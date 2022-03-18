12星座接受唔到伴侶有哪些缺點？人馬最憎人卸膊、白羊最怕孤寒種

小心踩到他們的地雷，否則這些星座會藏不住對你的討厭......



討厭你打的哈欠 嫉妒你瀟灑的臉

不瞭解你的怪癖 總是愛自言自語

收不到你的電話 信用卡拚命的刷

一直以來我從沒想過 直到我失去你的那種滋味

——《討厭》許茹芸

每個人都會有自己特別在乎的點，若是你的一些行為已經是觸碰到了對方的這個點，那麼兩個人的關係肯定很快就會出現問題。因為這種事情不是包容兩個字就可以輕鬆解決的，它會嚴重的影響到對方的心情，所以對方忍無可忍時，就會選擇離開。

所以若是你很在乎一個人，很想要跟他一直相處交往下去，那麼你就必須要尊重對方。只有知道了他介意的是什麼，自己盡量的不要去觸碰，那麼這段感情才能夠較好的維繫下去。那麼今天就讓我們一起來看看，到底十二星座最介意你哪些壞習慣呢？務必請一起參考月亮星座喔。

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太陽白羊與月亮白羊最討厭的是：

白羊座的人基本上相當自我，不管面對工作或生活，都有很強烈的自主性及自我主張，一旦遇到不願接受的壓力時，常會出現過於激烈的反應。缺乏耐心、容易生氣是白羊座的缺點，但其實本質是非常友善的，喜歡跟同事快樂地相處。白羊座的魅力是勇敢、冒險、不吝嗇、具有領導人物的氣度，以及富有令眾人驚訝的想法和主張，能積極進行各項行動，活潑爽朗，絕不優柔寡斷。

白羊座是非常直爽大氣的一個人，尤其是對身邊的朋友總是很仗義，很捨得為朋友付出，所以白羊座的人緣也是非常的好。若是跟白羊座相處，千萬不能表現出很摳門的樣子，這會讓白羊座非常失望的。他們一點都不希望自己身邊的朋友是這樣的，因為這會讓白羊座覺得這個你這個朋友壓根不重視珍惜他們。

太陽金牛與月亮金牛最討厭的是：

「本位主義」是金牛座堅守的信念，喜歡憑感覺去接觸事物，只要自己認可，不管別人怎麼說明爭論，一概不接受。不過有個特點是絕對不撒謊，也拒絕魚目混珠的行為，雖然看起來很悠閒的樣子，其實心中充滿激情與戰鬥力。不過天性溫和的金牛座，還是喜歡以自然律動為基礎的慢拍子，做任何事都會經過深思熟慮一番，不管做什麼決定或採取行動，都要比別人多花些時間來慢慢思考。

金牛座是很上進的一個人，他們一天24小時都恨不得掰開來用，總覺得自己時間不夠，所以格外的奮鬥努力。而金牛座最嫌棄的就是身邊的人不求上進，還很沉迷於遊戲中不可自拔，這在金牛座看來就是自甘墮落，沒有前途。所以你越是跟他們很親近，金牛座越是會很不滿，會想要幫忙戒掉這個壞習慣，把你引上正途。

太陽雙子與月亮雙子最討厭的是：

雙子座的人，反應十分靈敏，在性格上偏向智能和具有豐富的學識修養，潛在的個性就像風一樣擁有流動性的特質，思想行為上比較理性。對任何事性的要求及理想都很高，當決定好自己的目標後，會朝著目標前進絕不退縮，就算無法立刻達到目的，也不會輕易放棄。這種個性，使雙子座的人在一生中不可能只走一條路，不論是工作、愛情、知識等，都會產生雙頭進行的迷惘及困擾。但基本上，雙重性格的雙子座的價值是建立在知性與精神上的。

雙子座最無法容忍身邊人的一個壞習慣就是說謊了，這對雙子座而言已經是人品的問題了。一個人可以能力不行，這些都是可以後面在提升的，但是不能人品不行。雙子座覺得做人就是要坦坦蕩盪，尤其是身邊的人有什麼話不可以說的呢。若是連親近的人都撒謊隱瞞，那麼感情遲早是會不復存在的，這對雙子座而言就很嚴重了。

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太陽巨蟹與月亮巨蟹最討厭的是：

巨蟹座的個性，很重視家庭觀念，具有十分細膩而柔和的情緒，在沉默中能傳達深刻的思想，對於言語表達上，可以傳遞沉默時代表的意思。由於守護星是偉大的母性狩獵女神，所以自我防衛本能很強，容易表現出對物質的慾望。但大體來說，巨蟹座的人是溫柔、善良，不喜歡與人起爭執，而且多愁善感，很善於照顧家人，但也容易受別人影響，只要有巨蟹座在的地方就能給人快樂的感覺，不過只是喜歡在夢境中生活。

