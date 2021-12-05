ZARA太子女成功無捷徑！任低層磨煉15年　37歲終接管百億時尚王國

在接管上百億美元的時尚帝國前，集團千金也要去當打工人。



豪門繼承者上位前，潛伏在自家品牌服裝店疊衣服的橋段，就是西班牙女孩Marta Ortega Pérez 的真實人生。雖然坊間早早流傳她將接手父親 Amancio Ortega Gaona 上百億美元的時尚帝國，但父親依舊要求她從最底層開始做起，不得有半點偷懶馬虎。

上月30日，37 歲的 Marta 忽然被官宣：她將在明年四月替代原先掌權的 Pablo Isla，成為 Inditex 集團新的董事長。Inditex 集團對很多人可能有些陌生，但你肯定在大街上見過他們旗下的品牌：Zara、Massimo Dutti、Oysho、Zara home，還有走稍高端路線的 Uterque。靠着這些遍佈全球的快時尚產業，Ortega 家族成為西班牙第一，歐洲第三，世界第五的豪門家族，目前持有 964 億美元的資產，比歐洲小國盧森堡的 GDP 還要高。

Marta在大學裏的專業是商業經濟學，2006 年 ZARA 在上海開出全國首店，不久後她也跟着團隊來到上海，是店鋪裏穿梭着應對客流的基層員工，也是辦公室裏為了分析銷量和顧客喜好，PPT 寫到頭禿的打工人。從底層員工到高管，15 年過去，她一步一個腳印地接近了自己的目標。

從底層員工到高管，15 年過去，Marta 一步一個腳印地接近了自己的目標。（GettyImages）

1. 爸爸最寵的小女兒 從小就有使命感

Marta 從小在瑞士的私立學校讀書，父母從未向她透露過自己家中的財產狀況。有天她去上芭蕾舞課，一位小夥伴忍不住提出了心中疑惑：「為什麼你總是從頭到腳都穿 ZARA？」Marta 自己也覺得很驚訝，問道：「那是一個品牌嗎？我只知道我媽經常穿他們的衣服。」

Marta 的媽媽 Flora Pérez Marcote，是 Amancio 的第二任妻子，一直在 ZARA 的設計部門工作，她還有同父異母的哥哥 Marcos 和姐姐 Sandra。前者因為身體缺陷從未在公眾露面，後者持有 Inditex 公司 5.05% 的股份，現在在她的母親，前西班牙女首富 Rosalia Mera 創立的 Paideia Galiza 基金會工作，致力於幫助殘障及弱勢人士就業，對於快時尚商業毫無興趣。

Amancio對這個小女兒極其寵愛，因為她從小就表現出驚人的意志與穩定的心理狀態，是個接班人的好苗子。14 歲那年，Marta有次向他抱怨「ZARA 的衣服有些看起來太成熟了」，Amancio 便牢記心中，沒過兩年就創立了旗下新的少女裝品牌 Bershka，給她一個驚喜。

雖然成績不算太優秀，但 Marta 非常喜歡馬術，從 10 歲起就開始頻繁練習，並且獲得過西班牙當地同級別的冠軍。為此Amancio專門為女兒修建了 Casa Novas 馬場，方便她隨時練習。

但 Marta 早就清楚地知道，馬術只是個愛好。19 歲時接受西班牙當地報紙 La Opinion 的採訪時，她就表示自己今後的職業並不會與此有關。那時她正準備去倫敦歐洲商學院學習商科，精通英語、法語和意大利語，很清楚自己的未來要什麼。

Marta 在馬術運動上的英姿。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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2. 2000萬歐元的天價婚禮

因為馬術，Marta 認識了第一任丈夫，西班牙馬術明星 Sergio Alvarez Moya。兩人有一個兒子，於 2014 年底離婚。今年 Sergio 還代表西班牙參加了東京奧運會的馬術比賽。

和 Sergio 分居後，Marta 在一次朋友生日的聚會上遇到了 Carlos Torretta。他是西班牙設計師 Roberto Torretta 的兒子，在業界知名的 The Society Management 模特經紀公司工作，手下負責的都是 Kendall Jenner 這樣級別的模特和網紅。

