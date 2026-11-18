擔心聊天冷場、行程太無聊？整理網友最熱議的約會活動，搭配實用破冰技巧，輕鬆規劃兩人的浪漫時光。



讓人心跳加速的第一次約會！

交友軟體配對後相談甚歡，或是家人朋友介紹的相親對象決定約出來見面，初次約會總是讓人既期待又怕受傷害。其實只要活動與地點選得好，可以大幅降低尷尬感，還能自然為彼此的感情加溫！

到底第一次約會該約在哪裡？哪些行程又增加好感度？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路討論度最高的「初次約會行程Top 10」，並附上超實用的約會聊天小技巧，幫你迅速破冰！

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初次約會地點選擇Top 10（01製圖；AI生成圖）

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No.10 看展覽

喜歡藝術、設計或文化活動的人，不妨把看展覽列入第一次約會的選項。一起走訪美術館、博物館或藝文空間，展場中的作品就是現成的聊天素材，即使一時不知道該聊什麼，也能從眼前的展品自然開啟話題。網友分享：「邊看邊聊滿適合第一次見面，場面乾掉還可以用展覽當話題」、「逛展需要低聲交談，可以自然拉近兩人的距離」。

約會小Tip：看展最忌諱強行科普或不懂裝懂。不妨採用開放式提問，探討看到作品的第一印象，或問對方最喜歡哪幅作品、分享原因，更能看出彼此的審美與價值觀



No.9 聽演唱會、音樂節

如果兩人剛好喜歡相同的歌手或音樂類型，一起聽演唱會、逛音樂節也是很有記憶點的約會安排。在音樂節草地上跟著節奏搖擺，或在演唱會現場感受全場大合唱的熱烈氣氛，即使不需要一直交談，也能共享一段難忘的體驗。

有網友認為：「第一次約會去演唱會滿好的，人多比較有安全感，而且也不會怕沒話聊會尷尬」，也有人分享：「看電影、舞台劇、脫口秀或是演唱會表演，都是不錯的室內約會行程」。不過，演唱會門票價格、演出時間與現場音量，都需要事先確認雙方是否能接受，尤其第一次見面，最好不要讓對方有必須長時間相處的壓力。

約會小Tip：演出時不必勉強聊天，可以在入場前聊聊喜歡的歌曲，散場後再分享最難忘的表演。如果雙方還想繼續相處，不妨一起買杯飲料，讓話題自然延續



No.8 看夜景、煙火

城市夜景與璀璨煙火，向來是許多人心中的浪漫約會選項。站在觀景平台欣賞城市燈火，或在節慶活動中一起抬頭看煙火，都能為第一次見面留下特別回憶。網友分享：「相約在碼頭看煙火，在絢麗的煙花中告白」、「先吃個飯或約個下午茶，晚上看夜景」。

不過，夜景約會並非人人都喜歡。有網友坦言：「不喜歡剛約會就約看夜景，感覺很想肢體接觸」。對還不熟悉的對象來說，偏僻、交通不便的夜景地點可能增加壓力，若想安排這類行程，建議優先選擇交通方便、人潮適中的公開觀景場所，並事先確認對方意願。

約會小Tip：先確認天氣、交通及返家方式，若夜晚氣溫偏低，可提醒對方攜帶外套。比起刻意營造浪漫，尊重彼此的相處節奏更重要



No.7 從事山海活動

喜歡戶外活動的人，也可以把第一次約會安排在大自然中。像是走訪平緩步道、沿著海岸散步，或到風景優美的戶外景點走走，都能在輕鬆的節奏中聊天、欣賞風景。如果雙方本來就有運動習慣，也可以討論是否安排衝浪等活動，但不必為了留下好印象而勉強挑戰高強度行程。

網友分享：「爬山可以看出一個人細不細心、體不體貼」、「先去海邊走走，欣賞一下風景，然後可以游泳」。但也有人抱持不同看法：「滿身大汗很雷」、「不想穿泳衣」、「還是要看對象喜不喜歡從事戶外活動」。可見戶外約會的重點不是行程有多精彩，而是雙方是否都能自在參與。

約會小Tip：事先確認對方的體力、交通方式與天氣狀況，準備飲水、防曬用品，並選擇容易抵達、可隨時調整行程的地點。初次見面不建議安排偏遠登山路線或需要特殊技能的水上活動



No.6 小酌

對喜歡餐酒館或酒吧氛圍的人來說，下班後相約小酌，也是初次見面的選擇之一。挑選交通便利、適合交談的餐酒館、日式居酒屋或特色酒吧，搭配餐點與音樂，能讓兩人在較輕鬆的環境中認識彼此。不過，是否飲酒應尊重雙方意願，不需要為了營造氣氛而勉強喝酒。

有網友分享：「比較沒壓力，可以聊天互相認識。酒精也能舒緩緊張，讓話題更順暢」，也有人表示：「第一次約會去吃晚餐，如果相處愉快、有來電的感覺，就會提議之後去酒吧喝一杯」。不過，飲酒並不是讓約會順利的必要條件，即使選擇無酒精飲品，也能享受聊天與相處的時光。

約會小Tip：點餐時可以先問對方喜歡的飲品與口味，也要尊重不喝酒的選擇。若有飲酒，應控制飲用量、安排安全返家方式，避免酒後駕車



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No.5 喝咖啡、下午茶

如果是第一次見面，還不太了解對方的喜好，約在咖啡廳喝杯飲料、吃份甜點，是相對容易安排的選擇。白天時段、交通便利的地點，加上可長可短的聊天時間，讓雙方不用一開始就投入整個下午或晚上，也能自在認識彼此。

