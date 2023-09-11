相睇、約會打扮4大重點！輕透妝容、簡單穿搭　1動作令男生超心動

「你那麼邋遢，哪裡會有女朋友？」；「你不愛打扮，沒有男人會看上你的！」；「你嘗試一下打扮或許就會有桃花哦！」



我們常會把外型打扮和脫單扯上關係，但事實真是如此嗎？這期請來約會平台Lunch Actually創辦人林笑岏分享更多。

相睇、約會打扮4大關鍵！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

「根據調查，外型確實是能不能進一步發展的重要關鍵。」林笑岏直言，尤其是男性，多為是視覺動物，因此在挑選另一半時，亮麗外型會是他們的首要標準。除非雙方是從朋友開始，日久生情，慢慢被對方的內在特質吸引。針對單身人士常會以「真愛無需改變自己」為理由，不願改變自己，甚至只是稍微穿得比較乾淨、順眼，她說：「這和去面試的原理是一樣的，即便你的履歷有多麼厲害，若穿著一件睡衣去面試，應徵主管對你的印像也不會好。」再加上這個年代流行透過約會App認識另一半，讓外型打扮變得更加重要。「外型不吸引，也不會有人願意刷左。」

她分享客戶嘗試做出少許改變的例子。「我個人覺得他整個人的包裝都相當不錯，長相不錯，也有一份很好的工作，卻一直沒辦法脫單。」她詢問曾和他約會女生們。「發現原來他每次約會都會拖鞋，所以給人感覺很邋遢，女生們不太喜歡」後來他嘗試穿球鞋赴約，真的成功把現任女友追到手。「那天他打電話告訴我，他人在女方家的門口，準備見家長。當時我還建議兩手空空的他給家長們帶份見面禮。」另外，也有一位女客戶因為在英國留學，所以打扮是比較龐克風格，導致異性緣較為不佳。「後來我們的形象顧問認為她比較適合浪漫甜美風格，所以建議她多穿浪漫色系。」經過稍作改變後，她異性緣突飛猛進。「她還請我們不要再替她安排約會了。」

儘管如此，身邊總有一些人，縱使單身已久，也渴望開展新戀情，卻始終沒想過要嘗試市面上層出不窮的交友軟體，這是一種堅持還是固執？另一方面，雖然使用交友軟體的人越來越多，但因為各種因素而放棄使用也大有人在。本期找來數名反趨勢而走的受訪者，聽聽他們的內心想法。

同場加映：相睇一定要著到好有女人味？參加聯誼活動5大迷思：切忌漁翁撒網（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

自信男、美女最受落

她坦言，不可否認，這個社會是一個注重美的時代。即便如此，Lunch Actually在為客人安排一對一相親服務時，卻堅持採用不讓雙方知道彼此長相的形式。「客人們難免會有意見，但我們認為，長相絕對不是用來識別好老公、好老婆的標準。」內在才是最重要的，因為另一半是陪你走到老的伴侶，當大家到了七老八十，還談什麼外型、美麗呢？「我今年41歲，在26年那年結婚，屬於早婚。」她發現身邊很多友人倘若非在28、29歲這段時間結婚，一般會直到30尾端才會成功步入婚姻，而且能明顯看得出她們的擇偶條件和年輕時有很大的分別。她分享一位親密友人的故事，一直以來高大威猛是她的擇偶條件，林笑岏曾多次替她安排相親，以及介紹她使用各式約會App皆沒辦法成功，顯然她非常挑剔。「有天她突然告訴我她戀愛了，而且即將步入婚姻。」她指，當時確實有點期待男方的長相。「見面後，發現男方只是一個樣貌普普的男生。」不過看著男方對待友人的態度，她說：「我彷彿知道了個中原因，因為他很細心。」

問說，這是因為年齡而做出的妥協嗎？「降低對另一半外型的要求，我並不覺得是妥協。」她認為，所謂的妥協是委屈自己和一個不合適的人一起。她分享：「身邊友人和另一半還在熱戀期。當我請她為另一半打分數時，她竟然只打了60分，而且臉上盡是猶豫。」當時友人的說法是，其實明知道不適合，但有感自己已經到了適婚年齡，所以不想再花時間再談戀愛。「最後他們還是離婚收場。」訪問結束前，她不忘說道，根據調查，女性喜歡有自信，不婆媽的男人；而大部分男性的擇偶條件則為外型亮麗。

林笑岏坦言，外型打扮和脫單確實有直接關係，但她強調，性格才是讓感情走到最後的主要元素，所以Lunch Actually在為客戶安排一對一相親服務時，都不會給雙方先看見彼此的樣貌。

林笑岏坦言，外型打扮和脫單確實有直接關係，但她強調，性格才是讓感情走到最後的主要元素，所以Lunch Actually在為客戶安排一對一相親服務時，都不會給雙方先看見彼此的樣貌。

同場加映：9大玩交友APP潛規則 關注對方社交媒體、要求視訊 識穿愛情詐騙（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

男性是視覺動物，關注要點幫「女」脫單

簡單穿著打扮：

一開始約會的穿搭先不要太複雜，像是可以穿簡單的白色T卹或白襯衫加上牛仔褲，對男生有高度的吸引力，女生們穿上白色系列單品會有乾淨、純潔、無害的感覺，超百搭的白襯衫，穿上它準沒錯。對男人而言，鎖骨、香肩是女人性感的部位，可以選擇露肩上衣小露性感，但也不宜太過性感，免得造成負面影響。

輕透系妝容：

約會的輕透系妝容也是很重要的關鍵，不要化太濃的妝。建議選擇乾淨輕薄仿彿天生好膚質的底妝，男生可是很在乎女生的膚質。太粗的平眉男生其實看不懂，自然的眉毛即可，眉毛的顏色可以根據瞳孔的顏色去選擇；眼影的部分可以選擇浪漫粉色系，帶點無辜楚楚可憐的感覺，再畫上不勾眼尾的內眼線，若隱若現，使內眼線增加深邃度；嘴膏不建議太紅，可以擦上水潤的浪漫珊瑚色或豆沙色唇彩，營造自然水嫩嘟嘟唇。

同場加映：化妝｜BLACKPINK化妝師親授韓式證件妝容 10步畫出Jisoo同款裸妝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

展現個性的飾品：

不要看飾品小小的，帶對飾品能為形象加分，還能展現個性風格，像是耳環可以大大增加女人味。不同款式的耳環有不同的效果，垂釣、細長流線造型的耳環可修飾圓臉，若臉型偏長，則比較適合圓形、樣式浮誇的耳環。另外，在男人眼中性感的鎖骨，也可以戴上鎖骨練，會有性感加乘的感覺。

髮型：

浪漫長捲髮是受男生高度歡迎的髮型之一，充滿女性溫柔魅力的大波浪捲，有女人味又性感；經典柔順長直發也極受歡迎，想擁有自帶天使光圈的好髮質，吹頭髮時就別為了快速方便而用太高的溫度以免髮質受損，平時頭皮也要做好清潔調理，男生也是會在意女生身上的小細節。就算沒有長發也沒關係，有些男生就是偏好個性短髮的女生，俏麗短髮或中長發也是很熱門的，透過不經意的撥弄，把頭髮掛耳朵後面的舉動能撩到他心癢癢！

延伸閱讀：

配對成功≠找到真愛拒絕使用交友App的理由

好男人or壞男人? 許愫恩分享辨識準則

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：相親就像面試 裝扮不宜太隨性】