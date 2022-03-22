華燈初上｜鳳小岳超寵妻！痛失孩子仍安慰太太：妳是最堅強的人

【華燈初上／鳳小岳】深受劇迷期待的《華燈初上》第三季終於在Netflix開播！在劇中飾演花心男江瀚的鳳小岳，憑著渣男一角人氣急升。江瀚風流成性，周旋在林心如、楊謹華的三角關係，令觀眾看得牙癢癢！鳳小岳在劇中演繹渣男角色入型入格，但原來現實中是超級暖男，更是愛家好男人？一起看看鳳小岳與圈外妻子的愛情故事！



華燈初上｜在《華燈初上》中飾演花心渣男江瀚的鳳小岳，憑著渣男一角人氣急升。（《華燈初上》劇照）

鳳小岳因喜歡衝浪的關係，在2013年經朋友介紹，認識了圈外女友洪喆君，二人因有共同興趣而一拍即合，很快就開始交往，更在2016年正式結為夫妻，婚後育有混血兒子「小木耳」。鳳小岳跟太太雖然生活低調，但也會不時在社交平台上分享跟太太、兒子的生活點滴，看得出鳳小岳私底下很顧家，而且一家三口感情很好！

太太就像是我的錨，就是在暴風中，如果我的船需要指引的話，她就是讓我不會迷失方向的人。 鳳小岳

華燈初上｜鳳小岳跟太太雖然生活低調，但也會不時在社交平台上分享跟太太、兒子的生活點滴，看得出鳳小岳私底下很顧家。（rhydianvaughan_official＠IG）

華燈初上｜鳳小岳擁有雙魚座的浪漫特質 注重生活中的浪漫細節

作為雙魚座的鳳小岳，也不失雙魚座的浪漫特質。鳳小岳雖然不會大肆鋪張製造浪漫，反而會注重日常生活中的浪漫細節，平日會時不時送花給太太，讓太太每天都像過著情人節的感覺，有時更會天未光就帶太太開車到海邊，在沙灘上靜靜地看日出，雖然平凡，但實在是很浪漫！

只要兩個人在一起，就足夠了！ 鳳小岳

華燈初上｜鳳小岳跟太太雖然生活低調，但也會不時在社交平台上分享跟太太、兒子的生活點滴，看得出鳳小岳私底下很顧家。（rhydianvaughan_official＠IG）

華燈初上｜鳳小岳珍惜一家人共聚時間

鳳小岳在現實中是個無可厚非的顧家好男人，他著重陪伴家人的時間，甚至在結婚後刻意減少工作量，就是為了有更多時間一家人共聚。他在不用工作時會帶兒子郊遊，親親大自然，又會為太太親自下廚，答謝太太平日照顧孩子的辛勞。

愛一個人，不一定要用奢華的方式來證明，但值得用最好的，去用心對待身旁的人。 鳳小岳

華燈初上｜鳳小岳在結婚後刻意減少工作量，就是為了有更多時間一家人共聚。（rhydianvaughan_official＠IG）

華燈初上｜太太不幸流產 鳳小岳安慰對方：妳是我見過最堅強的人

鳳小岳跟太太結婚5年，一家三口相當溫馨甜蜜，本來在去年將迎來第二胎孩子，可惜太太在懷胎9個月後不幸流產，鳳小岳失去孩子心痛如絞，但仍然安慰太太說到「太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人」，更指因失去孩子一事讓他知道要更珍惜身邊所擁有的及所在乎的，繼續以正能量迎接未來。

華燈初上｜鳳小岳跟太太結婚5年，一家三口相當溫馨甜蜜，本來在去年將迎來第二胎孩子，可惜太太在懷胎9個月後不幸流產。（rhydianvaughan_official＠IG）

華燈初上｜鳳小岳希望兒子可以做他喜歡的事

鳳小岳除了很寵妻，也十分疼愛兒子「小木耳」！除了會花很多時間陪伴兒子外，亦希望兒子可以做他喜歡的事。「小木耳」遺傳了爸媽的外貌，擁有混血高顏值，不少網民都很期待他可以跟爸爸一起拍戲，但鳳小岳對此就回應指，只希望他能夠做到他想做的事，不想局限兒子的未來，這位爸爸相當暖心！