陳茵媺陳豪結婚8週年　保持甜蜜恩愛4大要訣：老夫老妻也要拍拖

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-16 18:10

陳茵媺（Aimee）和陳豪（Moses）早前迎來結婚8週年的日子，與過往一樣，不忘在IG放閃，十年如一日的恩愛程度羡煞旁人。陳豪與陳茵媺是娛樂圈中出名的模範夫妻，二人於拍拖兩年半後在巴黎舉行浪漫婚禮。婚後二人積極做人，先後誕下兩子一女，「三年抱三」的生仔節奏相當厲害，組成一家五口的幸福家庭！

陳豪和陳茵媺結婚8週年，在網上po出結婚時在巴黎拍攝的婚照放閃。(aimeechan_official)

陳豪和陳茵媺一直都非常恩愛，人前人後都表現甜蜜。陳茵媺在Instagram大放閃光彈，上載他們在法國巴黎拍攝的婚紗相，並寫道：

Happy 8th year Anniversary to my best friend, lover and hubs . You've made me and my life complete. Can't wait to continue walking hand in hand with you for the rest of our lives 陳茵媺

陳茵媺與陳豪一有空就會出外拍拖，放下子女單獨相處。（IG：@aimeechan_official）

從陳茵媺簡單而甜蜜的文字當中，已可以感受到當中的幸福之情，真是隔著屏幕都感受到有幾sweet啊！結婚8週年，兩個人仍然像熱戀階段相愛如初，婚姻生活十分開心。陳茵媺結婚以後淡出幕前，先後誕下兩子一女的她，並無因此「走樣」，身材美貌依舊。早前，陳氏一家五口到酒店Staycation時，陳茵媺就分享了個人泳衣照，更被大讚狀態更勝參選港姐之時，有老公疼愛的女人果然不會老。

陳茵媺婚後先後誕下兩子一女，身材美貌依舊，有愛情滋潤的女人果然不會老？(aimeechan_official@IG)

從來都說婚姻是一門很高深的學問，究竟陳氏夫婦有何夫妻相處之道，讓兩個人的愛情時刻恆溫保鮮？

一：為對方製造浪漫

陳豪不時製造驚喜哄太太開心。(陳茵媺微博)

在長久以來的觀念中，婚姻是戀愛的墳墓。只有在拍拖的階段，才體會得到愛情的浪漫，一旦走進入婚姻就似乎沒有需要，也很懶得去浪漫了。不過陳豪也是經常製造浪漫哄太太開心，好像在陳茵媺36歲生日時，她在微博貼上與陳豪穿白色浴袍在酒店房間飲香檳慶祝的照片，留言：「What a nice birthday treat！感覺自己喺泰國…難得有寧靜嘅感覺！哈哈哈哈！」

生日蛋糕上有一家五口造型的公仔，十分有心思。(陳茵媺微博)

此外，陳豪更為陳茵媺送上一家五口造型的可愛生日蛋糕，蛋糕上寫有「Happy Birthday to my SUPER-MOMMY」的字句，不用說都知道這一切都是陳豪為慶祝她生日的精心安排。有個如此懂得製造浪漫的老公又怎能不甜到入心？

▼▼▼【按圖看】陳豪更為陳茵媺送上的生日蛋糕是「一家五口」造型？▼▼▼

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二：經常稱讚對方

多稱讚和鼓勵對方，是陳豪和陳茵媺的甜蜜相處之道。(aimeechan_official)

人人都喜歡聽讚美的說話，即使是老夫老妻了，稱讚的說話也不可以少。陳豪曾經多次在公開場合稱讚老婆陳茵媺：

老婆照顧家庭是不容易的工作，湊小朋友也是好辛苦，無論是心理同生理上都是。 陳豪

陳豪表示作為丈夫講兩句甜言蜜語不算什麼，讚老婆是應該的，但我不鐘意講假話，我講的都是真話。每個人都需要被欣賞和鼓勵，希望大家在相處時可以保持正面思想，稱讚對方。陳茵媺也表示他們是真心的欣賞對方，多鼓勵並稱讚對方的優點，從而令大家的關係更加愉快和融洽，不論是夫妻相處或是教導小朋友，都要有感恩的心。

我們不是刻意去讚對方而是Sweet From Heart，我們都是這樣教小朋友，見到身邊人做得好，為自己付出時要感恩讚美。 陳茵媺

三：任何時候都要手拖手

陳豪和陳茵媺連吃飯都要拖著手，真是sweet到暈！(陳豪微博)

在日常生活中一些細微的手體接觸，都可以讓對方感受到你對他的重視和愛意。陳豪和陳茵媺不時都被記者影到他們拍拖行街，每次兩個人出現也是孖公仔般拖著手。有次陳豪在網上曬二人的生活照時，可見他們就連吃飯都要拖著對方的手，就好像熱戀中的情侶一樣。除了私底下任何時候隻手都「拖到實一實」，當他們以夫妻檔出席活動時也是從來都沒有鬆手，一樣大方照拖，完全是要將其他人閃到眼瞎啊！不要少看拖手、擁抱、互相依偎著梳化上看電視、輕撫對方的頭髮或是親吻臉頰的微小動作，這些都可以增加夫妻之間的親密感。

▼▼▼【按圖看】陳豪和陳茵媺任何時候都要「拖到實一實」? ▼▼▼

四：享受二人世界

即使是老夫老妻也要偶然放低小朋友享受二人世界，培養感情。(aimeechan_official)

結婚後一旦有了小朋友，夫妻二人單獨相處的時間便大大減少，被教養小朋友等瑣事羈絆。陳茵媺和陳豪婚後即使有了三個小朋友，也會盡力爭取時間拍拖，不時行街睇戲，暫時放低小朋友享受二人世界。陳茵媺曾在IG貼出一張與老公陳豪嘆早餐的照片，寫道：「Good morning sunshine！ A quick rare breakfast date after dropping off the kids！」兩公婆難得的沒有小朋友在身邊，可以靜下來獨處傾計，那怕只是簡單快速地吃個早餐也非常開心，看照片中吃著沙嗲牛肉麵的陳豪的笑容就知道啦！

陳茵媺和陳豪婚後即使有了三個小朋友，也會盡力爭取時間拍拖。(aimeechan_official)

陳茵媺和陳豪還約定會每年都會去一次「二人世界旅行」，不讓生活只圍繞小朋友「團團轉」，做了父母也不忘是彼此一輩子的情人，製造更多屬於二人的快樂回憶。日積月累地儲起浪漫，在平淡生活中用甜蜜調味，難怪只要有陳豪和陳茵媺出現的地方，必然會有強勁閃光彈！

▼▼▼【按圖看】陳豪和陳茵媺「三年抱三」，組成一家五口的幸福家庭▼▼▼

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