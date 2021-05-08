12星座男的理想老婆條件　巨蟹要顧家脾氣好　水瓶看內在要有深度

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-08 22:00

12星座愛情｜在男生心目中，好女友不等於好老婆，總有些外形姣好，身材不錯的女生，從來不乏追求者，戀愛也一段接一段，卻始終未能開花結果，仿佛總欠缺讓男生「想娶回家」的衝動。

男生選女友和選老婆的條件可能南轅北轍。（《想見你的愛》劇照）

大部份男生都曾是「外貌協會」的會員，選女友只看外表，只要外表身材吸引就會力追。隨住年紀漸長，想安定下來，不一定是結婚，但總想找個走得長遠的終生伴侶「過日子」，相處得舒服自在比外貌更加重要。以往對於好老婆的刻板印象就是「入得廚房，出得廳堂」的賢妻良母，但時代變遷，有些男生覺得終生伴侶同時要是靈魂伴侶，可作深入的心靈交流，有些男生則覺得好老婆應是獨立自主，會給予自己空間。

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