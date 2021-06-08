田蕊妮杜汶澤結婚16周年視象撐抬腳　麻辣鴨血喻婚姻：刺激但好味

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-08 22:00

田蕊妮與杜汶澤結婚16周年，杜汶澤最近在台灣工作，田蕊妮則身在香港，兩人分隔兩地，但照樣浪漫； 田蕊妮日前上傳與杜汶澤的「合照」，原來兩人透過視像「撐抬腳」慶祝結婚16周年。

田蕊妮與杜汶澤以視像撐抬腳。（IG@tinyuilee）

田蕊妮在香港品嚐杜汶澤自家品牌新推出的麻辣鴨血，杜汶澤則食牛扒，田蕊妮巧妙地以麻辣鴨血比喻兩人的婚姻：

好刺激，中途會想放棄唔食但係又因為好好味而繼續食落去。 田蕊妮

田蕊妮與杜汶澤二人已分隔兩地一段時間，田蕊妮仍甜蜜說兩人「齊上齊落」。

回顧田蕊妮與杜汶澤的16年婚姻，經不少風浪，短暫分離對他們而言，確實算不上是大考驗。説起杜汶澤與田蕊妮這一對，至今仍有人說「不般配」，但「不完美」的愛情，卻比「童話」更加堅韌。

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從前，杜汶澤是個X街...

在觀眾角度而言，杜汶澤天生就適合娛樂圈，在幕前帶給觀眾無窮歡樂，退到幕後又能創作出如《空手道》這般意義深重的電影。不論當演員、導演、主持人他都得心應手，唯獨是為人丈夫，偏偏不算稱職。

田蕊妮在個人演唱會間場時間，播出好友眼中的「杜汶澤與田蕊妮愛情故事」，曾經提及阿田屋企人不太贊成她與杜汶澤在一起。即便如此，阿田仍不顧旁人看法與杜汶澤拍拖。

田蕊妮與杜汶澤今年情人節也以視像慶祝。（IG@tinyuilee）

田蕊妮與杜汶澤兩人共過患難，2005年步入教堂，阿田的婚禮歌是《守望杜田》，寓意寄望婚姻生活可以簡單幸福。杜汶澤因演出《無間道》傻強一角走紅，當時正值「收成期」，擁有名利卻未有及時回報阿田這個身邊人，有傳指他甚至曾出軌偷食。阿田在不同訪問中都坦言自己想過離開對方，後來杜汶澤事業走下坡，又患上罕見疾病需要停工，她卻因為「義氣」而留下。

以前誤會以為成功就會得到女人，但原來得到一個好的女人就等如成功，希望男士都找到心目中的田蕊妮！ 杜汶澤

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時間，就是愛情最大的考驗

當你想分開時，因種種原因分不了；有人明明相襯，卻種種原因擦身而過。看似沒必然，其實更沒偶然，這就是愛情。

名利蒙蔽眼睛，患難之際，杜汶澤終於感受到田蕊妮的不離不棄，他在阿田演唱會上送上影片真情剖白，直言一生最大的成就是娶到田蕊妮。阿田也坦言：

結婚14年，我老公由一個X街，變成一個人，甚至喺我心中係一個好好嘅人！ 田蕊妮

在旁人眼中，阿田是個一直等着對方成長的好老婆，然而，她卻坦言杜汶澤也令自己成長不少。她由「連決定都不敢做」的女人，到今天成為勇敢的田蕊妮。踏入四十之齡的她，依然勇敢地活出真我。她更在2019年獨遊西藏一個月，杜汶澤都説她「已經長大了」。而一向形象火爆的杜汶澤，結婚以後從沒有對她發過脾氣。

田蕊妮曾在2019年獨遊西藏一個月。（IG@tinyuilee）

阿田曾經在TVB節目《兄弟幫》中提及，反而是自己過往每朝都對杜汶澤發脾氣，但對方卻循循善誘勸她改善「起床氣」，漸漸阿田變得有耐性，她也坦言不少壞習慣都是丈夫幫自己改掉。幸福就是如此，兩人因為彼此變得更好。

娛樂圈中有不少被稱為童話愛情的夫婦最終也分開，觀眾大感惋惜。假裝成為人前恩愛的夫婦不難，但在人後，兩個人也能花心思、時間磨合，患難之際仍願陪伴對方，在關係裏共同成長，才能成就一段不是「空有表面」的愛情。

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