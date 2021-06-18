阿嬌愛情至上自嘲「渣男磁石」　專家拆解隱性渣男3招常用技倆

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-18 17:02

鍾欣潼（阿嬌）在內地節目《怦然心動20歲》中大談感情事，最近一集談及，有一次分手後被該位前男友唱衰，她自嘲自己是「吸渣體質」，碰到喜歡的就會不顧一切，容易受情傷。戀愛大過天的女生，人生中大概也碰過渣男，看穿他們常用技倆，就可減少自己吃虧受傷。

阿嬌在節目中自言是「吸渣體質」。（《怦然心動20歲》影片截圖）

阿嬌在節目中透露當年到澳洲讀書之前，當時男友原本要到美國讀書，轉而跟她也到澳洲留學，但出發前卻分手了，兩人入讀同一間大學後，前男友卻向身邊同學「唱衰」自己阿嬌指，當時前度更捏造事情誣蔑她，令她十分難受，至今仍對此經歷記憶猶新。當時阿嬌初到澳洲，身邊沒有朋友可傾訴，只能打電話回家哭訴。

（微博@賴弘國）

不少女生都曾是「阿嬌」，對愛情奮不顧身，相信對方也會真心相待。跌碰過後，女生在感情路上，遇到渣男通常都會提高警覺，避之則吉，但有些高招的「隱性渣男」卻未必易提防。

台灣節目《媽媽好神之俗女家務事》其中一集以「渣男慣用套路」為主題，由台灣大學心理系碩士畢業的心理學專家海苔熊（程威銓）在節目中提出3大賤男常用招數，提示女生如何拆解，以免掉入渣男圈套。

賤男常用招數：刻意忽冷忽熱

一旦被捉到做錯事，渣男未必會立刻發爛渣，反而會信誓旦旦不會再犯，甚至裝可憐勾起你的同情心，最後當然又再重蹈覆轍； 另一常見技倆就是忽冷忽熱，當你對冷漠的他心死時，他又會再次變熱情，耍手段令你離不開他。

▼▼▼忽冷忽熱背後另有目的？故意不回覆也是慣常手法？點擊看心理學專家提出渣男常用招數及破解方法▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

阿嬌坦言現在要過幸福生活，不會再如以前般愛情至上，為愛情委屈自己。（微博@鍾欣潼）

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】吃飯舉動可看出真個性？點擊看10條小問題判斷他是否好老公（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】情場玩家「無樣睇」，不一定外形出眾，但行為上的特徵或有助你投入感情之前，提高警覺，太多女性朋友也要提防？點擊看專家分析情場玩家的6大特徵（延伸閱讀文章）▼▼▼