當時 Carlos 的工作重心在紐約，認識了 Marta 後，為了不讓她陷入苦苦等待的異地戀，以最快的速度把工作調回了西班牙。2018 年，兩人舉行了極其盛大的婚禮，兩天的日程總共花費超過 2000 萬歐元，西班牙舉國上下轟動。

第一天的慶典在度假勝地 La Coruña 舉辦，Valentino 的創意總監 Pierpaolo Piccioli 為Marta設計了 4 套禮服，並要求品牌的六名意大利設計師工作人員在婚禮上隨時準備，防止發生意外。僅此一項就花費超過 50 萬歐元，Carlos 的禮服也是花了近 5000 歐元在薩維爾街定製。

Marta 還出動了私人飛機接送超過 400 名賓客，包下 30 人的知名造型團隊為自己和來賓們做造型，Ritz-Carlton（麗思卡爾頓酒店）旗下 Kabuki 的西班牙大廚 Ricardo Sanz 和知名米其林餐廳 Culler de Pau 的主廚 Javier Olleros搭檔為婚禮備餐。

第二天，Marta 和 Carlos 在自家馬術中心 Casas Novas 再次舉辦盛會。這次場地中的花藝裝飾由世界頂級花藝大師 Thierry Boutemy 負責，為了達到更好的效果，他甚至從比利時運了 300 棵樹到場地，「重建」出一片森林。

到了夜晚，樂隊 Coldplay 的主唱 Chris Martin 為兩位新人連唱三首歌：《Yellow》《Fix You》和《A Sky Full of Stars》，Norah Jones、Jamie Cullum 等知名歌手也登台獻唱，讓客人們盡興。當晚打碟的 DJ Mark Ronson，曾經為Lady Gaga、Bruno Mars 和 Amy Winehouse 製作音樂，一次的出場費超過 10 萬歐。

兩人婚後有了一個女兒瑪格麗特。

3. 她讓這兩年的 ZARA 更精緻了

Marta 私下裏非常低調謙遜，在接受《華爾街日報》的採訪中，她表示：「雖然我們不知道未來會怎樣，但總要把自己眼下力所能及的事情做好，對我來說，我願意一直和產品打交道，就像當年父親做的事情那樣。」她也玩社交網絡，不過目前 Instagram 只有一千多個粉絲，還是私密賬號。

23 歲那年，Amancio 就將 Marta 任命為旗下 Gartler 和 Partler 兩家股權公司的副總裁，然而並沒有什麼實權，所有的事情還是要從底層做起。她大學畢業後的第一份工作是在倫敦國王路的 ZARA，從每天要疊數百件衣服的店員開始，到逐漸熟悉一間店鋪的管理經營，再到效率極高的設計研發部門；從商店櫥窗的陳列到結賬區糖果罐擺放的位置，不能錯過一個細節。

唯一不用做的工作，是相對簡單的收銀員。只有得到上級的肯定，她才能獲得工作內容的進階。Marta 清楚地記得，在她當店員的第一天，曾經覺得自己累到連一周都堅持不了，到後來她發現了更高效的工作方式，並從中總結經驗，效率很快提高。

在倫敦、巴黎、上海這些大城市裏 Inditex 公司旗下的店鋪，都留下過Marta的身影。過去這段時間裏，Marta 在 ZARA 投入的工作最多，幾年前紅極一時的美妝系列就是她一手策劃開發。

同時她一直對視覺和影像非常感興趣，與攝影大師 Steven Meisel，Peter Lindbergh 來往都非常密切。今年 4 月去世的 Lanvin 前任設計師 Alber Elbaz 也是她的多年好友。Marta 非常懂得如何讓 ZARA 這個快時尚品牌看起來更高級。在好友，知名創意設計師 Fabien Baron 眼中，她為 ZARA 帶來了從前沒有過的精緻宣傳形象。

2018 年，Marta 監督推出了全新的 ZARA SRPLS 系列，面料和設計都更上一層樓。她還一手促成了 ZARA Studio 系列中，與女裝設計師 Beatriz Padin 的合作，為消費者們帶來更高端的設計。今年春季 ZARA 的黑白質感風大片，也是由攝影大師 Steven Meisel 親自掌鏡。

等到明年 4 月，Amancio Ortega 將把公司親自交給 37 歲的 Marta，早已歷經世事又堅定有想法的她，將如何打好這一手牌？我們可以拭目以待。

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