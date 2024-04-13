金像獎2024｜梁朝偉入選影帝 打破「最不襯」標籤 與劉嘉玲戀36年

【金像獎2024｜梁朝偉】第42屆香港電影金像獎將於14日（周日）舉行，梁朝偉憑電影《金手指》，入圍「最佳男主角」，與林保怡、黃子華和盧鎮業等競逐獎座。雖然梁朝偉個性沉默寡言，但用情專一，與劉嘉玲結婚16年依然恩愛。



朝偉憑電影《金手指》入圍第42屆香港電影金像獎「最佳男主角」。(《金手指》劇照)

梁朝偉和劉嘉玲結婚16年，相處一直甜蜜，不過甚少展露於鏡頭前。不過，適逢聖誕節，劉嘉玲在去年12月，罕有在社交媒體，分享其親吻梁朝偉的照片，看來非常浪漫，令人羨慕。兩人最初於1988年相識，對熟知彼此的個性和生活，相信無人能及，而個性積極的劉嘉玲，更割捨自己的時間，當梁朝偉的經理人，為對方爭取喜歡的劇本，連電影《尚氣》也是她幫忙促成。

梁朝偉和劉嘉玲於聖誕節浪漫放閃！(IG@carinalau1208)

香港影帝梁朝偉於2021年因拍攝Marvel英雄電影《尚氣》，忙於四出各國進行宣傳。其後梁朝偉趁稍有空檔，竟現身日本與型男妻夫木聰共聚晚餐，妻夫木聰亦隨即公開與梁朝偉同框合照，合照見61歲的梁朝偉剪了一頭清爽短髮，面露微笑神采奕奕，一點都不像逾60歲，或許這很大程度除梁朝偉改善生活習慣外，是他與劉嘉玲愛情甜蜜又保鮮所致？

梁朝偉前年趁空檔，現身日本與型男妻夫木聰共聚晚餐，妻夫木聰亦隨即公開與梁朝偉同框合照。(satoshi_tsumabuki_official@IG)

梁朝偉劉嘉玲性格相悖 曾被形容「最不般配的情侶」

梁朝偉與日本型男妻夫木聰從來都沒有合作過，而妻夫木聰只曾演過華語電影《刺客聶隱娘》及《唐人街探案》，但梁朝偉與妻夫木聰早前卻齊齊聚首在日本飯聚。當港日兩大型男同框合照時，兩人顏值令劇迷驚喜萬分，不少人留言希望二人將來有望合作，妻夫木聰也在合照底下留言表示，梁朝偉是他遇過內心最善良的人，而梁朝偉亦在限時動態貼出兩人的合照。

踏入61歲的梁朝偉，早年首加入Marvel系列拍攝電影《尚氣》，梁朝偉接受《香港01》訪問時坦言想嘗試新事物：「現時可能因為階段、年紀等關係，人大了會想嘗試一下走出舒適圈。」不過梁朝偉最大原因願意接拍《尚氣》是因妻子劉嘉玲在旁不斷説服他，更勸服梁朝偉先跟導演溝通，就是這般促成合作的契機，令到梁朝偉的事業更進一步發展。

當年不少報道指梁朝偉與劉嘉玲性格相悖，一個不慍不火、一個豪情爽朗，被形容為「最不般配的情侶」。(carinalau1208@IG)

當年不少報道指梁朝偉與劉嘉玲性格相悖，一個不慍不火、一個豪情爽朗，被形容為「最不般配的情侶」。但二人不被看好的感情，卻在歷經19年的愛情長跑後開花結果，兩人性格互補不足，讓愛情歷久彌新，讓人得見幸福是令容貌保鮮的因素之一。

梁朝偉劉嘉玲互相感激擁有很好的另一半 愛情長跑19年披上婚紗證情不變

當年成為情侶的兩人，梁朝偉曾陪伴劉嘉玲經歷綁架案、裸照流出事件、父親突然離世的低潮期。(劉嘉玲@微博)

梁朝偉與劉嘉玲性格雖然大相逕庭，卻因合作1988年舞台劇《花心大丈夫》而結緣，至今兩人已相愛逾35年。當年成為情侶的兩人，梁朝偉曾陪伴劉嘉玲經歷綁架案、裸照流出事件、父親突然離世的低潮期。到兩人相愛19年時，梁朝偉為滿足劉嘉玲對婚姻的憧憬，便二話不說結束愛情長跑，在被譽為「幸福國度」的不丹舉行婚禮，歷經風風雨雨的劉嘉玲亦感激梁朝偉無言的體貼：「我很幸運能遇到一個人讓我放心，會全力支持我。」

承諾在心中，行動更重要。 梁朝偉

當時梁朝偉發表結婚誓言也感慨地提到：「有一個很好的另一半。」貴為影帝的梁朝偉，處於娛樂圈卻不愛與人打交道，甚至曾被劉嘉玲形容為：「很自閉」、「我很努力地在學習，幫他，保護他」、「我可以幫他打開這扇窗」。當年梁朝偉與導演王家衛結束公司20年合約後，劉嘉玲更隨即擔當梁朝偉的私人經理人，凡事工作接洽亦暫由劉嘉玲全權負責，劉嘉玲沒有過多的干涉，只要是梁朝偉喜歡的劇本、角度也會盡力洽淡：「只是他覺得喜歡，我就去談下面的工作。」而劉嘉玲笑言是經理人、妻子的她，更像一個「傭人」。

梁朝偉與劉嘉玲性格雖然大相逕庭，卻因合作舞台劇《花心大丈夫》而結緣。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲為梁朝偉默默付出之際，個性低調的梁朝偉，也為外向的劉嘉玲打破個人原則，出席劉嘉玲自家創立的時裝品牌《Anirac》的時裝秀，更坐於首列以行動支持劉嘉玲，梁朝偉更被網民發現每次也會陪同劉嘉玲出席頒獎禮，即使自己沒有提名，也會欣然地陪伴劉嘉玲。

▼▼▼【按圖看】劉嘉玲與梁朝偉平日的合照。▼▼▼

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梁朝偉承認以往是大男人主義 為與劉嘉玲和好會手寫心意卡

劉嘉玲為梁朝偉默默付出之際，個性低調的梁朝偉，也為外向的劉嘉玲打破個人原則，出席劉嘉玲自家創立的時裝品牌《Anirac》的時裝秀。(carinalau1208@IG)

有些大男人主義，性格比較自我，會堅持己見。 梁朝偉

以往的梁朝偉性格雖然不慍不火，卻仍會在執拗時堅持自我，但婚後的梁朝偉卻因為愛對方的原由，願意不用分清對與錯，也不介意誰先在這埸「比賽」中贏出，梁朝偉分享過與劉嘉玲道歉時，他總愛親手寫心意卡與劉嘉玲和好。同樣地劉嘉玲亦學習包容梁朝偉，從冷戰、掙扎中磨練出更舒適的相處方式。

一場戀愛，從來不是雙方的角力，也不是出現歧異時，不自主地將對方塑造自己想要的理想模樣，去限制或控制對方，而是雙方學習在各種風浪一同經驗平穩，走過各種的考驗，令到愛情走得更遠。