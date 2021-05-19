張紋嘉啞忍前度出軌　依賴愛情因童年遺憾：分手如整個世界崩塌

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-19 20:00

張紋嘉（Crystal）在HotCha解散後，對觀眾而言是「空窗期」，其實她這幾年做過不少事，填過詞、演過舞台劇、寫過劇本，在演員與歌手身份間遊走，最後卻在ViuTv節目《調教你男友》，以「人哋女友」身份再獲關注，她不介懷，「其實入行久了，都明白個Game怎樣玩。」作為藝人，希望以作品俘虜人心，似乎已是「奢望」，「現在覺得就算我不能inspire到你，但entertain到你都好。」

張紋嘉坦言在娛樂圈最重要是運氣。（黃舒慧攝）

Crystal入行14年，坦言早已看透「娛樂圈九成靠運，一成靠努力。」 運氣尚未降臨，她卻沒望天打卦，一直學唱歌、學戲劇、學跳舞，為爭取曝光機會，自學剪片，經營YouTube頻道。這些年主要演舞台劇的她「對於演戲，其實已經問心無愧，因為我很努力學做戲。」去過無數場試鏡卻大部份落空，付出收穫不成正比，難道沒有半點不甘？她只是淡淡然道「機會來了，也要實力才能維持。」

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HotCha中的「乖乖女」：從前只懂配合，單飛後找不到自我價值

如今豁然，其實她也曾迷失，「初初單飛時最痛苦，完全找不到自己的價值。」Crystal形容自己是HotCha中的乖乖女，習慣性配合的她從未思考過「想點」，當紅時工作排得滿滿，放工就吃喝玩樂，「記得曾有導演跟我說，你不能脫穎而出，是因為你太乖。」

HotCha 2014年解散，由HotCha Crystal變成張紋嘉，沒人給指示，反倒迷茫，「當我以為有空間做自己的事，原來我不知自己想要甚麼。」女子組合出身，第一個嘗試自然是唱歌，「我以為唱情歌是自己想要的事，愛情大過天嘛。」《形影不離》、《最佳男朋友》歌迷們朗朗上口，她卻不甚滿意，「我覺得這些歌都突顯不到自己的特質。」

張紋嘉以為單飛終於有空間做自己，才發現不知自己想要的是甚麼。（黃舒慧攝）

Crystal談起唱歌，言語間總帶不自信的感覺，「我覺得自己能力不足，不應該唱歌。」她坦言羨慕Serrini、陳凱詠等新一代歌手，「她們唱的歌都很有風格，會被人記住。」想做特別的歌，也要先過公司那關，「上一間公司一年只會幫我出一首歌，當然覺得我要唱大眾情歌，這樣才會熱門。」最消沉的時候，她抗拒見到任何與自己有關的事，包括訪問、歌、相。

演戲是個出口，「演舞台劇是與內心的對話。」沒有人的心是空洞無物，戲劇是虛幻與真實情感的融合，她終在舞台上找回「自己」，「曾有朋友說過舞台上的我與唱歌的我完全不一樣，更有光芒。」

張紋嘉近年主要演出舞台劇，舞台上的她似乎更有自信。（IG@quicheung）

至今，她仍未能為自己下一個定義，不時仍有放棄幕前的念頭，奇妙在「每次想放棄，就會有工作機會，真是天意。」但當老天要她離開，她也會安然接受，「沒有工作代表觀眾不再需要我，到時我就會離開這行。」既來之，則安之。

童年孤獨依賴愛情：以前分手，世界像崩塌

對事業態度「佛系」，愛情中的張紋嘉仿佛變了樣，曾經執着，面對爛掉的關係也不願放手。「曾有前度出軌，但我啞忍。」沒有斬斷一段感情的勇氣，或是因為每次分手，她都會崩潰，

以往我曾與朋友說，你們分手後會不開心，很快就走出來，但我分手整個世界好像崩塌了。

傷得重因把整個重心放在愛情，「以前是男朋友永遠是對，生活主軸都是他，他沒空我就約朋友，他有時間我就一定陪伴他。」縱然分手，前男友對她而言像走不出的夢魘，

分手後，我忍不住不斷檢查他的最後上線時間、看他的Facebook、Instagram。

幸而保留最後一絲理智，「我叫朋友收走我的電話數天，我只保留一部新的電話安排工作。」

張紋嘉曾對愛情執著，明知對方出軌也啞忍。（黃舒慧攝）

回頭再梳理那個對愛情極依賴的自己，全因童年時的缺乏。Crystal的父母在她長大後才離婚，其實兩人早已貌合神離，「父母很年輕就生下我，他們各有各生活，童年大部份時間都是獨自在家，雖然有個家，卻感受不到家的感覺。」家庭給予不了的安心、陪伴，她唯有拼命在愛情中尋找，愛情像戒不掉的癮。「後來做過心理輔導，明白人生不是只得愛情。」說是明白，也花數年時間才能解開心結。

「食碗魚蛋粉都得」的女友：我都愛物質，但不想靠男友

告別了昔日窒息的愛人方式，Crystal 3年多前與與舞台劇演員林子傑（Ronald）在一起。拍拖以來各自獨居，偶爾會到對方家，給予彼此空間。雖沒有重蹈苦戀的覆轍，與男友也總要磨合。Ronald曾在節目中坦承性格火爆，曾與Crystal外出時被陌生男人惡意碰撞，隨即指罵對方。Crystal勸男友平心靜氣，卻換來一句「我依家想郁你！」，他至今仍後悔。

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Crystal與男友性格一凹一凸，初時有不慣，後來漸漸接受，而對方也為她「收火」，「我覺得他擇善固執，既然他所有的嬲都是來自正義感及原則，我會原諒他的脾氣。」現實中沒有太多天作之合，「我從不相信兩個人在一起會一拍即合，一定要磨合，正如我很亂，他很整齊，他也選擇包容我。」

張紋嘉與男友近日忙於裝修家中。（IG@quicheung）

對於這對愛侶，旁人說得最多的大概就是「女尊男卑」，做舞台劇演員收入不穩，Crystal願意同甘共苦，形容自己「食碗魚蛋粉都得」。這個女友似乎好得有點「離地」，Crystal坦言其實自己也有物慾，

每個人都愛物質，但是否要從別人身上得到，這就是個人選擇，我就選擇不靠男友。

Crystal在愛情路上兜兜轉轉，總算找到「落腳點」，即將與男友正式同居，以往對「家」的概念很模糊，「我不會特意佈置家中，因為覺得會隨時搬走。」最近忙於裝修，男友牽住她的手一起選購傢俬，一步一步建構兩人的「家」。

場地提供：Mango Tree

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