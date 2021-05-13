撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-13 19:00

阿嬌（鐘欣潼）在內地節目亮相後，除了暴肥的身形引起熱話，她對分手後怎處理前度所贈送禮物，也發表了個人見解，再次引來外界討論。

阿嬌（鐘欣潼）除了暴肥身形引起關注，早前對處理前度禮物的一番見解亦再掀熱話。（vcg)

阿嬌曾公開表示買東西從不看價錢，遇上喜歡的東西因選擇不了顏色，怎至會「包色」全買。她認為自己辛苦賺錢，本來就應該對自己好一點，所以她很愛買東西來獎勵自己，特別愛買化妝品跟名牌手袋。回顧過去阿嬌（鐘欣潼）也曾碌爆前夫賴弘國的信用卡，據悉二人在剛結婚時，賴弘國把自己的信用卡交給阿嬌，讓她隨便任碌，而阿嬌也是真是沒在客氣，拿著卡就去瘋狂購物了。

賴弘國昔日曾在小S節目上驚嘆阿嬌的洗錢能力讓他「倒吸十口氣」。《花花萬物》

果然，不消一個下午阿嬌便直接把賴弘國的卡碌爆。那時阿嬌（鐘欣潼）和賴弘國在小S主持的《花花萬物》節目中，分享起阿嬌碌爆卡一事，賴弘國更笑指當看到阿嬌的花費「倒吸十口氣」，說以後兒子如果要娶女明星的話，一定會讓他好好想清楚。阿嬌賺錢能力強，花錢能力一樣驚人，當時不少網民也指賴弘國與阿嬌的經濟實力太懸殊。

▼▼▼【按圖看】賴弘國昔日曾在小S節目上「訴苦」，阿嬌洗錢能力有多驚人?▼▼▼

阿嬌（鐘欣潼）和賴弘國終究還是離了婚，主因或不是阿嬌大洗，賴弘國也曾坦承過「她不愛我」的離婚原因。分手以後，人離開了，前度送的物品何去何從？阿嬌近日在《怦然心動20歲》中，被問到會否丟掉前度所送的東西時，阿嬌不多想就回答：「看它有多貴！」

阿嬌（鐘欣潼）被問到會否丟掉前度所送的東西。（《怦然心動20歲》）

阿嬌再被問及如果現任很在意，你還留有前度所送的東西會怎麼辦？阿嬌則表示不會讓男友知道，接著更透露曾經在一次分手後，被前男友要她歸還之前送給她的東西，不過她霸氣表示：「憑什麼要我還，我也送不小啊。」而阿嬌在節目播出後，也在微博發文寫下對「前度的禮物」的感受：

關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。 阿嬌（鐘欣潼）

阿嬌（鐘欣潼）表示不會歸還前度所送的東西。（《怦然心動20歲》）

不少網友都紛紛留言支持阿嬌的說法，認為東西丟了但是感情不處理的話，其實只是在逃避。分手以後，無法好像阿嬌一樣「放得下」難免會睹物思人。但，每個人都有過去，留下前度的禮物，也不見得代表還記掛著這個人，可能只是單純為留念，也可能是東西還可以用，更甚至是如阿嬌的理由一樣如果「貴」就不丟了。

當「前度」影響到與「現任」關係

「前度」的種種是不少情侶的吵架導火線。(《紀念日》劇照)

即使對前度所送的禮物不存在特別的情感，但「前度」的種種，卻是特別容易觸動到「現任」的神經。許多人都在分手以後，都因為「前度」的問題而感到困擾。在台灣節目《什麼道理？》中，便列舉了五項「現任最討厭前任有關的事物」如果你是現任的話，你以下又是你最在意的事嗎？

▼▼▼【按圖看】「現任最討厭前任有關的5件事」，說不介意都是假的？！▼▼▼

「現任」的愛情智慧 如何不再呷另一半前度的醋？

節目中的嘉賓——精神科醫師鄧惠文表示， 最好的處理方法，就是完全裝作你不在乎那些東西，更要趕快去跟另一半創造、累積屬於你們新的共同回憶，另外重要的是要根據另一半的個性，真正地耐心了解，「前度的東西」對他所代表的意義。

不因另一半的前度而生氣呷醋，是現任女友的必修課。(《原諒他77次》劇照 )

與其逼他丟掉，不如清出保留空間來，讓他覺得這一種智慧和包容，其實更加地佔有他的心。

精神科醫師鄧惠文也指出，並不是要你委屈地強忍所有情緒，而是另一半前度的事，已對你們的關係有害時，一定要冷靜溝通，明明白白地表達「前任的東西」，已令彼此的關係存有距離感，坦誠地向對方表示希望可以好好談談和協調，去消除因前度而產生的問題，讓彼此的關係昇華變得更好。

▼▼▼【同場加映：按圖看】鍾欣潼（阿嬌）在小紅書分享說要保持美麗，就一定要戒掉「變醜的壞習慣」▼▼▼（延伸閱讀)

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