名牌手袋｜手袋對許多女生來說不僅是時尚單品，還是一種值得收藏的「精品」，許多女生夢寐以求的「Dream Bag」不僅設計歷久彌新，精緻做工加上品牌口碑，讓許多名牌手袋價值都與日俱增，深具保值潛力。

還有不少女星都有收藏名牌手袋的習慣，款款都價值連城，「愛包成癡」的她們將精品手袋如寶藏般放置於陳列櫃內，浮誇程度令人瞠目結舌。