法國總統馬克龍與老婆相差24年：我們是不太普通的一對

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）相差24年歲的姐弟戀原來有著扣人心弦的故事，老師與學生交往，相信並不是人人都接受到。在當時保守的傳統，兩人選擇排除萬難，決心走向彼此，終有情人終成眷屬。



法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）相差24年歲的姐弟戀原來有著扣人心弦的故事。（Getty Images）

在2017年馬克龍成為了法國史上最年輕的總統，自此他的一舉一動、一言一行也成為了鎂光燈下的焦點所在。而他的第一夫人特羅尼厄因兩人年齡相差接近25載，隨即被受熱議。18年前，作為學生的馬克龍遇見了他的老師特羅尼厄，兩人會有著怎麼樣的愛情故事呢？

在2017年馬克龍成為了法國史上最年輕的總統，自此他的一舉一動、一言一行也成為了鎂光燈下的焦點所在。（Getty Images）

馬克龍與特羅尼厄的家境

馬克宏是在法國中部一小鎮成長，父母都是醫生，自小家境不錯，有良好的教育及生活環境；特羅尼厄在法國亦鮮有名氣，父親是巧克力製造廠的負責人，家境非常富裕，特羅尼厄在21歲時就已經嫁給一位在銀行工作的男士，兩人婚後甜蜜，很快就誕下一子兩女。

在那個年代，不少女性婚後都會相夫教子，但是特羅尼厄並不想成為家庭主婦，生活亦不想只圍繞老公及子女，認為女性都可以有自己一番事業。於是特羅尼厄一反傳統，決心重返學校唸書，最後在36歲那年，成功考上教師資格，並在中學開始教法文。

馬克宏是在法國中部一小鎮成長，父母都是醫生，自小家境不錯。（Getty Images）

馬克龍與特羅尼厄在學校邂逅

因緣份的牽引，特羅尼厄到了馬克龍的中學任職教師，令兩人首次相遇，並因戲劇結緣。馬克龍自小就熱愛戲劇，曾夢想當演員，在中學時加入戲劇社發揮所長。

雖然特羅尼厄並不是馬克龍的法文老師，但是卻是他的戲劇老師，特羅尼厄因為發現馬克龍很有演戲的天分，因此特別留意到他。而特羅尼厄教曉了馬克龍不少人生哲理，在一次表演完畢謝幕時，兩人輕親彼此臉頰，此時馬克龍有心動的感覺，自此便愛上了大他25年的老師。

法國總統愛情︳兩人輕親彼此臉頰，此時馬克龍有心動的感覺，自此便愛上了大他25年的老師特羅尼厄。（網上圖片）

年紀小小的馬克龍展開追求的攻勢，為了可以更親近她，馬克龍會找藉口與特羅尼厄合寫劇本以製造更多相處時間；同時馬克龍又會常常打電話給她，每次也要講好幾個小時才肯掛線。

父母替馬克龍轉校 以遠離特羅尼厄

在那個傳統保守的年代，師生戀是不獲被支持，更何況兩人還相差24歲，而特羅尼厄亦早已是有家室之人，是三孩之母，自然受到世人的謾罵，因此兩人的關係不受祝福。當馬克龍的父母知道這「不倫戀」後，隨即極力反對，甚至為了讓馬克龍遠離特羅尼厄，其父母把兒子送到巴黎升學。

法國總統愛情︳當馬克龍的父母知道這「不倫戀」後，隨即極力反對。（網上圖片）

不被祝福卻愛得堅定

不過馬克龍始終心繫特羅尼厄，馬克龍的媽媽為了兒子可以斷了這段情緣，還警告特羅尼厄不要接近她的兒子，特羅尼厄因自己早已被馬克龍深深吸引著，深知自己離不開他，並相信兩人這段顛覆傳統的愛情，於是決定放棄家庭，並這樣回應馬克龍的媽媽：「我無法承諾！」

儘管兩人面對世俗的眼光，背負「姐弟戀」、「師生戀」和「不倫戀」的包袱。不過兩人堅定不移的愛似乎早就認定彼此，在馬克龍17歲那年，要到巴黎讀書，他曾向特羅尼厄許下承諾：

「不管你做什麼，我都會娶你！」 馬克龍

法國總統愛情︳馬克龍的媽媽為了兒子可以斷了這段情緣，還警告特羅尼厄不要接近她的兒子。（Getty Images）

2007年步入婚姻 打開愛情新一頁

2007年馬克龍與特羅尼厄的愛情終於修成正果，兩人排除萬難，在馬克龍30歲那年迎聚了54歲的特羅尼厄，當時的她不但是三孩之母，更榮升成為七個孫子的婆婆。在婚禮中，馬克龍曾感動的說：

「我知道我們是不太普通的一對，我不喜歡這樣形容，但我們的確是存在的。我們都知道，彼此就是最適合自己的那個人。」 馬克龍

特羅尼厄婚後並沒有遵照傳統，把姓氏改為「馬克龍」，而馬克龍對此並不介意，反而認為「只要她一直在自己的生活中就好了，形式根本不重要」。

法國總統愛情︳特羅尼厄婚後並沒有遵照傳統，把姓氏改為「馬克龍」，而馬克龍對此並不介意。（Getty Images）

結婚14年恩愛如初

兩人結婚至今14年過去，依然恩愛如初，兩人用時間證明了彼此就是大家那位對的人。而馬克龍不論去哪裡、出席那些活動場合，都總會緊緊握著妻子特羅尼厄的手出場，無時無刻都想妻子陪伴。

馬克龍不論去哪裡、出席那些活動場合，都總會緊緊握著妻子特羅尼厄的手出場。（Getty Images）

雖然馬克龍膝下無子，但是卻早把特羅尼厄的三個孩子視為己出，生活都被三個孩子及孩子們的另一半包圍，更以「我們的孫子」來形容特羅尼厄的七個孫子。馬克龍不但愛特羅尼厄，更接納她的家人、她的過去，愛屋及烏愛錫他們，這也許是他倆幸福婚姻之道。

馬克龍不怕世俗眼光及揶揄嘲笑，只一路向前勇於追求他們所相信愛情，排除萬難將愛人娶回家，打破了大家對政治人物婚姻的刻板想像，也因為這一種堅持成功征服了法國人的心。