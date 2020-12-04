性愛教室｜產後行房感覺大不同？6個秘技讓夫婦重拾美滿性生活

從懷孕到生產的整個過程，其實相當不容易。在生產完後，除了爸爸已經按捺不住，許多媽媽也希望重新溫習愛愛的感覺。不過，建議雙方都應該要有心理準備，因為生產後的性愛很可能會和以前不同，以下告訴大家，關於產後性愛，您應該知道的6件事。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

產後想行房但無從入手？按圖先看6個幫助產後性愛的好撇步▼▼

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1. 產後性愛有異狀

婦產科醫生蕾貝卡布斯(Rebeca Booth, MD.)表示：「會有這種情形，主要是因為生產後可能會產生引起疼痛，另外，雌激素(estrogen)濃度的下降，也會對陰道的組織產生影響。」不論是自然產、剖腹產或進行會陰切開術(Episiotomy)等手術，任何生產方式都可能會造成性交疼痛。另外，產後雌激素會立即下降，如果持續哺乳，雌激素會持續維持較低濃度。

「如果母親持續哺乳，特別在初期，雌激素的下降，加上催產素(Oxytocin)和泌乳素(Prolactin)的分泌，會導致女性出現類似更年期的症狀，例如：夜間盜汗、熱潮紅、陰道乾燥、且經常伴隨疼痛，症狀可持續長達2~3個月。」

2. 荷爾蒙變化影響性慾

許多媽媽產後沒有愛愛的心情，其原因有許多，包括生活改變、缺乏睡眠、身材變形等壓力，都會影響到整體的心情。若是哺乳的媽媽，沒有性慾更可以說是本能，醫生提到：「哺乳會刺激催產素分泌，導致母親對很有愛，卻同時壓抑性慾，以人類學角度來說，降低性慾能避免太快再次懷孕，而許多發現自己性趣缺缺的母親，知道原因後都鬆了一口氣。」

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3. 夫妻不是室友記得親密

有了小孩之後，生活會有很大的轉變，除了產後壓力導致沒有心情愛愛，甚至連親熱的時間都不多，也因此性生活變得更加重要，紐約一名性教練艾咪萊文(Amy Levine)表示：「建議可以先從親吻和撫摸開始，等媽媽身心都準備好了，才開始愛愛。伴侶缺乏性生活，或是頻率很低，那夫妻會變得像室友一樣，這通常不是件好事，缺乏身心的連結通常會導致怨懟。」

4. 把握時間享受愛

如上述提到，在有小孩之後，時間會變得較緊湊，而且心思可能都在小孩身上，這時如果又想滿足慾望，效率就是最重要的事情了，萊文建議：「當雙方有意思時，直接作一些挑起對方性慾的事，然後兩人都完全專注在性愛上面。」

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5. 善用午休別拖到晚上

有些媽媽會發現，到了晚上都會非常疲累，根本不會有想愛愛的心情，但拒絕另一半感覺又不好，於是等假日下午小孩睡著時，抓緊時間趕快辦事，這樣不僅變得有趣又值得期待，也解決了一到夜晚就不想愛愛的窘境。

6. 產後性愛感官更靈敏

不少媽媽在生產後，變得更享受性愛，雖然可能難以想像，不過萊文指出：「生產的過程，其實喚醒了很多的感官感受，因此整個身體，特別是整個陰部，感受都變得更強烈。」

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幫助產後性愛的好撇步

最後，Hello醫師提供幾個實用建議，幫助大家都能在產後擁有美好的性生活體驗。

親密別著急：產後一星期，多數人都很難回復到產前的狀態，不容易進入狀況，因此，不妨先從一些親密行為開始，再來嘗試按摩等動作，一步步慢慢來，耐心地花上數天、甚至數週都很正常。

前戲加長：前戲充足能讓陰道充分潤滑，在正式進入之前，應該先多運用前戲或其他刺激，來讓過程更順利。

水性潤滑液：因荷爾蒙的關係，潤滑液的使用可能更為重要，由於油性潤滑液可能會破壞保險套，並刺激到敏感的組織，因此，記得挑選水性潤滑液。

凱格爾運動：想像在排尿的時候，運用骨盆底肌(Pelvic floor muscles)，作出暫停排尿的動作5~10秒，之後再放鬆5~10秒，重複10次為一次訓練，每天3次訓練，就能強化陰道的強度和感受。

安排日期：家中多了新成員，父母的時間可能更難配合，建議可以將預期要愛愛的日期寫上行事曆，這樣就比較不用匆匆忙忙。

和伴侶溝通：產後的性愛可能會感覺很不同，不必覺得害怕或擔心，不同之處可能會讓你們覺得更有趣或刺激，保持溝通一直都很重要，告訴伴侶哪些部分您喜歡或討厭，這樣能避免承受不必要的壓力或疼痛，更能享受性愛。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：生產後性愛行嗎？溫存前這6件事必知】