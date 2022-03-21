疫情封城下的3對戀人：有情侶認定彼此愛得堅定、亦有人面臨分手

疫情襲來，深圳這座城市猛地按下了暫停鍵。



對於一些情侶來說，他們的愛情，也因為疫情平添了一份不確定性。彼此身在同城，卻因為前段時間的封控隔離或者現在的全城居家而無法見面，上演了獨一無二的「疫地戀」。雖然總有人調侃，在深圳談戀愛很容易談成網戀，一旦跨區談的甚至是異地戀。

但這種不可抗因素造成的物理距離上的分離，顯然不多見。某種程度上，這也成為了一場不大不小的試煉。愛與不愛，都能在這場疫情裏尋找到答案。疫情之下，三位主人公的愛情樣本，或許能給我們帶來在親密關係上的更多思考。

以下是他們的自述。

疫情讓我開竅了

剛跟女友吵架沒幾天，她小區就被隔離了。因為什麼吵架呢？她之前一直跟我抱怨工作上的事情，哪個同事給她穿小鞋，老闆又在開會的時候針對她，諸如此類的。可能我也比較直男吧，剛開始會稍微安慰一下，後面就不耐煩了。

那天我剛下班，工作也不順利，一見面又聽到她在吐槽，我就很煩躁說了句：「整天跟我抱怨有用嗎？為什麼不主動自己去解決？」當時她特別生氣，直接甩臉就走了。我也沒道歉，互相冷戰，所以她跟我說小區被封的時候，我心裏覺得還挺好，互相冷靜下，我也能過下自己的生活。我一直覺得自己是比較獨立的性格，情緒一般都是自己消化的，希望自己的伴侶也是這樣，覺得這樣彼此才能成長。所以之前她說想住在一起的時候，我沒同意，一是覺得兩人工作地方太遠，二是覺得不要整天呆在一起，會膩煩。但彼此見不到面之後，以前的這些認知在扭轉。

那天我着涼了有點高燒，渾身發燙，量了下體温39度，不敢去藥店買退燒，怕被隔離啥的，就只能在家裏一個人裹着被子，瘋狂地喝熱水。一邊擔心生病耽誤了工作，一邊又是身體上的不舒服，屋子空蕩蕩的，你一個人蜷縮在牀上，所有的不安、難受和焦慮的情緒都會被放大，是一個非常無助的狀態。也是在這個瞬間，突然就想到一件小事，她有次說自己喉嚨難受，我就發了句：多喝點熱水就行。她有點生氣，「為什麼我的情緒都沒有得到你的回應？」而此刻的我在牀上，也非常需要她，但如果我向她傾訴，得到的也是冷冰冰的回應，換做自己也會難受啊。

視像通話的時候，她聽到我有些不舒服（其實我都沒表現出來，但她敏鋭地感覺到了）馬上就說要幫我美團買藥訂外賣，一直嘮叨我要多穿衣服，不能着涼。聊完之後，可能擔心我情緒不好，又給我發微信，「不要想太多，一切都會過去」。那一個瞬間眼眶就紅了。

躺在牀上，我想清楚了一個道理，親密關係的本質是分享和承擔，當對方願意把瑣碎和煩惱的事請告訴你，是因為她在意你，你不去回應這個情緒，講獨立，沒有意義呀。就像有句話說的，「家不是講理的地方，是講愛的地方。」這件事情之後，她跟我微信吐槽工作，我都會變得更加耐心，雖然知道也有她自己的問題，但我還是會跟她一起罵老闆（笑）。

有天她突然說，「你怎麼這麼温柔了，疫情讓你開竅了嗎？」我甚至發現，兩個人聊得內容更多了，其實都是一些雞毛蒜皮的小事，菜價又漲啦，哪裏的外賣好吃，淘寶哪家店又有好看的情侶衫。因為在見不到面的日子裏，你意識到這些不着邊際的談話，是生活最重要的支撐。偶爾也會跑到她家小區，隔着水馬跟她打招呼，兩個人只能遠遠相望招招手，但已經很滿足了。

有次看着她，我腦海裏閃過一句話：你好像瘦了，頭髮也變長了， 背影陌生到讓我覺得，見你是上個世紀的事， 然後你開口叫我名字，我就想笑， 好像自己剛剛放學，只在門口等了你五分鐘而已。等到疫情過去，一見面一定要是一個大大的擁抱。

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疫情讓我的愛情開始消亡

我隔離在家將近一個月，跟他只視像通話了不到五次。最開始那幾天，我視像通話過去他還會接，到後來就找不到人。微信過去，也是三四個小時才回一句，你的任何訊息都得不到及時的回應。

