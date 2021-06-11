26歲離婚成單親媽　戶口剩數千打3份工無悔：以前買個袋要問老公

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-11 21:00

與Charlotte碰面的第一印象，身形嬌小，一臉「Baby Face」，衣着打扮都帶少女味，看起來不像三十有二，如果說她是兩子之母，更難以置信。與很多女生一樣，「30歲前結婚」曾是Charlotte的願望，她如願在23歲結婚生子，只是結果不似預期，26歲的她帶着一子一女，揮別錯的人，3年關係，終結那刻一身輕，「結婚後不時與朋友借酒消愁，離婚那天我到酒吧，只喝了杯蘋果汁。」

Charlotte笑起來溫柔，流露母性。（黃寶瑩攝）

26歲離婚成單親媽：趁還有勇氣做這個決定

Charlotte 23歲意外懷孕，與當時男友拍拖僅半年，最後卻決定生下孩子，「他年紀比我大十多年，我覺得他應該準備好成為爸爸。」誕下大女兒不久，她再懷孕，3年內成為兩子之母，節奏快得讓她無所適從。

學做人母難，學做人妻同樣艱難，婚後她成為全職家庭主婦，前夫則是家中經濟支柱，在前夫眼中，她永遠是個「不稱職」的老婆，「他很挑剔，怪我家務做不好，廁所洗不乾淨，覺得我常常偷懶睡覺，嫌棄我不外出工作分擔生活開支。」學做新抱又是另一大挑戰，奶奶同樣覺得她「唔捱得」，「當初生弟弟時，我搭的士到醫院生產，奶奶說搭的士貴，問我為甚麼不搭地鐵到醫院生仔。」

拍拖半年，還未摸清對方便要步入婚姻，Charlotte坦言這也是婚姻失敗的其一原因。（黃寶瑩攝）

當初被愛情沖昏了腦，但日積月累的怨懟早已侵蝕了愛情，明知不合適，但告別一段婚姻從不易，Charlotte相信時間越久越難捨棄，

3年來，離婚的念頭常出現，26歲那年決心離婚，因為我覺得可以重新開始，再過數年我就不願走。

將離婚二字說出口的導火線只是一場小爭執，「那次因為小事嘈，現在都記不起那件小事是甚麼，最後說了句『咁不如分開』，他答『好』，我當晚便搬走了。」

懵懂少女到自強女人：離婚時戶口只剩數千

這段婚姻似乎結束得有點「簡單」，但回頭再想，兩人心底裏對於這段婚姻早有猶豫，當初Charlotte懷孕到生下大女，兩人從未想過「簽紙」結婚，到後來奶奶從外國回香港生活，因想獲派空間更大的公屋，兩人才成為法定上的夫婦。而離婚後不久，前夫搬到台灣生活發展，如重獲「自由」般，但近年因疫情關係甚少回香港探望孩子。

為母則強，Charlotte離婚後為孩子撐起半邊天。（黃寶瑩攝）

Charlotte的上一段婚姻，時機錯，對象錯，唯一讓她無悔的就是生下兩個小朋友。

選錯了人，但照顧孩子對她而言是不可開脫的責任。離婚那刻戶口只剩數千，撫養孩子的費用與前夫一人一半，本來是家庭主婦的Charlotte本可爭取更多贍養費，最後也作罷。與前夫「好來好去」，讓兩個孩子不會對爸爸留下壞印象，也希望兩個人的錯誤選擇不會影響下一代。

離婚初期，Charlotte沒有時間彷徨，她暫住在母親家，做化妝、做攝影、經營民宿、又曾做過模特兒，試過日打3份工。

拼命賺錢，只想證明給家人看離婚這個決定沒有錯，「母親一向都不喜歡前夫，但當真的離婚時，她仍是難接受。我帶着兩個孩子搬回家，生活空間不足，我和她的摩擦也不少。」

▼▼▼Charlotte拼命工作，曾身兼多職，點擊看她曾做過的工作▼▼▼

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一年後儲夠錢搬出母親家，年幼孩子主要交給傭人照顧，後來民宿行業因牌照問題沒落，她轉而經營裝修生意，與裝修師傅聯絡，曾經落手落腳搬傢俬，她也游刃有餘。選擇創業並非打份穩定工，為的就是爭取與孩子相處的時間，「現在我每天早上都有時間送他們返學。」 旁人看來，她離婚後的生活是「捱」，對她而言卻是重生，

至少我現在自己賺錢自己花，不用買個袋、買件衫都要先問過老公，不用再忍氣吞聲，委屈自己。

再愛不願將就：想要段平等的關係

社會上有人戴有色眼鏡看離婚女性，但也有不少是自己看輕自己，自嘲是「籮底橙」，失婚油然而生的自卑感，讓她們不願相信愛情會重臨。Charlotte離婚後闖出一番事業，對愛情也從未失去期盼，「我依然很享受拍拖，也不抗拒婚姻。」

大部份人覺得兩子之母難再覓伴侶，Charlotte卻自信能再找到對的人。（IG@charcharart）

看Charlotte的人生經歷，一定會估計她是會將「我不信婚姻」掛在嘴邊的人，26歲前經歷結婚生子離婚，父母自小離異，各自再婚，或許是骨子裏樂觀，兩老的經歷對她而言反倒成「勵志故事」，

我始終相信人無論在甚麼階段都會找到伴侶，我爸爸六十幾歲都找到伴。愛情雖不容易，但別放棄。

Charlotte父母自小離異，各自有自己的伴侶，爸爸年老再有新戀情，讓她更堅信自己可以找到適合的另一半。（IG@charcharart）

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Charlotte離婚後拍過幾次拖，終遇上現任男友，拍拖4年，關係穩定。從上一段婚姻，Charlotte領悟到自己想要段「平等的關係」，

我不想再找個要百般遷就的人，以前就得太多，其實只靠遷就也不會有結果。

她也學懂「慢慢來」，男友現與她住樓上樓下，朋友都笑他們浪費，「我覺得現階段可以先給予各自空間，日後大把日子相處。」

Charlotte與現任男友愛得甜蜜，已有再婚念頭。（黃寶瑩攝）

愛一個上一課，唯一不變的是，Charlotte對愛情「拎得起放得低」的灑脫態度，縱然與現任男友已認定彼此，但未來不可預知，「如果與他不能走到最後，我也會接受，毫不猶豫地離開他。」不願勉強，不願將就，聽起來任性，但唯有勇敢揮別錯的人，才不會錯過最適合的那個。

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