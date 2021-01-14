性愛教室︱私處黑代表性生活豐富？3種影響妹妹顏色的主因

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坊間流傳著一種說法，如果一個人的私密處很黑，代表著性生活豐富，且常常使用下面所以導致變黑，這種說法讓許多明明沒發生過性關係，但是私密處顏色天生較深的女性們感到困擾，甚至還可能因此被伴侶懷疑是否「身經百戰」。為了打破這個惱人的迷思，下列將帶您了解3種影響私密處顏色的主因，別再被未經證實的觀念洗腦啦！

文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

破解女生私密處變黑的迷思，按圖查看3種影響私密處顏色的主因▼▼▼

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受到現在主流審美觀影響，私密處顏色偏黑當然也會令許多愛美的女性們不能接受，目前市場上有不少醫美手術可以幫您的私處「漂白」，選擇進行私處漂白當然是其中一種選擇，但這並不代表私處顏色深是一件丟臉的事，尤其許多年輕男性受到色情片的影響，以為女性的私處都是粉紅色的，對女性的身體產生錯誤的認知。事實上，私處顏色不僅跟性生活檢不檢點無關，也不應當成為某些人的擇偶標準。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：怎麼樣都美！3種影響私密處顏色的主因

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