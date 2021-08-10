美斯9歲初戀為太太寫情信　球王視家人比獎杯重要:想和你一起變老

美斯｜6屆金球獎得主美斯（Lionel Messi）早前灑淚向球迷及球會告別，表示即使同意減薪五成，可惜球會仍遭西甲賽會阻撓，正式宣布離開效力21年的巴塞隆拿。美斯在記者會中情緒激動，還未發言已經開始哭，台下妻子安東尼娜遞上紙巾，支持丈夫。



美斯在記者會中情緒激動，還未發言已經開始哭，台下妻子安東尼娜遞上紙巾，支持丈夫。（Getty）

美斯球場上的成績輝煌，據悉17歲就為巴塞正式為球隊比賽效力，至今為球隊效力21 年，奪數十獎項，是巴塞的「傳奇10號」；情場上，美斯也一樣長情、「傳奇」，與妻子安東尼娜（ Antonella Roccuzzo）青梅竹馬，即使當中曾分離、與別人有過一些火花，可當對方有困難時，還是立即伴在身旁，最終還是走在一起。

美斯太太安東尼娜早前分享與美斯從兒時相識、到相戀、結為夫婦再成家的片段。（antonelaroccuzzo@IG）

美斯9歲時對太太一見鍾情寫情信：有一天我們會訂婚

初次見面，美斯9歲，安東尼娜8歲。根據紀錄片《Messi》，當美斯看到她時，整個人連動都不能動，他問朋友：「她是誰？」原來是朋友的表妹。那是美斯的初戀，戀情卻由友情開始。美斯跟安東尼娜說，可以當他女朋友嗎？他寫情信給安東尼娜，寫：「有一天，我們會訂婚。」但安東尼娜只想做朋友，於是他們便成了青梅竹馬。後來，美斯離開了家鄉，飛到西班牙，繼續追足球夢。在《Messi》中，採訪美斯傳奇一生的記者這樣總結他們的童年友情：「安東尼娜與美斯有一段時間沒見面，美斯只是想要她的關注，而安東尼娜不想被他哄騙。」然而，事實卻證明，真愛在距離中，只會更加深厚。

當美斯第一次看到安東尼娜時，整個人連動都不能動．（antonelaroccuzzo@IG）

安東尼娜曾與別人拍拖 前男友：至少她是為了美斯而拋棄我

美斯與安東尼娜分隔兩地，但還是會以ICQ等保持聯絡，雖不太緊密，但每次美斯回家鄉，也會與安東尼娜見面。直到一次，安東尼娜的好友離世，美斯立即回來，陪她度過艱難時候。

在2005年，安東尼娜的摯友被醉酒駕駛青年撞到身亡，對她打擊很大，一度足不出戶，而當美斯知道後，便到她家探望。那時美斯已在巴塞有一定成績，而安東尼娜也已有男友，雖只是真誠、單純的陪伴，也令安東尼娜十分感動，覺得有些感覺，只能在美斯身上找到。於是，安東尼娜後來與拍拖3年的男友分手，據報道，那位前度回應幽默：「至少，她是為了美斯而拋棄我，而不是其他人。」

美斯太太安東尼娜有指是因為美斯而與拍拖3年的男友分手。（antonelaroccuzzo@IG）

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於2009年，美斯在電視訪問中公開承認他有女友，卻為了保護女友，而把戀情保密。遠距離的戀愛未使二人愈走愈遠，安東尼娜常常探望他，更於2010年跟隨美斯搬到西班牙，放棄在阿根廷的所有，並展開同居生活。

相愛逾20年恩愛如初：因為你 我知道有很多事比足球更重要

美斯與安東尼娜的兒子Thiago與Mateo分別在2012年與2015年出生，二人在2017年成婚，後來也迎來第3個兒子Ciro。

美斯：「當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們。」（antonelaroccuzzo@IG）

感情由那些稚氣未脫的情信萌芽，先成為摯友，後來成為戀人，美斯於2019年也寫了封情信給太太。信中寫：

安東尼娜，你是了不起的伴侶，即使在艱難時候，你也體諒。我們相識已很久，當時我們還是小孩子⋯⋯維繫關係一點也不容易，但現在我們已是一家人。因為你，我改變了看待世界的方法。 美斯

美斯在信末寫：

當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們。輸掉比賽常常令我十分沮喪，但比起你們，輸贏不算甚麼。從前，當我輸掉球賽後，我會把自己反鎖在房間內，不吃不喝；現在，因為你，我知道世間有很多事比足球更重要，就是家人。我的目標不再是更多獎杯，而是與你們一起變老。 美斯

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