至可以說是一種情懷。不少女星都有收集名牌手袋的習慣，家中珍藏的名牌手袋林林總總，各式各樣的「戰利品」彷如名牌博物館，當中不乏女生們夢寐以求的時尚單品！
▼▼▼【鍾欣桐（阿嬌）家中擁Chanel「手袋牆」 女星「愛包成癡」超浮誇？】▼▼▼
2021年10大保值名牌手袋
名牌手袋不單是時尚配件，同時也是一種身份的象徵，甚至還有不少女生將其當做是一種投資。不少經典款式隨著時日價值也與日俱增，保值潛力驚人。根據二手奢侈品交易網站Vestiaire Collective的統計數據，不少品牌經典款升值潛力驚人，一起來看看2021年最具保值價值的手袋有哪些吧！
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