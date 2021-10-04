把關者們｜胡諾言陳琪相戀20年　一家五口甜蜜寵妻：粗重嘢我做曬

把關者們｜胡諾言於無綫劇集《把關者們》飾演王敏奕醫生男友，劇內角色專一且希望能與對方組織美滿家庭；劇外，胡諾言亦與太太陳琪擁有幸福婚姻，愛情長跑7年結婚，至今相戀20載，胡諾言坦言：「TVB畀我的最大禮物，就是認識我太太！」



TVB造就了胡諾言與陳琪的愛情，胡諾言坦言：「TVB畀我的最大禮物，就是認識我太太！」(chan_kei_june@Instagram)

TVB造就了胡諾言與陳琪的愛情，2002年二人因拍攝劇集《九五至尊》結緣，2009年結婚，現時育有2女1子，為圈中公認的模範夫妻。陳琪今年5月份47歲生日，更在社交平台大曬與胡諾言「撐枱腳」慶祝合照，向對方表達感謝。

生日正日‥‥‥老公話一定留番俾佢，就快一齊20年，佢仲係咁鍾意2人世界，睇嚟我呢個C9仔，仲係keep住每日俾到佢新鮮感。謝謝你的寵愛！ 陳琪

陳琪曾在社交平台分享與胡諾言第1張合照，相當具紀念價值。(chan_kei_june@Instagram)

胡諾言陳琪愛得低調 7年地下情後結婚

胡諾言與陳琪愛情長跑7年才結婚，當年戀得低調，從沒公開談及過對方，直至到婚前不久才傳出二人的戀情以及結婚喜訊。本打算婚禮一切從簡，但胡諾言思考過後認為那是一件「人生大事」，而且希望能使雙方家長更高興，以及要送給陳琪一個最美好的婚禮，請來婚禮服務公司和邀請一眾藝人朋友出席。

由陳小姐變成「胡C9」 不奢求轟烈愛情

陳琪曾在接受媒體訪問時指，當時要向全世界隱瞞戀情的方法便是不去接受訪問，以避免予他人干擾，就如結婚之際亦有人問過他們是否相襯的問題，低調地愛反而更能避免旁人的一些評論，甚至是計算，才能維繫感情。或許就是這份跟隨自己的心去走的行為，亦讓胡諾言與陳琪不奢求轟烈，更嚮往平淡踏實，有對方在身邊就足夠的愛情，即使婚後成為「胡C9」，陳琪卻在社交平台表示自己十分喜歡這稱呼。

胡諾言與陳琪在2018年一家五口到新加坡，走訪10年前二人到過的景點。(jackwu823@Instagram)

胡諾言陳琪從二人變五人：人數變但情不變

胡諾言和陳琪二人在拍拖之時已不時四處旅遊，婚後亦然，如今亦會藉空閒時間帶同兒女一同遊玩，甚至試過在2018年一家五口到新加坡，走訪10年前二人到過的景點，胡諾言更在社交平台寫道：

約10年前哩到（來到）呢個地方只得我同佢.... 今日再嚟已經係五個人....... 景點依舊 , 動物冇變 , 雖然人數變 , 但係情不變。。。。。。 多謝後面四隻嘢帶畀我哋美好嘅回憶..... 胡諾言

重視回憶以外，胡諾言與陳琪亦十分在意每一個結婚週年以及對方的生日，每當這些重要日子，二人都分別會在社交平台發布合照，互相感謝對方接受自己的優點與缺點，成就了一個溫暖的家。

沒驚喜、沒燭光晚餐 卻有對方的陪伴

二人結婚9週年時，胡諾言需參與節目《流行經典50年》錄影，未能給予陳琪驚喜與燭光晚餐，陳琪卻選擇到現場陪伴他，像小粉絲一樣支持對方；雖然只能於工作過後一同享用快餐店食物，但胡諾言卻在社交平台指：「食乜野無所謂， 最緊要係同邊個食！」，非常溫馨。

在結婚10週年之時，胡諾言與陳琪亦選擇再度拍攝一輯婚紗相以供紀念，胡諾言亦在社交平台指：「10年時間話長唔長，話短唔短，能夠學懂包容，談何容易！」；至於今年的11週年，他亦一如既往分享二人慶祝的照片，以及寫下「呢位小姐跟咗我十幾年喇 ! 老婆 , I love you !」的字句，同時Hashtag「#粗重嘢我做曬」。

▼▼▼【按圖看】胡諾言與陳琪的幸福家庭照，小倆口變5人家庭，感情卻從未變▼▼▼

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家庭上各有崗位 互成雙方最強後盾

現時，胡諾言繼續在無綫電視擔任拍劇、主持的工作，收入歸陳琪管理；陳琪則淡出電視圈，轉為KOL分享美容、育兒的資訊，各展所長。

胡諾言曾於一次訪問分享：「每個男人結婚後，都是女人理財啦！太太對我最大影響，是讓我有最強的後盾，她照顧好家庭，令我再無顧慮於幕前工作，她不會對我諸多說話，當然我也給她一定的信心。」胡諾言大力支持陳琪的工作，亦保護對方；陳琪試過於一次直播中以素顏出鏡，被網民詢問「為甚麼沒有整容都相差那麼遠」，胡諾言則直指：「皮膚又白又滑！」胡諾言與陳琪以照顧子女為家庭重心，各成雙方的最強後盾。

太太對我最大影響，是讓我有最強的後盾。 胡諾言

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