38歲梁靖琪再追二胎證幸福　毋懼8年差姐弟戀：我從來無放棄愛情

現年38歲的梁靖琪（Toby）自2019年與圈外男友施雋賢（Jon）結婚後，便共組一家三口的幸福家庭。今年10月，梁靖琪宣布再度懷孕，更發文表示：「Feeling sooo blessed with what God has gifted us。（感受到很幸福，因為上帝送了一份禮物給我們）」。早前，梁靖琪便趁著聖誕節來臨，與網民分享客廳所添置的聖誕樹，除意外曝光奢華豪宅外，更讓人看到曾歷失婚的梁靖琪，能再度找到屬於自己的幸福愛情？



梁靖琪曾分享到：「每個人都可以有新開始，既然自己決定與他開始，就不應該想太多以前的事，從而帶出一段不好的關係。」(tobyleungchingkit@IG)

曾被冠以「貪玩人妻」歷閃婚閃離 情傷過後仍信愛

現時收獲美滿家庭的梁靖琪，在2018年被傳媒掀起與年輕8年的圈外男友施雋賢（Jon）低調交往。但兩人交往前，梁靖琪不但已單身4年，更在2011年與交往不足一年的富豪黃敏豪閃婚，當時兩人婚宴更大排筵席53圍，世紀婚禮無不令人羨慕。可惜當時有報道指出梁靖琪因在拍攝劇集《衝上雲霄2》期間，被媒體拍下與吳卓羲於酒店泳池嬉戲的畫面，有傳梁靖琪與黃敏豪聚少離多，當時梁靖琪更被冠以「貪玩人妻」之名外，兩人僅維持一年多的婚姻也宣布完結。

不要讓自己的歲數去界限自己，我從來不會放棄愛情，不會放棄自己相信的東西。 梁靖琪（Toby）

對於愛情，梁靖琪（Toby）從來都沒有畏懼，梁靖琪分享到結束前一段婚姻時，她以為改變會失掉自我，但原來當遇上對的人，改變亦未嘗不是一件好事。(tobyleungchingki@IG)

後來梁靖琪（Toby）認識圈外男友施雋賢（Jon）外，為對方於2019年誕下一子後，便漸減幕前工作，將生活重心投放於照顧家庭中。適逢聖誕節，梁靖琪除與網民分享家中佈置的聖誕樹角落之外，亦曝光家住千呎豪宅主要沿用白色與灰色的配搭，格外溫暖又時尚，而梁靖琪亦在客廳位置，為兒子增添玩樂區之餘，她在家中的天台位置更設立泳池，不時分享一家共享天倫之樂的幸福照。

【按圖看】梁靖琪（Toby）在2019年嫁年輕8年的圈外丈夫施雋賢（Jon），兩人婚後共組3人家庭，早前更驚喜宣布懷上第二胎？▼▼▼

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現時收獲美滿家庭的梁靖琪，在2018年被傳媒掀起與年輕8年的圈外男友施雋賢（Jon）低調交往。(tobyleungchingki@IG)

經歷失婚仍敢愛敢恨：之前選錯，不代表我會再選錯

對於愛情，梁靖琪（Toby）從來都沒有畏懼，梁靖琪分享到結束前一段婚姻時，她以為改變會失掉自我，但原來當遇上對的人，改變亦未嘗不是一件好事。從前的梁靖琪愛在幕前展現鋒芒的一面，但如今她卻將一切變得低調，更願意為伴侶卸下更多的自我。

每個人都可以有新開始，既然自己決定與他開始，就不應該想太多以前的事，從而帶出一段不好的關係。 梁靖琪（Toby）

梁靖琪在接受其他媒體報道時，透露自己在失婚後數年，早已學會將心力投放在運動和健身上，當她情緒面臨低谷時，專注運動可讓她暫時忘卻低落，她表示自己亦花了數年的時間去調整心態，去真正放下前一段的婚姻。而經歷失婚後的梁靖琪仍敢愛敢恨，在朋友的介紹下認識現任丈夫施雋賢（Jon），雖然她分享過投入新戀情時，起初都會擔心，畢竟兩人年齡是相差8年的姐弟戀，不過她曾在訪問分享到：「雖然他年紀比我小，但他很多理念都跟我一致。」

之前選錯，不代表我會再選錯！ 梁靖琪（Toby）

她提到兩人同樣熱愛運動，生活理念與價值觀也相似，這不但讓她有安全感，關係亦很穩定，雖然兩人宣布戀情時，不少人並不看好兩人相差8年的姐弟戀可以開花結果，但兩人最終仍以行動道出最美好的愛情不被年齡所限制，以往的錯愛仍是可造就更好的自己。

【按圖看】梁靖琪經歷失婚仍敢愛敢恨，現時的她比起以往更是明艷照人？▼▼▼

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