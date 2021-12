38歲梁靖琪再追二胎證幸福　毋懼8年差姐弟戀：我從來無放棄愛情

現年38歲的梁靖琪(Toby)自2019年與圈外男友施雋賢(Jon)結婚後,便共組一家三口的幸福家庭。今年10月,梁靖琪宣布再度懷孕,更發文表示:「Feeling sooo blessed with what God has gifted us。(感受到很幸福,因為上帝送了一份禮物給我們)」。早前,梁靖琪便趁著聖誕節來臨,與網民分享客廳所添置的聖誕樹,除意外曝光奢華豪宅外,更讓人看到曾歷失婚的梁靖琪,能再度找到屬於自己的幸福愛情?



梁靖琪曾分享到:「每個人都可以有新開始,既然自己決定與他開始,就不應該想太多以前的事,從而帶出一段不好的關係。」(tobyleungchingkit@IG)

曾被冠以「貪玩人妻」歷閃婚閃離 情傷過後仍信愛

現時收獲美滿家庭的梁靖琪,在2018年被傳媒掀起與年輕8年的圈外男友施雋賢(Jon)低調交往。但兩人交往前,梁靖琪不但已單身4年,更在2011年與交往不足一年的富豪黃敏豪閃婚,當時兩人婚宴更大排筵席53圍,世紀婚禮無不令人羨慕。可惜當時有報道指出梁靖琪因在拍攝劇集《衝上雲霄2》期間,被媒體拍下與吳卓羲於酒店泳池嬉戲的畫面,有傳梁靖琪與黃敏豪聚少離多,當時梁靖琪更被冠以「貪玩人妻」之名外,兩人僅維持一年多的婚姻也宣布完結。

不要讓自己的歲數去界限自己,我從來不會放棄愛情,不會放棄自己相信的東西。 梁靖琪(Toby)

對於愛情,梁靖琪(Toby)從來都沒有畏懼,梁靖琪分享到結束前一段婚姻時,她以為改變會失掉自我,但原來當遇上對的人,改變亦未嘗不是一件好事。(tobyleungchingki@IG)

後來梁靖琪(Toby)認識圈外男友施雋賢(Jon)外,為對方於2019年誕下一子後,便漸減幕前工作,將生活重心投放於照顧家庭中。適逢聖誕節,梁靖琪除與網民分享家中佈置的聖誕樹角落之外,亦曝光家住千呎豪宅主要沿用白色與灰色的配搭,格外溫暖又時尚,而梁靖琪亦在客廳位置,為兒子增添玩樂區之餘,她在家中的天台位置更設立泳池,不時分享一家共享天倫之樂的幸福照。

【按圖看】梁靖琪(Toby)在2019年嫁年輕8年的圈外丈夫施雋賢(Jon),兩人婚後共組3人家庭,早前更驚喜宣布懷上第二胎?▼▼▼

+ 7

現時收獲美滿家庭的梁靖琪,在2018年被傳媒掀起與年輕8年的圈外男友施雋賢(Jon)低調交往。(tobyleungchingki@IG)

經歷失婚仍敢愛敢恨:之前選錯,不代表我會再選錯

對於愛情,梁靖琪(Toby)從來都沒有畏懼,梁靖琪分享到結束前一段婚姻時,她以為改變會失掉自我,但原來當遇上對的人,改變亦未嘗不是一件好事。從前的梁靖琪愛在幕前展現鋒芒的一面,但如今她卻將一切變得低調,更願意為伴侶卸下更多的自我。

每個人都可以有新開始,既然自己決定與他開始,就不應該想太多以前的事,從而帶出一段不好的關係。 梁靖琪(Toby)

梁靖琪在接受其他媒體報道時,透露自己在失婚後數年,早已學會將心力投放在運動和健身上,當她情緒面臨低谷時,專注運動可讓她暫時忘卻低落,她表示自己亦花了數年的時間去調整心態,去真正放下前一段的婚姻。而經歷失婚後的梁靖琪仍敢愛敢恨,在朋友的介紹下認識現任丈夫施雋賢(Jon),雖然她分享過投入新戀情時,起初都會擔心,畢竟兩人年齡是相差8年的姐弟戀,不過她曾在訪問分享到:「雖然他年紀比我小,但他很多理念都跟我一致。」

之前選錯,不代表我會再選錯! 梁靖琪(Toby)

她提到兩人同樣熱愛運動,生活理念與價值觀也相似,這不但讓她有安全感,關係亦很穩定,雖然兩人宣布戀情時,不少人並不看好兩人相差8年的姐弟戀可以開花結果,但兩人最終仍以行動道出最美好的愛情不被年齡所限制,以往的錯愛仍是可造就更好的自己。

【按圖看】梁靖琪經歷失婚仍敢愛敢恨,現時的她比起以往更是明艷照人?▼▼▼

+ 2

同場加映:華燈初上|楊謹華曾歷苦戀悟不應強求愛 :對的人每天都是情人節

同場加映:李麗珍情傷後入圍金馬獎 四次離合致抑鬱悟:沒有愛情日子也要過

同場加映:54歲楊寶玲近照逆齡貴氣 2次離婚兜轉終嫁初戀:感覺就像昨天