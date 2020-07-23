由江華、張可頤、吳美珩主演的劇集《九五至尊》於星期一至日深夜時份接力重播，演員陣容鼎盛成為當年話題作，更造就了胡諾言與陳琪的愛情故事開始。

劇集《九五至尊》造就了胡諾言與陳琪的愛情故事開始。（《九五至尊》劇照）

愛得低調，甚至是7年地下情？

胡諾言與陳琪於2009年結婚，育有2女1子。一直以來均是圈中公認的模範夫妻。二人於2002年拍攝《九五至尊》而結緣，在劇中飾演姊弟的他們時常鬥嘴；現實中的他們雖然亦是相差3年的姊弟戀，但卻相敬如賓，互相尊重。

愛情長跑7年才結婚的他們當年戀得低調，並沒公開談及過對方，直至到婚前不久才傳出二人的戀情以及結婚喜訊。本打算婚禮一切從簡，但胡諾言思考過後認為那是一件「人生大事」，而且希望能使雙方家長更高興，以及要送給陳琪一個最美好的婚禮，而請來婚禮服務公司和邀請一眾藝人朋友出席。

胡諾言與陳琪愛情長跑7年結婚，今年為二人結婚11週年＝＝＞

由陳小姐變成「胡C9」，不奢求轟烈愛情

陳琪曾在接受媒體訪問時指，當時要向全世界隱瞞戀情的方法便是不去接受訪問，以避免予他人干擾，就如結婚之際亦有人問過他們是否相襯的問題，低調地愛反而更能避免旁人的一些評論，甚至是計算，才能維繫感情。或許就是這份跟隨自己的心去走的行為，亦讓胡諾言與陳琪不奢求轟烈，更嚮往平淡踏實，有對方在身邊就足夠的愛情，即使婚後成為「胡C9」，陳琪卻在社交平台表示自己十分喜歡這稱呼。

胡諾言與陳琪在2018年一家五口到新加坡，走訪10年前二人到過的景點。(jackwu823@Instagram)

從二人變五人：人數變 , 但情不變

二人在拍拖之時已不時四處旅遊，婚後亦然，如今亦會藉空閒時間帶同兒女一同遊玩，甚至試過在2018年一家五口到新加坡，走訪10年前二人到過的景點，胡諾言更在社交平台寫道：「約10年前哩到（來到）呢個地方只得我同佢.... 今日再嚟已經係五個人....... 景點依舊 , 動物冇變 , 雖然人數變 , 但係情不變。。。。。。 多謝後面四隻嘢帶畀我哋美好嘅回憶.....」

重視回憶以外，胡諾言與陳琪亦十分在意每一個結婚週年以及對方的生日，每當這些重要日子，二人都分別會在社交平台發布合照，互相感謝對方接受自己的優點與缺點，成就了一個溫暖的家。

因胡諾言在結婚9週年正日需工作，陳琪選擇到現場陪伴他。(jackwu823@Instagram)

沒驚喜、沒燭光晚餐，卻有對方的陪伴

於二人結婚9週年時，胡諾言需參與節目《流行經典50年》錄影，未能給予陳琪驚喜與燭光晚餐，陳琪卻選擇到現場陪伴他，像小粉絲一樣支持對方；雖然只能於工作過後一同享用快餐店食物，但胡諾言卻在社交平台指：「食乜野無所謂， 最緊要係同邊個食！」，非常溫馨。

在結婚10週年，胡諾言與陳琪亦選擇再度拍攝一輯婚紗相以供紀念，胡諾言亦在社交平台指：「10年時間話長唔長，話短唔短，能夠學懂包容，談何容易！」；至於今年的11週年，他亦一如既往分享二人慶祝的照片，以及寫下「呢位小姐跟咗我十幾年喇 ! 老婆 , I love you !」的字句，同時Hashtag「#粗重嘢我做曬」。

現時，胡諾言繼續在無綫電視擔任拍劇、主持的工作；陳琪淡出電視圈，則轉為KOL分享美容、育兒的資訊，各展所長，並以照顧子女為家庭重心，各成雙方的最強後盾。

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