6種情況說明這段關係已走不下去！以性愛化解衝突、壓力大於甜蜜

無論你是否是個活在當下而不是展望未來的人，但如果你對於雙方的未來完全不感到期待，甚至是無法想像到未來，這絕對不是一個好兆頭......



美夢裡有怎樣氣候 你終於回過頭看我

抱著你幸福的輪廓 連嘆息都變得清澈

你的溫柔還清晰如昨 伸出手彷彿就能觸摸

我終於不那麼執著 接受分手是一項預謀

就算是輕輕的微風 也在試探思念濃薄

你忘的傘還依我的窗 望著窗外 那悠悠春光

——《曖昧》侯湘婷

對感情每個人都會有些憧憬、害怕，就是一種既期待又怕受傷害的感覺．如果現在你身邊有交往一陣子的另一半正讓你思考是否該更進一步，或者是你剛有新對象但不確定是否該繼續維持這段關係，無論哪種情況，以下 6 個情境能是你決定邁入下一階段前該釐清的疑局喔！

有時離開比留下更需要勇氣，假如你地之間已出現以下6種情況說明這段關係急需檢視！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 朋友不喜歡自己的另一半

情人眼裡出西施，但是，旁觀者清。如果你所有的朋友們都不喜歡你的另一半，那你是應該好好考慮一下了。一般的人對自己的朋友都是持著祝福的態度的，除非他們真的覺得這個人很不好，不然不會輕易表達出自己的不滿的。處在戀愛期的人，都會被愛情的甜蜜衝昏頭腦，所以他們會因此忽略掉很多對方的缺點，甚至是人品，但是朋友們不會。有時候一個簡單的動作和話語，就可以看出一個人的人品，而往往，談戀愛的話，人品是最重要的。

2. 每當有齟齬或紛爭時習慣用「性」來解決問題

很多情侶總是會在大吵架的最後，變成在床上炒起來，然後隔天醒來，兩人的感情就又和好如初，好像什麼事情都沒有發生......這真的要看人，也許有些人就能煙消雲散，但是，這方法並不是每個時候都適用！如果伴侶爭吵的是核心觀念的問題，那麼即使今天不談了，明天肯定還會出現，任何問題都不會因為你不想了、不談了而不存在。交往的時候不進行溝通時常會引發更嚴重的問題，不能因為一時的情緒退散而選擇忽略真正重要的事情。

3. 缺乏共同的嗜好與興趣

因為兩人朝夕相處，彼此已失去激情與浪漫，開始感到膩了。「無聊」可能就是比爭吵更容易消磨感情的因素！一個南一個北，除去生活瑣事，沒有共同的話題，相處容易疲乏，畢竟興趣需投其所好才會快樂，畢竟人與人之間是互相吸引的，有共同點才會在一起。其實一段感情如果彼此有共同的興趣愛好，那麼這段感情還是有樂趣所在的。因為生活本來就是柴米油鹽醬醋茶的瑣事，要生活一輩子，肯定要有共同的興趣才行！

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4. 你的伴侶經常挖苦諷刺你、批評你

當你與另一半爭執時出現批評、輕蔑、自我保護、石牆，你的親密關係將會出現危機。沒有建設性的批評是最糟糕的表達形式，它容易導向另一半的個性、性格，且通常以「你怎麼樣」作為開頭，像是：「你從來沒有想到你的行為會影響別人，我不信你這麼健忘，你就是自私，你沒想過別人的感受，你根本不在意我。」。這樣的講法，無助於解決當前的問題，而是淪為個性上的無效批評。千萬不要將對方無效的批評和給予回饋混為一談！

5. 「吃醋」的問題，經常讓你們吵個沒完沒了

情侶之間互相吃醋偶爾能夠帶給彼此一些生活樂趣，但最重要的是兩個人要知道互相尊重。在與異性互動時都要記得自己對另一半的責任，如果你現在和另一半吵架的因素多半是因為覺得對方和異性的互動太過於親密等等，那麼你是否也要思考他在這段關係中到底有沒有給予你尊重的感覺？因為啊，很多人都想要跟交往對象走得長遠，無奈有時對方並沒有將你放進未來規劃中，只是為了填補寂寞，才勉強和沒那麼喜歡的人在一起，等到遇上更好的對象後，再狠狠地將你拋棄！

6. 跟這個人交往，壓力感大過於甜蜜感

有些人天生個性急，耐性容易用光。所以跟一個人熟悉之後，本性很快就跑出來，用不耐煩昭告他的個性。一對情人談戀愛，剛開始有新鮮感，所以負面情緒容易沖淡。等到不耐煩出現的時候，大概就是激情的效果慢慢消退，人際技巧要派上用場的時候。一個人有沒有能力維繫關係，常在不耐煩之後見真章。而若是你對你的伴侶的戀愛感蕩然無存，只剩下壓力、煩躁與焦慮，這段關係給你的壓力大於快樂......那就是該好好想想了。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】