我本來就沒什麼安全感，一個人空空守着手機，開始胡思亂想，「是不是他出軌了？」下一秒又為他開脱，「是不是他工作真的很忙，沒法接我電話？」你所有的這些疑問，只能在心裏不斷滋生，沒辦法得到確認，因為你出不去，無法當面說清楚。你質問他，他每次就說工作忙，不加班工作保不住了，我說工作再忙也能抽空視像通話回個微信吧，我也要工作，這不是理由吧？

結果他回了句，「我天天要跑業務喝酒應酬，你覺得我是神仙是吧，天天都能抽出空跟你聊這聊那？」聽到這句話，我感覺心寒到了極點，可能也是火氣上頭了，特別冷地跟他說了句，「你要是出軌就告訴我，不用在這裏給我找理由。」嗶的一聲，電話被掛掉，我一個人哭到凌晨四點。

某種程度上，我能理解他。因為疫情，他原先的公司倒閉了，整個人壓力非常大，那段時間去他租的房子，煙灰缸攢了一堆煙頭。所以能找到現在這份工作，他很珍惜，也總是開玩笑地跟我說，「等到我賺夠錢了，你就不用工作，安心當富婆吧。」可是就算掙夠錢，沒有感情，又有什麼用？

那次吵架之後，他跟我道歉了，說以後抽出時間多多視像通話。可是在那之後，打開攝像頭，兩個人相顧無言，彼此好像都有間隙，縫補不回來了。如果沒有疫情，我們或許可以當面聊聊，真正了解對方的想法，就算是不聊天，他給我一個擁抱，可能都了解彼此的心意。但有了不可逾越的物理距離，曾經積累的情感變得如此不堪一擊。

有天晚上睡不着，我想起來，一年前，我跟他說工作壓力大，心情不好，他會馬上打車過來看我；現在，我隔離在家同樣因工作焦慮不已，告訴他自己的心情，他的回覆是，「工作忙，待會跟你說。」也許沒有什麼出軌狗血的劇情，只是不愛了。這次物理上的分離，讓我清楚地認識到一個道理：愛的動作是簡單的，真正困難的是，如何在推進日常生活的過程中將愛保持下去。

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疫情讓我更篤定那個人是他

說真的，分開這麼久，是從未有過的事。因為工作都不是太忙，不用經常加班，我們兩個人一下班就見面，基本時時刻刻都是在一起的。但到現在，我們已經兩個星期沒見了。最直接的感受就是，兩個人變成一個人生活，特別累。就拿做家務來說吧，原先一個做菜一人洗碗，誰掃地誰拖地，現在全部我一個人做，真的累得半死。

我是那種動手能力比較差的人，什麼換燈泡啦修電器啦，都搞不太明白，基本上都是他在弄，自己就是個甩手掌櫃。有時候看到他在那修半天弄不好，我還有點不耐煩，語氣有點不好。現在一個人，自己去搞明白，才知道可麻煩了，經常坐在地上自己慪氣。但也沒辦法啊，只能硬着頭皮去做。但也是在這時候，猛然間意識到對他的依賴。在一起的時候，對方做什麼都理所當然，等到真正分開了，才知道他為你做的事情有多麼珍貴。

其實自己幹活倒也沒什麼，比較難受的是天天一回家，就是一個人面對空蕩蕩的屋子，雖然我們每天都會微信視像通話，但跟人真正在你身邊，是完全不一樣的。那個人你可以具體觸摸到，而不是冷冰冰的微信頭像。說真的，知道兩個人不能見面的時候，我內心也有點打鼓，從來沒分開過，會不會發生什麼事？但欣慰的是，彼此都在很用力的維護這段感情。

雖然不能見面，但是他每隔幾天就會送束花來，紀念日訂個蛋糕，淘寶上自己喜歡小東西發到朋友圈，沒過幾天就能收到快遞。微信聊天，基本回復都不會超過半個小時，如果不能及時回覆，他都會說，「寶貝，我下班給你打電話，愛你哦。」有次他來到我家小區，隔着水馬到招呼，就看到他幾秒，趕着去上班了，但心裏還是好開心啊。

這些很細微的關心和愛意，都是在這場長距離的測試裏，彼此信任的基礎，是感情繼續走下去的動力。現在他也居家辦公，我們兩個人早上一醒來就開視像通話，看着對方工作、做飯和打掃家務，這樣的日子也很難得吧。換種角度來說，也許要感謝這場疫情，讓我更加篤定，他是那個我想要一起度過餘生的人。

疫情時期的愛情，有彼此之間的篤定，有自我的反思，也有無奈地見證愛情的消亡。無論最終結果如何，對於任何一對情侶來說，都是無法複製的體驗，它讓彼此成長，也讓彼此對親密關係有了更清晰的認知。真心地希望，在不久的將來，相愛的人可以放肆親吻，我們可以和身邊最親近的人，回歸最渴望的平凡的生活。

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