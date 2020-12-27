【明星夫妻｜聖誕裝飾】疲情限聚令下，今年聖誕不少明星夫妻分享節日照片時，亦令家居裝潢曝光。胡諾言、羅子溢、陳展鵬等一眾男星，更在家中裝潢中流露出愛妻以及愛女之情。

胡諾言、陳琪

胡諾言、陳琪現時住西貢超過2000呎的3層獨立屋，聖誕佈置非常有氣氛。(jackwu823@Instagram)

胡諾言與陳琪於2002年拍攝《九五至尊》而認識，相差3年的姊弟戀在2009年開花結果，並先後誕下兩名女兒胡芷苓、胡芷悠與兒子胡澔錕。胡諾言曾在節目《我要做業主》分享過他的置業之路，由車位買起、與家人合資「上車」，到現時住的西貢超過2000呎的3層獨立屋。

家中的裝潢格調傾向溫馨為主，大時大節也會佈置家居，今年聖誕當然不例外。陳琪於社交平台分享過胡諾言如維修工人一樣，替家中小型修理；由於家居每逢雨天容易漏水，故胡諾言都會進行剷牆、補灰與油漆等工序，甚至更換智能廁所板、廚櫃門骹也一一包辦。

▼▼▼點圖看胡諾言、陳琪獨立屋佈置，一個心思位令胡家變得特別warm？▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

羅子溢、楊茜堯

羅子溢（前名羅仲謙）、楊茜堯（前名楊怡）戴上聖誕帽自拍。(tavia_yeung@Instagram)

羅子溢（前名羅仲謙）、楊茜堯（前名楊怡）亦有戴上聖誕帽自拍及上載女兒的聖誕look；二人不時分享湊女生活，亦令家居裝潢曝光。

照片中看到其大廳遠眺一望無際的海景，而楊怡也指自己與女兒會在廳中聽聽海浪、吹吹海風，度過悠閒的早上。除了大廳出鏡，飯廳亦成為三口子經常拍照的地方。楊茜堯於4月誕下「小珍珠」，在懷孕和坐月期間，她則透露家中的大小事情全由羅仲謙包辦，如所有傢俱的安裝工程，而自己則享受女王般的生活。

▼▼▼點圖看羅子溢、楊茜堯的家，二人租住明星愛住的豪宅屋苑？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

陳展鵬、單文柔

陳展鵬與單文柔派出女兒「小豬比」，展示家中聖誕樹裝飾。(rucochan@Instagram)

陳展鵬與單文柔拍拖近兩年便結婚，2019年育有女兒「小豬比」。疫情關係，陳展鵬早前亦在家中為女兒紮起帳幕，陪她玩耍，可見非常疼愛女兒。他們的家以白色與木色作主調，縱然大廳內放滿女兒的玩具以及設有兒童安全圍欄，但在櫃上亦能看到擺放婚照的相架，相當恩愛。

▼▼▼陳展鵬、單文柔的聖誕樹背後，藏絕美海景？▼▼▼

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蔡卓妍、鄭希怡等女星們曾分享隔離日常，意外讓私密的家居環境曝光＝＝＞（延伸閱讀）

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