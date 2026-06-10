世界盃2026｜9歲情訂太太！寫信表白：想與你變老比足球重要

世界盃2026｜每四年一度的世界盃即將開鑼，去年冠軍得主阿根廷，繼續由美斯（Lionel Messi）擔任隊長，不知能否衛冕獎盃？雖然事業一直處於顛峰，但美斯生活低調，而且著重家庭，對妻子安東尼娜（Antonela Roccuzzo） 非常體貼專一。兩人更識於微時，美斯在8歲時認定對方，曾寫信向對方示愛，表示「有一天，我們會訂婚。」而這個承諾，他現時都有一直兌現。



世界盃2026｜美斯在8歲時認定妻子安東尼娜。(IG@leomessi)

世界盃2026｜妻子安東尼娜與美斯感情恩愛。(IG@leomessi)

在2022年國際足總世界盃（FIFA World Cup Qatar 2022）的賽事中，阿根廷大戰法國的球賽完全猶如「坐過山車」一樣，延長加時後還是不分勝負，雙方進入PK大戰，最終由阿根廷以4比2大勝，美斯亦終於一圓世界盃夢高舉世界盃金球獎！

美斯亦終於一圓世界盃夢高舉金盃（Getty Image）

球王美斯在2024年隨國際邁阿密CF球隊來港出席表演賽。（Getty Images)

美斯賽後當然成為了全場的焦點，不少球迷看到美斯拿下世界盃金球獎一刻，都表現得相當激動。而美斯除了壓軸上台領金牌，亦穿上卡塔爾國王賜袍，向來愛錫妻子安東尼娜（Antonela Roccuzzo）與3位兒子的美斯，當然也馬上向家人們分享得獎的喜悅，齊齊共享天倫！

賽後美斯在球場與妻子溫馨擁抱的一幕，場面溫馨，妻子亦有發文祝賀老公美斯成為世界冠軍：「我們以你（美斯）為榮，謝謝你教曉我們永不放棄，無論如何也要戰鬥到最後。多年來經歷不同的困難後，如今終於實現你的目標，成為世界冠軍！」

美斯賽後與妻子安東尼娜溫馨擁抱（Getty Image）

向來愛錫妻子安東莉娜與3名兒子的美斯，當然也馬上向他們分享得獎的喜悅（Getty Image）

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金球獎得主美斯（Lionel Messi）過去曾灑淚向球迷及球會告別，表示即使同意減薪五成，可惜球會仍遭西甲賽會阻撓，正式宣布離開效力21年的巴塞隆拿。美斯在記者會中情緒激動，還未發言已經開始哭，台下妻子安東尼娜遞上紙巾，支持丈夫。

美斯在記者會中情緒激動，還未發言已經開始哭，台下妻子安東尼娜遞上紙巾，支持丈夫。（Getty）

美斯球場上的成績輝煌，據悉1，即使當中曾分離、與別人有過一些火花，可當對方有困難時，還是立即伴在身旁，最終還7歲就為巴塞正式為球隊比賽效力，至今為球隊效力21 年，奪數十獎項，是巴塞的「傳奇10號」；情場上，美斯也一樣長情、「傳奇」，與妻子安東尼娜（ Antonella Roccuzzo）青梅竹馬是走在一起。

美斯太太安東尼娜早前分享與美斯從兒時相識、到相戀、結為夫婦再成家的片段。（antonelaroccuzzo@IG）

美斯9歲時對太太一見鍾情寫情信：有一天我們會訂婚

初次見面，美斯9歲，安東尼娜8歲。根據紀錄片《Messi》，當美斯看到她時，整個人連動都不能動，他問朋友：「她是誰？」原來是朋友的表妹。那是美斯的初戀，戀情卻由友情開始。美斯跟安東尼娜說，可以當他女朋友嗎？他寫情信給安東尼娜，寫：「有一天，我們會訂婚。」但安東尼娜只想做朋友，於是他們便成了青梅竹馬。後來，美斯離開了家鄉，飛到西班牙，繼續追足球夢。在《Messi》中，採訪美斯傳奇一生的記者這樣總結他們的童年友情：「安東尼娜與美斯有一段時間沒見面，美斯只是想要她的關注，而安東尼娜不想被他哄騙。」然而，事實卻證明，真愛在距離中，只會更加深厚。

當美斯第一次看到安東尼娜時，整個人連動都不能動．（antonelaroccuzzo@IG）

安東尼娜曾與別人拍拖 前男友：至少她是為了美斯而拋棄我

美斯與安東尼娜分隔兩地，但還是會以ICQ等保持聯絡，雖不太緊密，但每次美斯回家鄉，也會與安東尼娜見面。直到一次，安東尼娜的好友離世，美斯立即回來，陪她度過艱難時候。

在2005年，安東尼娜的摯友被醉酒駕駛青年撞到身亡，對她打擊很大，一度足不出戶，而當美斯知道後，便到她家探望。那時美斯已在巴塞有一定成績，而安東尼娜也已有男友，雖只是真誠、單純的陪伴，也令安東尼娜十分感動，覺得有些感覺，只能在美斯身上找到。於是，安東尼娜後來與拍拖3年的男友分手，據報道，那位前度回應幽默：「至少，她是為了美斯而拋棄我，而不是其他人。」

美斯太太安東尼娜有指是因為美斯而與拍拖3年的男友分手。（antonelaroccuzzo@IG）

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於2009年，美斯在電視訪問中公開承認他有女友，卻為了保護女友，而把戀情保密。遠距離的戀愛未使二人愈走愈遠，安東尼娜常常探望他，更於2010年跟隨美斯搬到西班牙，放棄在阿根廷的所有，並展開同居生活。

相愛逾20年恩愛如初：因為你 我知道有很多事比足球更重要

美斯與安東尼娜的兒子Thiago與Mateo分別在2012年與2015年出生，二人在2017年成婚，後來也迎來第3個兒子Ciro。

美斯：「當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們。」（antonelaroccuzzo@IG）

感情由那些稚氣未脫的情信萌芽，先成為摯友，後來成為戀人，美斯於2019年也寫了封情信給太太。信中寫：

安東尼娜，你是了不起的伴侶，即使在艱難時候，你也體諒。我們相識已很久，當時我們還是小孩子⋯⋯維繫關係一點也不容易，但現在我們已是一家人。因為你，我改變了看待世界的方法。 美斯

美斯在信末寫：