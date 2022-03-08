大S閃婚韓星具俊曄！當年曾熱戀刺下愛的紋身　相隔20年再續情緣

重新牽起20年前緣分實在太神奇！相信大家一早就被大S再婚「酷龍」具俊曄一事嚇歪~其實早在多年前，大S就對具俊曄一見鍾情，還主動展開追求！雖然當時因公司禁愛令被迫分手，但如今重新結下緣分，難怪大S會說「我珍惜當下的幸福」。



今日最震撼！大S、具俊曄宣布再婚

稍早，具俊曄宣布和大S結婚消息，震驚演藝圈！具俊曄在IG寫下：「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記我們會一起生活，因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福，感謝大家。」

韓國藝人「酷龍」具俊曄相隔20年再與大S結下良緣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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隨後大S也轉發該則貼文，po文：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」同步官宣結婚喜事，從離婚汪小菲到再婚前男友一切閃電進行，具俊曄也在公布喜訊後，表示即將出發到台灣，並在台灣登記結婚並度蜜月。

1998年大S、具俊曄曾經愛得轟轟烈烈

回顧大S多段情史，最令她愛得無法自拔的就是大她7歲的具俊曄，當時酷龍組合在台灣相當有人氣，來台灣開演唱會時，擔任《娛樂百分百》主持人的大S看了演唱會後，就對具俊曄一見鍾情，不但成了酷龍的忠實粉絲，還對具俊曄發起了猛烈的追求，甚至為具俊曄紋上了愛的紋身，在腳踝上刺了「九」，具俊曄解釋：「九和我的姓氏『具』同音，她不懂韓文，才會弄錯。」兩人在1998年以外套綁緊共舞傳出熱戀，但當時具俊曄身為偶像團體，對這段戀情並不承認，多年後才公開證實。

具俊曄年過50仍單身

直到2010年具俊曄上節目《改變世界的Quiz》才坦承戀情，甚至表示原本想把這祕密帶進棺材，後來他在其他節目上被追問此事，才坦言當時他一看到大S就覺得她太漂亮了「我不討厭，所以就交往了」，透露了他為了大S努力學中文，大S為了自己猛學韓文，2人跨過語言隔閡交往1年，當時2人都會戴眼鏡跟帽子喬裝約會，後來因公司的禁愛令才會分手。今年52歲的具俊曄雖然情史豐富，但仍是單身漢一個，之前還為了結識女友出演了真人戀愛節目《戀愛的味道》但無疾而終，現在重新和大S牽起24年前的緣分，真的應證大S說的：「人生無常，我珍惜當下的幸福。」

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