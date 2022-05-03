12星座｜3對能細水長流的模範情侶　金牛山羊一樣咁悶最啱過人世

有人陪，有人愛，知道有個人在掛念著你，因為有他的存在，即便現在的生活彷彿末日即將到來，但也絲毫不感到害怕，反而對未來有了更多期待... ...



相比戀愛，結婚的確需要「麻煩」許多，也需要承擔更多的風險。一時的激情固然很容易，可只靠激情，婚姻很難走遠路。今天就來跟大家說一說，怎樣星座配對的婚姻會更穩定持久？月亮星座也需要參考喔。

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獅子座 VS 巨蟹座

其實最穩定的婚姻關係，一定是既有相同之處，又有互補之處的。有共性才會有共同話題，在漫長的婚姻生活中相處的合拍又默契。而互補的部分，能讓兩人相互學習與成長，才稱得上良性的長期親密關係。

首先說一下這兩個星座的共性。最同步的是雙方都對感情的事比較上心，對家庭很有責任心，這個至關重要重要，穩住了整個婚姻生活的基調。結婚對他們來說都不是兒戲，都是奔著白頭偕老去用心經營的。而且這兩個人在家庭裡都屬於奉獻型，可以為了顧全大局犧牲自己的個人情緒，更容易做到彼此體諒。

互補層面上，獅子座的工作能力、領導能力顯然要強過巨蟹座。但這並沒有什麼好嘚瑟的，因為巨蟹座的情商、生活能力要遠超於獅子座。組成一對搭夥過日子，剛好能夠打完美配合。而在情感上，獅子座渴望被肯定和鼓勵，巨蟹座剛好不屬於進攻型，很願意在一旁在輔助，成為那個在一旁溫柔鼓掌的人。相守婚姻不是件容易的事情，可這兩人相互默默扶持，交往越久越是難以分開，感情在穩定中茁壯成長。

金牛座 VS 山羊座

其實這一對如果結婚，說憋也能憋死人。誰讓金牛固執倔強，山羊又不善言辭。完全是兩個悶油瓶湊一對。不過今天要討論的不是婚姻甜不甜蜜，而是婚姻穩不穩定。這一對雖然悶了點，但是反而因為都有點一根筋，也不容易被拆散，能夠走的很長遠。

金牛座和山羊座在感情和婚姻上有點「不思進取」，一旦結婚了，很多花花腸子也都一併斬斷了，覺得跟眼前這個人平平淡淡過一輩差不多就行了。畢竟已經成家了，得趕緊把事業也給立了。剛好愛情只是金牛和山羊各自生活裡的一部分，彼此的理性和務實給雙方都省了很多麻煩。之所以會選擇在一起組建家庭，也絕不只是考慮喜不喜歡這種戀愛腦只考慮的問題。

上述說的聽起來可能會有點消極，但也很現實。有的婚姻是因為愛才走到一起，而這一對更像是因為一起陪伴彼此度過了許多時光，而愛上彼此。這種愛比感性的愛來的更持久深厚，他們可以是事業路上的知己，也可以是婚姻生活裡的親人。相知相惜的默契，會隨著歲月的流逝而更見濃烈。

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雙子座 VS 水瓶座

作為風象星座裡的首尾，這一配對有著天然的親近感。有聊不完的話題，只要在一起生活一段時間，熟悉了彼此的習性和生活方式，很容易就變得越來越來像彼此，連長相都會跟著發生變化。

首先這兩個星座在婚姻生活裡即使有著完全不一樣的圈子，也很難有隔閡，誰讓他們都很熱衷於交換資訊、表達想法。家長里短的「八卦」一定會是這一對婚姻生活的調味劑。哪怕冷戰，也一定一方因為忍不住而主動給對方臺階下。

雙子和瓶子都有著十二星座裡比較出眾的智商，屬於比較有自己想法的那一類人，不太「守規矩」，有反叛精神，也比較跳脫，另一半很容易跟不上他們的節奏而發生矛盾。而雙子和水瓶的組合，如果說雙子座有什麼「鬼點子」，水瓶座不僅能立馬跟上他的節奏，還會幫忙分析且完善並付諸實踐。如果問哪種婚姻關係能夠長久保持輕鬆和開放的狀態，那麼雙子水瓶這對夫妻CP一定榜上有名。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】