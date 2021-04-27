性愛教室｜另一半看A片因性不滿足？5大性生活迷思沒高潮要分手？

撰文： 正向戀愛學 最後更新日期： 2021-04-28 11:55

「性生活不合」這件事情在傳統的伴侶關係中是不會被提及的問題，我們接受到的教育，「性」是為了生育，而非歡愉或親密關係的建立，對女性猶是，因此對性產生各種羞恥、好奇、害怕、逃避、渴望，而無法用正確的心態面對性生活。

性生活不合就應該分手、離婚嗎？的確會有很多人大聲疾呼「性非常重要，不要跟不適合的人在一起」，但我覺得這件事只對了一半，在一段關係中性生活的確非常重要。但「適不適合」並不是在於表象的「尺寸」、「表現」、「能力」、「頻率」，而是背後的「相處」、「觀念」、「尊重」、「心態」。

說得白話一些，性就像吃飯是感情生活中的一環，一定有彼此不愛吃的東西和共同愛吃的東西、或吃飯習慣，你們願不願意為了對方妥協一些、願不願意陪對方吃喜歡的東西、能不能在肚子不餓不想吃的時候直接表明，這些才是重要的。

也許你需要改變這五個對於性生活的謬誤（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 女人應該假高潮，讓男人有面子？

男女都要有享受、有高潮固然很重要，但不需要假。

「假」的前提是男女雙方都太過看重「高潮」這件事，性關係的過程不只是要達到高潮的頂點，而是在雙方的肢體接觸中感受愛和親密感，所以有沒有高潮並不是唯一目的，因此就不會是讓男人有面子的條件。

良好的性關係是在兩人都享受其中，並且可以討論怎麼樣更好，怎麼樣讓彼此感受到愛，而不是用來滿足其中一方的視覺心理感受。

2. 性生活只代表生殖器官的接觸？

很多人誤會性只有一種方式、一種流程：舌吻 > 前戲 > 交媾 > 高潮 > 結束。

但其實每對伴侶、每種關係都可以發展出你們自己所詮釋和喜歡的性生活，不該只侷限在兩人的生殖器官，因此就不會受到尺寸、表現、能力的影響，只要你們有感情的成分存在，用其他方式達成雙方開心、舒服、感受到愛的程度都是值得嘗試看看的。

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3. 討論和協調性生活很丟臉、很害羞？

有些人因為害羞或害怕，從來不敢直接和另一半討論「性」，想要或想拒絕都用很隱晦的方式表達，雙方就在迷霧中相互誤解：「他不想要」「她一直拒絕我」、「他喜歡這樣的方式」、「她覺得我很棒」。然而卻沒有深入討論對方為什麼沒有慾望、為什麼拒絕、是真的喜歡還是假裝…

性絕對是應該要被討論和協調的，就像前面講到的吃飯一樣，今天想吃什麼、想吃多少、幾點吃飯、吃完之後好不好吃、要不要再點一些…… 事前、事後雙方都要有能力可以提出來說，尊重彼此的想法，並且針對問題一起討論解決辦法。

千萬別以為你們認定彼此是 ”Soul Mate“ 就代表任何方面契合度都是100%，合適相處的伴侶也不代表性生活一開始就會很合適。

4. 有了伴侶就不應該自己滿足自己？

時常看到女性在論壇上發文求救：「另一半為什麼要看A片自慰」、「是不是我無法滿足他」、「感覺他看A片自慰好像劈腿」

這時候如果你需要偷偷上網尋求解答，那就是一個不太好的徵兆，如此親密的事情你沒辦法和另一半討論，卻要陌生人來告訴你，你們的關係是否有什麼問題。

一般來說，即使有了伴侶，自己滿足自己都是很合理的事情，因為每個人需求不同，只要不要過度到影響雙方的性生活即可，然而每對伴侶都該有各自的相處模式，遇到這種情況，應該是雙方協調討論出彼此能接受的方式，而不是別人說正常你就默默承受，或是別人說不正常你就要逼他停止。

想想如果你不餓，他想要自己出去吃飯可以嗎？還是要陪著你、等到你餓再吃呢？

女性自慰也是同理可證，只是比較少遇到男生會因為這件事情上網求救。

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5. 一定要男人主動 女人被動等待？

希望這件事情會隨著時代的遷移越來越薄弱，但現在不管在男女追求或性關係上，還是不少人認為男人應該主動，女人主動要求是負面的事情。這樣的觀念讓女性在關係中成為比較被動的角色，不該有意見、不能有主觀意識、不許有生理需求，應該在方方面面順從男人。

甚至在床第之間也沒有想法和意見，只是被擺弄和配合演出的機器人，只是久而久之變成忍耐和承受，另一半也感受不到對方對性有興趣，自然雙方的性生活就逐漸走下坡。

在性生活中，雙方都可以主動、雙方都可以提出要求，而不是其中一方的責任或權力。

總結

我看過一種說法：「下面合了，上面就合了」。但我更認為如果不是太極端的狀況，正向的關係是「上面合了，下面就合了」。從很多心理學的討論可以看出，性生活的滿意度不是來自於下面合不合，而是在於心靈和關係本身合不合，雙方如何能夠在各種層面尊重對方，以開放的心態討論各自需求與喜好，並且願意表達自己的想法及為對方付出和妥協某些部分，不只在性生活，而是全方位地能夠擁有更滿意的情感關係。

請特別注意，妥協或配合不包含以下狀況：

1. 你希望戴套，而對方不願意 2. 你主動要求，對方用不入流的話數落你，像是「慾求不滿」、「很渴」 3. 你希望對方解決病理性問題，對方惱羞成怒說是你的問題

遇到以上這些請堅持自我，不是性生活不合，是三觀不合。



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