巨蟹座平時脾氣挺好的，他們跟人相處都很愉快，除了一類人，那就是喝完酒以後會耍酒瘋的人。巨蟹座不反對喝酒，但是一定要酒品好，起碼喝完以後能夠老老實實的睡覺，或者是安安靜靜不吵不鬧的，不會給別人帶來麻煩。但若是另一半或者是家里人喝完酒就發瘋，還各種折騰他們，那麼巨蟹座就會很厭惡，恨不得斷絕關係。

太陽獅子與月亮獅子最討厭的是：

屬於火象星座的獅子座，十分活躍而且熱中於工作，做任何事都相當自信與自滿，理想非常高。獅子座的個性，擁有強烈的權威感及優越感，表現獨裁又自大，非常重視「名譽與人緣」，有強烈領導的慾望，對獅子座的人來說，擁有名譽就是人生最大的勝利，而人緣更是心靈的安定劑，可以讓自己保持充沛的動力。為了要使生命活得有意義，獅子座的人喜歡擁有戲劇般人生的嘗試，可以為榮譽付出一切代價。

獅子座是一個對感情十分忠誠的人，他們追求的一直都是一生一世一雙人，不允許有別人的介入。若是獅子座發現你是一個很花心，對感情不負責任的人，那麼他們就會立馬遠離你。因為對於獅子座而言，花心的人都是給別人帶來傷害的，完全不懂得珍惜感情。所以要是你有這種壞習慣，那麼獅子座恨不得離你遠遠的，免得受你荼毒。

太陽處女與月亮處女最討厭的是：

屬於土象星座的處女座，由於守護星的水星，直覺力強，善於推測未來的演變，認真而樸實，擁有多愁善感的個性。處女座的洞察力很強，是個崇尚高度理想的完美主義者，雖然不像風象星座般擁有才智與理性的特質，但談到實務能力，絕對比其它星座來的強。討厭虛偽與不正當的事是處女座基本的性格，帶點純真和有點潔癖，喜歡學習各種事情，不論對任何事都能全心投入，好學、好奇及研究心旺盛。

很多人眼中的處女座都是溫文爾雅，非常有氣質的一個人，他們說話做事都讓人很舒服，就是因為他們素質高，很有涵養。而處女座對身邊的人也是這種要求的，他們交朋友處對像都是希望找跟自己一樣類型的人，就是不能言行粗魯，更不能沒素質的跟人大吵大鬧，搞得很丟臉。若你是這樣的人，那麼處女座肯定是敬而遠之。

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太陽天秤與月亮天秤最討厭的是：

天秤座，有很高的審美意識，對愛非常敏感，不但洞察能力強、喜好平衡，擁有像風一般自由自在的智能、腦筋靈活敏捷，是個能多方面捕捉事物的思考者。天秤座的人非常瞭解對方在想些什麼，天生平易近人。同時會避開平衡失調的人生波折、生活與交際，而採取中庸之道，不走極端。愛好美與和諧是天秤座的個性，心中渴望知道有理想主義與現實主義的相矛盾思想。

早睡早起一直都是天秤座的一個好習慣，他們年紀輕輕就已經開始養生了，因為要對自己的身體負責。所以要是你在他們身邊還經常熬夜的話，天秤座就會特別受不了。他們會希望身邊的人跟他們保持一致的步調，而且他們也有義務督促愛人過上健康的生活。所以天秤座一定會想法設法幫你把這個熬夜的壞習慣給改過來的。

太陽天蠍與月亮天蠍最討厭的是：

天蠍座擁有強韌的生命力及永不知倦的充沛精力。不斷自我要求的天蠍座，神秘的內在世界常讓人無法理解，卻具有可以探知人心深處的超感應力量。所以天蠍座的人不管做什麼事都有始有終，堅韌的意志力是最強大的武器，一旦擁有目標就不畏艱難去實行，直到達成自己預定的目標為止，不達目的誓不罷休，在精神上具有強烈追根究底的探索心。旺盛的戰鬥力非一般星座所及。

