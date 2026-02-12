第一次約會行程攻略｜8大氛圍感地點推薦　選對讓曖昧對象秒淪陷

在計劃第一次約會行程時，挑選一個浪漫的場所至關重要。不過，該如何挑選適合雙方的第一次約會地點，進而加深對彼此的了解，是一大門學問，畢竟在第一次約會期間，能否與對方相處並建立良好的關係是關鍵。



第一次約會行程的規劃應考量雙方的個性、興趣和喜好，這樣才能創造兩人都能享受並放鬆的氛圍，從而建立信任感與熟悉感，為未來的關係奠定堅實基礎！今番編輯整理出8個初次約會行程攻略，絕對讓你的他難忘到必須交往！

8個適合第一次約會的場所（01製圖）

8大約會行程攻略

如何在約會前了解對方的喜好？

了解對方的喜好有助於建立關係並確保約會過程愉快，所以在聊天時，除了分享自己的興趣，也別忘了詢問對方的愛好，像是喜歡的音樂、電影、運動、食物等等，如果雙方有共鳴，也可以進一步分享相關經歷，讓話題延伸，更有記憶點。不過，在初期相處階段要特別注意，避免過度詢問或侵犯對方的隱私喔！

選擇約會地點有什麼要注意的？

選擇約會地點時，要考量到地點的安全性、氛圍感、交通便利性、預算等。選擇一個較熱鬧的環境，可以降低對方的防備心與緊張感，讓彼此在約會時更加放心。此外，約會地點的氛圍也是需要考慮的因素之一，選擇一個輕鬆舒適的環境，可以讓雙方更自在，舉例來說，比起高級餐廳，咖啡廳就會是更好的選項。交通便利性也是重點之一，確保地點易於到達，這樣雙方才不會因為交通問題而耽誤時間。

同時，也需要考量到雙方的經濟能力，剛開始可以先挑選一些價格親民的地點，或是給對方幾個不同價位、類型的選項，把選擇權交給對方，讓對方有參與感，也是很好的互動方式喔！最後就是依據雙方的喜好，挑選彼此都有興趣的地點或活動，事實上，大部分的人第一次約會都會選擇看電影、吃飯、小酌等，不過該怎麼把這些大眾化的行程變得有趣？下面告訴你！

如何讓約會更加有趣？

1. 咖啡廳

第一次約會的安全牌，非咖啡廳莫屬！曾有交友軟體的調查顯示，超過50%的男性和30%的女性初次約會傾向去咖啡廳，比起精緻高級的餐廳，咖啡廳更能讓人放鬆，而且用餐時間彈性，點餐也比較沒有限制。

不僅如此，如果聊不來，結束行程也較不尷尬，聊得來還可以隨時前往下一個地方，是一個進可攻、退可守的好選擇！值得一提的是，可以在點餐或用餐過程中製造一些小情趣，像是請對方猜自己會喜歡的餐點口味是什麼，藉以了解對方的飲食習慣來延伸話題。

2. 戶外電影院

如果你覺得去一般電影院看電影太老套、太無聊，不妨試試看戶外電影院，嘗試不同的氛圍！戶外電影院的氣氛較輕鬆，也能更自在的邊看電影、邊聊天、邊吃東西、邊喝酒，搭配夕陽或星空，還能增添些許浪漫氛圍，絕對比去一般電影院更有趣、更加分！

3. 飛鏢酒吧

如果兩人都喜歡小酌的話，飛鏢酒吧會是一個很不錯的選擇！若是約在一般酒吧，通常只能狂找話題聊天，萬一一開始太害羞，或是聊到沒話題時，很容易尷尬。若是約在飛鏢酒吧，就能在聊到一個段落之後，一起比賽飛鏢，為整個行程增添變化、互動性，絕對會讓這場約會超有記憶點！

4. 展覽

如果彼此都是喜歡看展覽的人，可以選擇一些有互動性的展覽，像是一些有趣的體驗機關或DIY等等，增添樂趣和話題性。

5. 夜市

有一名Dcard網友表示，他與女朋友第一次見面就是去逛夜市，因為夜市有很多種食物可以挑選，也有很多遊戲攤位，融合了吃東西、玩遊戲、逛街等元素，比較不容易尷尬。不僅如此，這名網友更提到，如果雙方感覺不錯的話，還可以順便討論下個行程，沒感覺的話，逛完就可以解散了。

6. 桌遊店

如果是比較害羞的人，第一次約會也可以找彼此的朋友一起出來玩，像是桌遊店，不僅可以透過玩遊戲減緩緊張感和尷尬氛圍，也能藉此觀察對方的個性，像是好勝心、洞察力、反應能力等等。

7. 密室逃脫

如果是約彼此的朋友一起出來玩，除了桌遊店，密室逃脫也是不錯的選擇。密室逃脫有實際的任務及目標需要完成，可以互相討論解法，就算思考過程中沉默不語，也不至於太尷尬，遊戲結束後還能互相討論，延伸話題和有趣的記憶點。

8. 一次性體驗課程

現在有越來越多一次性體驗課程，像是流動畫體驗、做蛋糕或甜點的課程、製作小型皮件的課程等等，如果雙方都是對DIY手作活動很有興趣的人，不妨試試看這種約會形式，可以在課程間自然的聊天互動，結束後也能把成品當作兩人第一次約會的紀念品喔！

約會過程中要注意哪些細節？

在第一次約會過程中，細節是決定第一印象的關鍵。首先，穿著打扮應選擇適合約會地點的服裝，不宜過於正式或隨性，以乾淨整齊為主、可以展現個人品味、讓彼此感受到舒適的裝扮為主。接著，在約會過程中一定要保持禮貌，與對方交談時，應注意聆聽並尊重對方的意見，適時表達自己的興趣與想法，但不評論對方的觀點，能有助於加深對彼此的了解喔！除此之外，邊界感也非常重要，避免過多涉及對方的隱私，尊重彼此的界限。

無論你選擇哪種約會行程，關鍵是讓彼此感到舒適和快樂。在約會過程中，保持開放的心態和積極的態度，尊重對方的意見和感受。透過良好的溝通和互動，你們將更容易建立起牢固的感情基礎。

同場加映：初次約會實在極費思量？教你5個小貼士 約會地點咁揀成功率更高

延伸閱讀：

5 款情人節「約會穿搭」推薦！讓男人心動的重點技巧都在這！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】