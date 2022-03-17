杜汶澤田蕊妮｜ 經歷大大小小的難關　相愛16彼此在不完美中成長

杜汶澤田蕊妮｜早前台灣社交平台上，指一名移居台灣的港人於泳池跌倒而傷及頸椎，由於無法承擔醫療費用，希望得到外界幫忙。杜汶澤得知事件後，即時聯絡台灣當局福利部門、社工及醫院等，協助男子渡過難關。原來杜汶澤年輕時曾是一個玩世不恭的男子，多年來跟妻子田蕊妮共同渡過高山低谷後，成就了今天的「他」。



杜汶澤田蕊妮 ｜拍拖紀念日，他牢記在心，並且在Facebook上向田蕊妮表白：「原來今日係我地拍拖十八週年。 十八年，其實唔算好耐，如果係威士忌，先至剛剛叫做勉強飲得下。 再浸下先啦.......」（杜汶澤Facebook）

「情人眼裏出西施」世界上沒有世俗標準條件，但亦有人懂得欣賞別人。以前杜汶澤曾於社交平台上傳一張照片，內容有關「這種男人還存在嗎？」的8項條件，他自嘲自己除了懂得做飯，其他事都不會。不過太太田蕊妮就大讚丈夫有許多優點，更曾節目《兄弟幫》表示杜汶澤是一個100分的丈夫。二人婚後至今16年多，走過高山低谷，學懂欣賞對方的優點，歲月沉澱出最舒服的相處方式。



田蕊妮16歲通過參加亞洲電視第四屆未來偶像爭霸戰而入行，並認識杜汶澤。當年杜汶澤是一名病態賭徒，更多次欠下巨債而逃離香港，田蕊妮不停加人好友勸阻，三番四次替他還下巨債，其後二人漸漸成為情侶。

杜汶澤田蕊妮｜田蕊妮與杜汶澤明白對方深愛自己就可以了。（VCG）

杜汶澤向田蕊妮30次求婚不遂 因「一事」終成功



二人拍拖五年間，杜汶澤多次向田蕊妮求婚不遂。直至第31次，當時杜汶澤前往斯里蘭卡賑災，據報道指當地會有餘震，使田蕊妮擔心不已，怕杜汶澤一去不返，開始後悔拒絕他的求婚，慶幸杜汶澤安然無恙。正因這場災難使二人明白珍惜眼前人的道理，終於攜手踏入婚禮殿堂。

杜汶澤田蕊妮｜杜汶澤向田蕊妮30次求婚不遂。（VCG）

杜汶澤田蕊妮｜二人婚姻曾現危機



不過對於二人來說真正的考驗是婚後，二人間曾經歷第三者。 杜汶澤亦親自於節目《星級會客室》中講述當年出軌一事。他表示當年被媒體拍到自己於北京跟女伴牽手，田蕊妮亦曾翻查自己的手機記錄，揭發自己出軌行為。當時田蕊妮曾一度打算離婚。不過杜汶澤事業如日中天之際遭到危機，身邊好友一一離他而去，當時田蕊妮不忍心在此時離開對方，選擇繼續留在杜汶澤身邊。儘管對方曾經背叛過自己，甚至諒解杜汶澤出軌的原因。

杜汶澤田蕊妮｜杜汶澤亦親自於節目《星級會客室》中講述當年出軌一事。（youtube＠【星級會客室 2013】截圖）

杜汶澤田蕊妮｜田蕊妮揭發自己出軌行為。當時田蕊妮曾一度打算離婚。（youtube＠【星級會客室 2013】截圖）

一個人由無人不曉，經過努力加上運氣，名利財富都湧來，難免一時迷失。 田蕊妮

人生中最佳的學習，就是容忍杜汶澤。 田蕊妮

名利蒙蔽眼睛，患難之際，杜汶澤終於感受到田蕊妮的不離不棄，之後他在田蕊妮演唱會上送上影片真情剖白，直言一生最大的成就是娶到田蕊妮。田蕊妮也坦言：

結婚14年，我老公由一個X街，變成一個人，甚至在我心中係是一個好好的人！ 田蕊妮

杜汶澤田蕊妮｜不幸患上罕見病



即使其後杜汶澤經歷兩次破產，妻子亦一直默默陪伴在旁，支持他並給予他信心共同渡過艱難時刻。此外，經歷第三者事件後，杜汶澤亦經歷過兩次破產，一次大病。2012年杜汶澤患上罕見病「米勒費雪症候群」，嚴重的話會引致四肢癱瘓及死亡，患病間妻子田蕊妮日日夜夜陪伴左右，悉心照料他。每次患難時刻，田蕊妮中在他身旁不離不棄。

｜杜汶澤田蕊妮杜汶澤經歷兩次破產，妻子亦一直默默陪伴在旁，支持他並給予他信心共同渡過艱難時刻。（IG@tinyuilee）

▼▼▼【按圖看】杜汶澤田蕊妮｜旁人看不到杜汶澤的「好」，他的社交平台有不少愛妻事跡▼▼▼

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去年二人結婚16周年，當時二人分隔兩地，無法共同慶祝但照樣浪漫。田蕊妮巧妙地以麻辣鴨血比喻二人的婚姻

好刺激，中途會想放棄不吃，但是因為好吃而繼續吃下去。 田蕊妮

杜汶澤田蕊妮｜二人分隔兩地，無法共同慶祝但照樣浪漫。（IG@tinyuilee）

一段成功的婚姻的確是需要互相扶持，讓對方成為一個更好的人。在經歷過高高低低的二人早已變得牢不可分，杜汶澤亦曾表示：