網友提到：「第一次碰面喝咖啡，先看一下有沒有眼緣」、「咖啡館能提供安全感、中性場域、彈性互動」、「通常聊得很開心後面可以再續攤」。如果彼此聊得投機，可以順勢提議到附近散步或逛書店；若覺得相處節奏不太合適，也能在喝完飲料後自然結束行程。

約會小Tip：可以從最近看過的電影、喜歡的食物或旅行經驗開始聊天，適時分享自己的想法，也留空間讓對方回應。比起準備一連串問題，自然的雙向交流更重要



No.4 公園休閒遊玩

不喜歡太正式的餐廳約會，也可以選擇到公園散步、野餐，讓第一次見面多一點輕鬆感。尤其在喝完咖啡或吃過午餐後，到附近綠地走走，既能延續聊天，也不需要安排太複雜的活動。若公園剛好有市集或假日活動，還能邊逛邊聊，增加互動話題。

有網友分享：「去公園野餐或騎個YouBike（共享單車）都好，戶外約會真的無敵」，也有人認為：「我超愛第一次約會就去散步，通常都是喝完咖啡或吃完午餐之後，直接去散步會有點尷尬！如果你想去公園，可以提議野餐啊」。對初次約會來說，公園活動不一定要排滿行程，重點是找到彼此都舒服的相處方式。

約會小Tip：野餐前先確認對方的飲食習慣，選擇方便分食、不容易弄髒衣物的餐點，也可事先查好洗手間與遮蔭位置。聊天時從公園景色、市集商品等眼前事物切入，不必刻意準備太多問題



No.3 逛街、書店

逛街、逛書店看似平凡，卻能從日常選擇中慢慢了解彼此的興趣與喜好。無論是走進選物店、服飾店，還是到書店翻翻新書、欣賞生活設計商品，都有許多可以自然開啟的話題。兩人可以依照喜好調整步調，不必一直坐著面對面聊天，也能在輕鬆的逛街過程中增加熟悉感。

不少網友也推薦逛街、書店作為初次約會行程，像是「逛街自然互動、話題多」、「先逛街再吃飯」、「如果兩個人都喜歡看書，逛誠品還不錯！建議後面搭個下午茶」。也有人分享：「逛誠品直接展示知識力，了解對方的喜好價值觀」、「誠品松菸，可以同時滿足逛誠品跟看電影」。如果雙方對書籍、設計或生活選物都有興趣，這類行程便能成為認識彼此的好機會。

約會小Tip：逛書店時，可以各自挑一本最近感興趣的書，分享吸引自己的原因；走進選物店，也能聊聊平常喜歡的生活風格。比起急著判斷兩人是否合拍，先從小事認識對方會更自然



No.2 看電影

看電影是許多人熟悉的約會安排，不需要從頭到尾持續聊天，也能一起欣賞喜歡的作品。電影結束後，無論是討論劇情、分享喜歡的角色，還是聊聊對結局的看法，都有現成的話題可以延伸。不過，第一次約會若只安排看電影，實際交流時間可能不多，因此也可以搭配簡單的餐點或散步行程。

除了傳統影廳，戶外電影放映也是另一種選擇。不少網友認為，看電影可以讓第一次見面不必一直找話題，映後再決定是否延續行程。有人分享：「可以藉由電影聊得很熱絡」、「看完電影吃個飯還能聊一下」，也有網友表示：「見面先閒聊一下電影話題，尷尬就直接入座安靜看電影。結束後如果有好感就去逛逛，喝個東西聊聊，啊沒有太大興趣，就直接回家」。

約會小Tip：選片前先確認雙方喜歡的類型，避免安排對方不感興趣或不舒服的題材。電影結束後，可以從「你最喜歡哪個角色？」或「如果是你會怎麼選？」開始聊起，讓討論自然延伸到彼此的想法



No.1 吃美食

第一次約會不知道去哪裡？一起吃頓飯，成為網友討論度最高的選擇。無論是午餐、晚餐，還是輕鬆的早午餐，餐桌上不只有美食，也能自然聊聊生活、工作與興趣。比起刻意安排浪漫行程，挑選雙方都喜歡、適合交談的餐廳，往往更容易讓第一次見面有個舒服的開始。

除了餐點口味，第一次一起吃飯，也能觀察彼此的用餐習慣與待人態度。有網友提醒，初次約會最好避開不方便入口、容易沾染氣味的餐點：「不要吃會沾味道在身上的火鍋燒烤，漢堡吃得滿臉滿手油，嘴巴又要張很大，容易毀形象，意大利麵安全很多」。也有人特別在意用餐禮儀，像是咀嚼聲音、共食衛生，以及對服務人員是否有禮貌，都是可能影響第一印象的細節。

選餐廳時，除了考慮食物是否合口味，也可以留意交通便利性、座位舒適度與環境音量。像是提供多元餐點的餐廳、早午餐店，或能搭配逛街行程的商場餐飲空間，都適合依雙方喜好安排。若想在吃飯後繼續相處，也可以選擇附近有書店、展覽或散步空間的地點，讓約會行程更有彈性。

約會小Tip：訂位前先確認對方是否有飲食禁忌或過敏情況，並討論雙方都能接受的餐廳與價位。用餐時保持基本禮貌、尊重彼此的飲食習慣；如果聊得愉快，也可以自然提議下次一起嘗試其他餐廳，不必急著當場敲定第二次約會



十大初次約會行程（網路溫度計DailyView授權使用）

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月13日至2026年10月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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