天蠍座其實是有點潔癖的，在他們目力可及的地方都是被打掃得乾乾淨淨，而且什麼東西放在哪個位置也都是收納得很好，讓人一眼看過去就覺得非常的井井有條。而且天蠍座的生活習慣也都很好，自身也被他們打理得很整潔。所以他們一點都不希望身邊出現一個生活習慣非常邋遢的人，這會讓天蠍座覺得自己的品味都跟著變低了。

太陽人馬與月亮人馬最討厭的是：

屬於火象星座的人馬座，對任何事物都充滿好奇心，希望永遠保有廣泛的知識與體驗各種經驗。這種性格，好比火一般的神聖與熱情，不喜歡受到任何束縛。對未來充滿希望，可以為了成功而不眠不休，是個絕對完美主義者，由於具有使命感，為達目標不惜任何代價，是一個視勝利為人生方向的行動派。人馬座的人非常崇尚自由與追求速度的感覺，具有寬大的精神、豐富的知識、陽剛的氣質，喜歡以自己的想法發揮服務精神，對人生抱持著熱情開朗，也是個自由派的樂觀主義者。

人馬座是個信守承諾，並且很有責任感的人，只要是他們負責的事情，人馬座都會件件有回落，事事有回音，讓人十分的放心。而人馬座最瞧不上的人就是那些推卸責任，讓別人去背黑鍋的人了。這種人會讓人馬座覺得很恐怖，因為他們自己曾經就受過這種傷害，所以都不希望會遇到這樣的人再來折磨他們一番。

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太陽山羊與月亮山羊最討厭的是：

屬土象星座的山羊座，基本性格是穩定的，受到守護星土星的支配，有生產性與建設性的精神。而且山羊座的人擅長有效利用時間，並且能充分運用上天所賦予的時間，認真地度過生命中的每個時刻。認真努力，熱中於工作，不善於拒絕別人的山羊座，它的人生觀主要是以志向遠大為其特徵，這與白羊座凡事爭第一英雄主義不同，而是在自己的能力範圍內，盡自己最大的努力，不管過程多麼艱險荊棘，都會以堅強的毅力及不屈不撓的精神，去突破重重難關，獲得最後的勝利。

山羊座太知道賺錢有多不容易了，所以生活中他們每次花錢都是小心翼翼的。不是很必要的開銷，他們就會節省下來。平日裡山羊座也不怎麼出去應酬交際，因為他們覺得那樣都是需要花錢的，而且是很沒必要的冤枉開銷。所以山羊座最介意的就是自己的另一半花錢大手大腳，這會讓摩羯座覺得兩人完全不是一路人，這段關係還是終止掉吧。

太陽水瓶與月亮水瓶最討厭的是：

屬風象星座的水瓶座，個性是以像風一般的流動性為基調，重視知識，喜歡思索，是個能忠於自己信念、理想的知識分子。水瓶座出生的人，天生反應快，有很強的自由力和創造力，以及重視理論、有優秀的推理力及創新的改革力。遇到一展所長的機會，就能受到賞識。在社會方面，喜歡結交志同道合的朋友，富有友愛的精神；在個人方面，相當尊重個人自由以及強調平等，便富有獨立精神。

水瓶座最介意對方總是動不動的就想要打壓自己，這種通過否定別人來提高他自身的行為，真的是讓水瓶座很不齒。因為他們覺得兩個人能夠在一起，就應該是相互欣賞的才是。你覺得我有很多的優點，而我覺得你為人很不錯，於是兩個人的結合就會變成一種美好。若是對方總這樣否定自己，傷害自己，那麼水瓶座絕對不會再忍耐下去的。

太陽雙魚與月亮雙魚最討厭的是：

雙魚有豐富的想像力和寬容的心，性情溫馴，喜歡沉湎於夢幻的世界裡。雙魚座的人，由於擁有水一般的高度適應力，感情相當豐富，而且有正直感、洞察力，但容易受到外界的人、事、物所左右，行為思考模式非常善變，習慣以自己的想法來從事，欠缺理性的判斷。雙魚座的人卻存在兩種極端的個性，精神方面與肉體方面的共存，就愛與恨共存一樣，在這種糾葛難解的感情相互交錯下，雙魚座的心緒也就變得複雜難懂。

雙魚座是性格比較溫柔的那種人，所以不管任何時候，他們跟人說話都是輕聲細語的。因為他們覺得溝通靠的是思想，而不是誰的音量更大，沒必要總是扯著嗓子在說話。所以最讓雙魚座討厭的壞習慣就是說話大嗓門了，每次跟那樣的人溝通，雙魚座就會覺得自己腦門疼。於是過後只要是能夠不跟對方打交道的，他們就會盡量避免。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】