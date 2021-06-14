李璨琛曾貪玩未想過結婚　對太太一見鍾情：在我心中永遠那麼性感

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-14 22:00

李璨琛和太太梁志瑩的3歲女兒李元元（Lucy）長得十分可愛，梁志瑩為囡囡開設的IG吸納近28萬粉絲。李璨琛自「前世情人」出世後，竟不怕破壞「潮人」形象，為女兒拿尿片袋，更不時享受家庭樂成為「湊仔公」，由過往不羈的形象，一改成為疼愛太太與女兒的好老公、好爸爸。

李璨琛自女兒李元元出世後，十分享受家庭樂成為「湊仔公」。（lucy.is.good@IG）

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李璨琛與太太一見鍾情：臭味相投 一樣「衰格」於是走在一起

李璨琛曾多次在訪問中，談到與太太梁志瑩的認識經過，一次與一夥男性朋友去大浪灣游泳，看見一班女生，就過去搭訕，但當時梁志瑩沒有理會她，直在在另一場合再見，便開始了交往。

梁志瑩任職時裝設計師，雖是圈外人，但李璨琛不時公開談起她，毫不忌諱，他在《靜距離》的訪問中談到身上紋身的故事，「奉勸」年輕人不要胡亂紋身，特別是伴侶的模樣或名字，他指的下腹本來紋了有關前女友的紋身，卻不想梁志瑩每次看到都不舒服，於是同一處痛兩次，改成印第安人的模樣。

李璨琛與太太梁志瑩夫妻結婚9年，2018年始誕下女兒，為她改名「元元」，意旨善良、平民和物之本源．（IG/@lucy.is.good）

雖然當時二人拍拖已有4年多，不過李璨琛卻指自己太愛玩，未有計劃結婚，更指自己有如榴槤般「重口味」，特別惹人喜歡，也特別惹人討厭。但在太太梁志瑩眼中，她十分欣賞李璨琛，指他只有中一學歷，大約15歲出來工作，他知道要維生、養得起自己，不能攤大手板問爸媽索錢，所以他去學習水電，學成後幫手裝修賺錢，她覺得很好，起碼能負責自己的人生。

互相欣賞的二人，後來始終結婚，李璨琛以《天梯》作為愛的宣言，寓意不理別人指點，登不登對，也希望與太太執子之手、與子偕老，他更眼泛淚光、鮮有地臉紅害羞；反之，太太梁志瑩則在後來的訪問中笑言，二人都愛玩又「衰衰格格」，臭味相投，說：

所以我就嫁給他，他就娶我，我們真的很夾。 梁志瑩

李璨琛女兒李元元大受觀眾歡迎，長得精靈可愛，年紀小小已是人氣「KOL」。（lucy.is.good@IG）

李璨琛婚後修心養性 低調愛錫太太

愛情與婚姻，也不可能潔白無瑕。自言十分「貪玩」的李璨琛，也曾在婚後被拍到醉酒夜蒲、疑似與女伴親密同行的照片，而李璨琛事後則反省指自己以後會更檢點，二人關係也未有被事件影響，其後更誕下愛情結晶品--女兒李元元。

雖然李璨琛未似其他藝人般時時「放閃」，但在生活點滴中，總見他對太太的體貼與愛護。婚後的李璨琛也未有減少幕前演出，努力工作，不過他就指不希望太太探班，只因拍攝太辛苦，又旅途遙遠。他偶爾被拍到與太太外出，見他十分體貼地扶着太太過馬路；在第一次與太太一起出席公開活動時，也表現興奮愉快，更指鮮有聽到太太說普通話，感覺十分有趣，也大讚太太：

在我心中永遠都那麼性感。 李璨琛

李璨琛太太梁志瑩曾被批評把女兒李元元當搖錢樹。（lucy.is.good@IG）

不過，女兒李元元大受歡迎，也惹來批評，外界不乏聲音指責經營李元元IG的太太梁志瑩，把女兒當搖錢樹，李璨琛以行動支持，回應指不想愈描愈黑，交給太太代為在IG發言，她說：「老實說，我們沒有什麼想要證明，對我們而言，人活着真的不為證明什麼，好好過每一天就是最大的意義。」

做人都是求開心，你營營疫疫搵好多錢，但你不開心，那又有何用？我只盼女兒有個快樂人生。 梁志瑩

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