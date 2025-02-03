大S徐熙媛逝世享年48歲｜回顧戀愛史：一生兩段婚姻 活得燦爛精彩

大S徐熙媛逝世終年48歲｜據台媒報道，徐熙媛（大S）逝世終年48歲。昨晚（2/2）網路傳出大S死訊，家屬稍早證實因得了流感併發肺炎不幸地離開了。

大S妹妹小S透過經理人證實並發文稱：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。



大S徐熙媛與具俊曄婚後不時放閃（IG@hsushiyuan）

大S徐熙媛一生敢愛敢恨，將生命中每個瞬間活得精彩且燦爛。大S徐熙媛於2021年11月宣布與汪小菲離婚，隨後在2022年閃嫁舊愛具俊曄，兩人婚後頻頻放閃，羨煞旁人。婚後小S不時分享兩人甜蜜事，指大S會向老公撒嬌，對方亦會「抱她去廁所」，同年（2022年）大S和具俊曄驚喜登上雜誌封面，展示戀人間的親密互動及相愛過程。

兩人於訪問中重談起求婚經過，大S還指對方在電話裡求婚，她隨即回應「你20年前就應該要問我這句話了！」她更指，如如果有人生跑馬燈，腦海中浮現的定是具俊曄的臉。

如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他。 大S徐熙媛

聽到愛妻的告白，具俊曄附和道，「我們錯過太久，現在對彼此的感情要毫無保留地呈現給對方。」簡單的話語中，可聽出兩人真繫及相戀的感覺。

大S具俊曄二人婚戒刺青 具俊曄喜歡芒果全因大S？

大S老公具俊曄曾登上劉在錫、曹世鎬主持的韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開具俊曄的甜蜜預告片。片中所見，節目組為具俊曄特別租借婚禮場地，當時更首次公開了具俊曄與大S的婚紗照，超甜蜜！

劉在錫在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》稱，節目組為了具俊曄才租借這個婚禮場地作拍攝，接著預告片的畫面就分享具俊曄與大S過往的種種回憶殺，除了有具俊曄當年以「酷龍」成員身份來台宣傳的相片，亦有與大S拍攝節目的合照及首次曝光的婚照，節目組更超用心的挑選了台灣的經典情歌《那些年》作背景音樂。

大S（徐熙媛）與具俊曄婚照曝光（YouTube@tvN ）

具俊曄在節目中超甜提到自己喜歡芒果的原因，「喜歡芒果的理由，是因為交往的時候熙媛特別喜歡芒果，那時候我們國家甚至還沒有這款水果，也是那時我開始喜歡上芒果，只要看到芒果就會想到她！」具俊曄表示，因當時「酷龍」在台灣與韓國已有不少人氣，他當時為了見大S，試過戴著假髮來台約會，此話亦頓時逗笑劉在錫和曹世鎬。具俊曄也爆出了當年分手是因工作關係，而無奈分別，使二人戀情無疾而終。

大S｜回顧大S具俊曄戀愛史

於2021年11月下旬宣布跟汪小菲離婚的大S（徐熙媛），在2022年3月8日突然宣布跟舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚！大S再婚消息一傳出瞬間引起網民熱烈討論，究竟二人於何時相戀，當時又因甚麼原因分手呢？一起回顧大S與具俊曄的戀愛經歷，以及了解一下具俊曄吧！

韓流熱潮遍佈全球，原來韓團「酷龍」被堪稱為韓流的先驅。現年55歲的具俊曄正是一「酷龍」的成員之一，他在出道前是韓國著名的舞蹈演員，後來被韓國音樂製作人發掘，跟姜元組成二人組合出道，二人當時以主打歌《Kungtari Shabara》等大量 Hip-Hop舞曲及R&B、饒舌曲風的歌曲震驚整個韓國樂壇，更紅遍亞洲，不少香港著名歌手，例如草蜢、杜德偉等都有翻唱他們的歌曲。

大S（徐熙媛）在2022年3月8日宣布跟舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚（djkoo＠IG）

大S當年主動追求具俊曄？愛得很深更為男方刺青

具俊曄曾在節目中透露指，當年「酷龍」到台灣演出，大S看完他們的演唱會後就成了「酷龍」的歌迷，後來具俊曄再次到台灣，就有演藝圈朋友介紹大S給他認識，據指是女方展開熱烈追求，具俊曄當時也覺得對方太漂亮，並認為「我不討厭，所以就交往了。」

大S具俊曄結婚照｜具俊曄當時覺得對方太漂亮，並認為「我不討厭，所以就交往了。」（hsushiyuan@IG）

大S與具俊曄於1998年戀情曝光，二人在相愛的一年，具俊曄多次秘密赴台跟大S見面，大S更會主動接機及帶男方在台灣旅遊。具俊曄為了大S努力學習中文，大S也會學習韓文，幫助溝通及了解對方更多。二人當時愛得很深，大S更曾為男方在腳踝上紋身，刺了個「九」字，因為「九」跟男方的姓氏「具」字同音，大S又不懂韓語，就只好刺上「九」字，雖然原因很有趣，但也很甜蜜及別具意義！

大S曾為男方在腳踝上紋身，刺上男方姓氏。（hsushiyuan@IG）

大S具俊曄因公司禁愛令 令二人戀情無疾而終

後來因為具俊曄經理人公司的禁愛令，具俊曄不肯公開戀情，更在傳媒面前否認戀情，令大S十分傷心，二人的戀情亦因此無疾而終，具俊曄到後來才在韓國節目中承認曾與大S交往過約一年。

大S具俊曄因公司禁愛令，令二人戀情無疾而終。（djkoo＠IG）

大S具俊曄結婚照｜20年後再續前緣 復合後還沒見面就結婚

分了手接近20年，大眾也很好奇究竟二人是怎樣重燃愛火呢？大S於2021年11月下旬宣布與汪小菲離婚，具俊曄得知大S的離婚消息後，主動致電慰問，他接愛韓媒訪問時指，當時一聽到她的聲音，好像回到20年前一樣，感覺十分親切，就這樣保持聯絡了數個月，亦很想與對方見面。不過因為疫情關係，不是家人不能入境台灣，所以他就主動提議「我們成為一家人好嗎」，大S也爽快地答應，二人並已登記結婚。具俊曄隨之飛到台灣跟大S見面，也會在台灣暫住幾個月，跟新婚妻享受新婚生活，他們也希望得到大家的支持和祝福。

大S、具俊曄20年後再續前緣，宣布已經結婚了。（hsushiyuan@IG）

【大S具俊曄Q&A】