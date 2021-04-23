12星座｜誰最難忍「無性婚姻」？獅子座易出軌　天秤保守默默接受

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-23 22:00

「無性婚姻」在現代社會已經不是新鮮事，到底12星座面對「無性婚姻」時，他們又會是甚麼態度呢？

「結婚四年了，依然是處女。」阿Sa在《非分熟女》中簡單的一句獨白，卻戳中了不少人的痛處。「無性婚姻」一詞，於日本首現，在這個出品不少成人電影和性玩具的國度，也存在着這般有愛無性的關係。而在香港，雖沒有太多與「無性婚姻」有關的調查和數據，現實卻有不少夫婦，因着各種原因，與另一半在親密關係上漸漸疏離。

「無性婚姻」，你可以接受嗎？（《非分熟女》劇照）

「無性婚姻」大概比我們想像中存在得久，上一代的愛情中，結婚與生子總存在着一種必然關係，性愛仿佛只是傳宗接代的手段。不少夫婦在「目的」達到，生兒育女後，如同理所當然般減少性生活。然後隨住年齡漸長，原本近乎沒有的性生活漸漸變為零，「老年性生活」在現實中是彷如童話般不切實際的存在。

只有愛，沒有性的關係又是否可以走得長久？（《老公那個進不來》劇照）

回到年輕一代，有關性愛的資訊比往日多，性的價值不再是繁殖，而是讓人愉悅、讓關係變得更親密。然而，香港社會大部分人還是羞於談性，大多都只是處於被動接受資訊的位置，性愛，還是不少人心中的禁忌話題，而無性婚姻也是不少人不敢明言的煩惱。無性婚姻背後有種種原因，或許是工作、或許是原生家庭的教育、或許是子女問題，到底面對「無性婚姻」時，你又會抱持怎樣的態度呢？不妨從星座角度了解一下。

【按圖看】12星座面對「無性婚姻」時的態度，沒有性的關係寧願分手？▼▼▼

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