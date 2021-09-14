最愛偷望街上女生的4大星座男　射手不但無避忌還會叫女友一齊睇

有些小夥子啊，平時一口一個怕被打，但是 IG 點讚收藏裏都會有漂亮妹妹～陪女朋友逛街仗着身高優勢偷偷看美女。您好，您的女友還有3秒到達戰場....



美女總讓人禁不住多看幾眼，然而這4大星座男即使女友在旁也不避忌！姐妹們別生氣，你的愛人只是保養一下眼睛罷了~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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天秤男

任何一切關於美的人和物，他都會多看幾眼。但他絕對不是帶着侵犯性的眼光，即使他多看好看妹妹幾眼，他也希望保持住自己優雅紳士的人設感。

天秤男的女朋友們別緊張，如果他是真的喜歡你，那日常看美女就是他長久以來的一個習慣，他絕對不會因為多看了幾眼就動心；那他要是只是玩玩兒，還用看嗎？手機都是海裏美人魚變的都沒準。

白羊男

問候一下白羊男，還好吧～就正經大膽看美女這個事兒，日常是不是沒少捱揍？

白羊座在任何時候都會讓人覺得熱情又直接，其實他真沒啥花花腸子，也就是看見好看的你非讓他不看，說沒看見、不好看，他想不明白為啥要撒謊！做不到啊家人們！他就是單純地覺得別人真好看，沒了！

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金牛男

金牛座多少是世界悶騷大賽的前三甲了，平時看着沒有什麼世俗的慾望，世界上就算出了盤絲洞的妖怪，他也一副不關我事的樣子。

但其實可能是因為這些都不是他喜歡的類型，他對於那種氣質乾淨、五官清秀的女生的確有些抗拒不住，但放心姐妹，他絕對有這色心沒這色膽啊。

射手男

射手男的這個臉皮啊那絕對是比城牆還厚，有時候還怪可愛的。平日裏不管是跟你還是跟兄弟們，那都是大言不慚啊：希望被有錢好看的富婆包養，希望找9個對象陪玩。

平時在街上也是，看見好看的那更是直接叫你一起看：你看別人多好看。他就是覺得不掩飾自己的喜好，順便開開玩笑是件開心的事兒。姐妹你放心，這種傻憨憨多少藏不住壞心眼。沒事兒姐妹，咱不也總是偷偷看帥哥流口水呢，他也就看看有色心沒色膽～

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