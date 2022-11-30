世界盃太太團︱美斯老婆誕3孩依然窈窕　5招練成川字肌收服男神心

2022卡塔爾世界盃足球賽正熱烈開打，而球迷們的目光不光聚焦在明星球員的戰績，他們背後的大嫂團們更是兼具顏值與身材，各個皆是女性心中的女神模範！



其中阿根廷巨星球員美斯（Lionel Messi）的妻子安東莉娜（Antonela Roccuzzo）姣好身材與立體五官，更是大嫂團內的顏值指標之一，到底Antonela Roccuzzo如何鍛鍊出健美身材奪得足球男神心？五大重點帶認識～

美斯老婆Antonela Roccuzzo 5招練成0贅肉Fit爆身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

最好的生活紓壓是運動

不光是明星球員的賢內助，Antonela Roccuzzo更是一位有著緊緻身材的阿根廷人氣模特兒！不過妳一定想不到，看似毫無贅肉的她，事實上已經是三個孩子的母親了呢！雖然身為人母，Antonela Roccuzzo運動從不懈怠，她更曾在採訪中分享，運動、健身與其說是鍛鍊，更像是她紓壓、平衡生活繁忙心情時的救贖，即使疫情期間無法外出，也會加強居家的自主訓練！

有氧飛輪維持體態

想要擁擁有窈窕體態，光只加強重訓可不夠！Antonela Roccuzzo更喜歡在日常搭配飛輪執行間歇式的有氧訓練～以音樂作為基礎，搭配循序漸進的速度調控，不僅能訓練體能，更是燃脂、瘦身的好選擇！若妳也不愛跑步，那麼不妨從飛輪作為入門！

同場加映：Adele減肥全靠激瘦飲食法 20種消脂食物 6個月速減19公斤不是夢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

五日魔鬼健身菜單

不過要練就Antonela Roccuzzo同樣的健美體態，妳還得遵循一週五天的魔鬼訓練！Antonela Roccuzzo表示，自己每週至少會鍛鍊五天，且每一次會持續一到兩個小時，鍛鍊內容包含高強度有氧運動，以及下半身、核心的重量訓練，像是她每週便固定會執行三次下半身，兩次上半身的菜單做有效訓練，每組動作重複三次，更能有效率地打造自己理想體態。

川字腹肌的私房秘技！

然而Antonela Roccuzzo最吸睛的，莫過於那零贅肉的川字腹肌！為加強腹部、核心的鍛鍊，她的菜單可不簡單～像是每週就會有兩天著重於核心的鍛鍊，執行動作更包含：反向仰臥起坐、自行車仰臥起坐、旋轉側身仰臥起坐、平板撐以及平板撐進階動作等。若妳也想減走小肚腩，那麼這組菜單必須學起來！

同場加映：肥人多痰濕！台中醫推3種祛濕減脂減肥茶 3階段減9公斤、不復胖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

健康飲食不能少！

不光得在運動方面下功夫，Antonela Roccuzzo更談到了她對於健康飲食的觀點！她強調，自己也很愛享受美食，只不過若是今天吃得比較罪惡，隔天三餐就會盡可能簡單、清淡，來平衡熱量的負擔。另外，在早餐部分她則喜歡以牛油果多士，搭配雞蛋；午餐選擇雞胸肉、蔬菜和少量米飯；晚餐則選擇全麥意大利麵搭配菠菜、香煎三文魚與雞肉沙律。掌握調味清爽、原型食物應用，便是維持體態的不二法門。

延伸閱讀：

2022世足賽最美大嫂是她！明星球員C羅妻「喬治娜」健美身材靠這5招，私房翹臀教練竟是老公！

2022世足賽即將開跑！8個「世足賽」冷知識都在這，第一顆得分球來自法國、全球一半以上的人同時瘋世足？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】