少年法庭｜金惠秀對後輩照顧有加　背負母親重債多年最終斷絕關係

【少年法庭／金惠秀】Netflix 韓劇《少年法庭》現正熱播並大受好評，在劇中飾演冷面法官的金惠秀（金憓秀），她的演技及外貌身材都引起一眾劇迷關注。金惠秀多次奪得青龍影后殊榮，這位實力派影后過去原來也經歷過一段艱辛的日子，一起看看金惠秀的故事吧！



【少年法庭／金惠秀】Netflix 韓劇《少年法庭》現正熱播並大受好評，在劇中飾演冷面法官的金惠秀（金憓秀），她的演技及外貌身材都引起一眾劇迷關注。（《少年法庭》劇照）

出生於韓國釜山的金惠秀，小學三年級時跟爸爸北上去到首爾。自小學開始練習跆拳道，更曾擔任韓國跆拳道示範隊，當時還是小學生的金惠秀更因外貌出眾被選為花童，獻花給當時的奧林匹克委員會主席。

【少年法庭／金惠秀】金惠秀曾擔任韓國跆拳道示範隊。（hs_kim_95@IG）

少年法庭｜金惠秀外貌與演技備受肯定 成韓國最年輕青龍影后

金惠秀在15歲當年因有跆拳道背景及出眾的外表，成功得到在雀巢美祿廣告飾演跆拳少女的機會，因而正式踏入娛樂圈。其後於電影《蔑視》中飾演少女娜英，更獲得第23屆百想藝術大賞的女新人演技獎，當時年僅10多歲的金惠秀，在外貌與演技已備受肯定。在23歲時，金惠秀更憑著電影《初戀》首奪韓國青龍電影獎最佳女演員獎。出道至今36年，金惠秀多次奪得青龍影后殊榮，是韓國最年輕，也是拿過最多次獎的青龍影后。

【少年法庭／金惠秀】在23歲時，金惠秀更憑著電影《初戀》首奪韓國青龍電影獎最佳女演員獎。（kimhyesoo_signal@IG）

少年法庭｜金惠秀多年來背負母親重債 更因母親絕食威逼令戀情告吹

金惠秀在演藝圈的發展似是一帆風順，在圈中也有著很好的名聲與形象，但卻被母親當作「搖錢樹」，拿著金惠秀的名氣到處借錢，金惠秀多年來拍戲的收入就是用來替母親還債，直至2012年，金惠秀母親欠下巨額債務，金惠秀即使傾家蕩產也無法償還，母親更情緒勒索她叫她幫忙解決債務問題，金惠秀因無法再承受而決定跟母親斷絕母女關係。幾年前，金惠秀母親被爆出欠下高達13億韓元的債款，牽涉債主甚至包括韓國的政治人物，令金惠秀無奈地要發聲明澄清。

【少年法庭／金惠秀】金惠秀多年來替母親還債。（kimhyesoo_signal@IG）

除了一直承受著媽媽的債務問題，金惠秀更因為母親而令唯一公開認愛的戀情被告吹！在2006年，金惠秀因拍攝電影《老千》結識到韓國男星柳海鎮，二人拍拖的消息曝光後亦公開認愛，可惜金惠秀媽媽極力反對這段感情，更以絕食強逼女兒跟柳海鎮分手，二人也只好結束這段5年情，其後金惠秀再沒有傳出過任何戀情，相信至今仍是單身。

【少年法庭／金惠秀】金惠秀媽媽以絕食強逼女兒跟柳海鎮分手。（yoohaejin04011970@IG）

少年法庭｜金惠秀做事力求完美 曾因角色需要全裸演出

金惠秀做所有事都要力求完美，拍甚麼戲都能完美詮釋角色。為令自己演繹得更好，金惠秀更會在拍攝前會認真學習不同的語言，所以她精通西班牙語、日文、中文等四國語言。她更多次榮獲韓國青龍電影獎視后殊榮，絕對是真正的實力派演員。提到金惠秀的深刻作品，不得不提電影《老千》，金惠秀當時更因角色需要全裸演出，在戲中的演技與傲人的身材令觀眾讚嘆，更令金惠秀「一脫成名」！

【少年法庭／金惠秀】金惠秀做所有事都要力求完美，拍甚麼戲都能完美詮釋角色。（《老千》劇照）

少年法庭｜金惠秀態度專業 對工作人員與後輩照顧有加

金惠秀除了擁有備受認同的精湛演技，更有專業的工作態度，令不少圈內跟她合作過的明星及工作人員都對她讚口不絕。金惠秀對工作人員與後輩都照顧有加，亦不喜歡要工作人員等待，所以每次拍攝都會提早2小時到場準備，她曾對工作人員說「你們對我好不是理所當然的事，而是值得感謝的事，謝謝你們對我的好」，令工作人員相當感動。金惠秀親民、和善的性格令她在圈內圈外都深受歡迎，更有網民大讚她是真正的「大咖」！

【少年法庭／金惠秀】金惠秀對工作人員與後輩都昭顧有加，亦不喜歡要工作人員等待，所以每次拍攝都會提早2小時到場準備。（kimhyesoo_signal@IG）