劉嘉玲曬梁朝偉生日照盡顯愛意　不生育享受二人世界：最緊要珍惜

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-30 18:00

早前(27日)為慶祝梁朝偉59歲生日之際，劉嘉玲於個人IG上傳了一張「老婆視覺」的梁朝偉個人照，隨即引起熱議。作為娛樂圈中的一對模範夫妻，劉嘉玲與梁朝偉從戀愛到步入婚姻，風風雨雨經歷了逾30載，他們堅貞不渝的愛情是如何「保鮮」？

劉嘉玲曬出梁朝偉獨照 簡單祝福盡顯愛意

日前正值梁朝偉59歲生日，與他結婚13年的嬌妻劉嘉玲在個人IG曬出梁朝偉的一張獨照，照片中梁朝偉咧嘴微笑，一臉幸福模樣，深邃的五官依然帥氣不已，凍齡外貌引起外界熱烈討論。劉嘉玲在照片下簡單附文：「Happy birthday」，短短的祝福盡顯愛意。

劉嘉玲曬出「老婆視覺」相，梁朝偉近況曝光。（carinalau1208@IG）

劉嘉玲曬梁朝偉愛情長跑逾30年 「一個原因」決定相守餘生

一個熱情如火，一個沉靜似水。劉嘉玲與梁朝偉這兩個性格迥異的人走到一起，一開始並不被外界看好，流言蜚語不斷。

劉嘉玲與梁朝偉真正擦出愛火，是在1988年合作舞台劇《花心大丈夫》，之後感情漸漸浮出水面。不過一開始劉嘉玲與梁朝偉的愛情並不被外界看好，甚至被形容為「最不般配的情侶」，二人性格相悖，外界都認為他們戀情不會長久。

然而眾人以為他們理應水火不容，劉嘉玲與梁朝偉卻用實際行動向外界證明了他們堅貞的感情。即使性格迥然不同，若然達到相輔相成的境界，互補便成為感情長久的關鍵。

我很幸運能遇到一個人讓我放心，會全力支持我。 劉嘉玲

1984年劉嘉玲與梁朝偉一起出演TVB電視劇《再版人》。（《再版人》劇照）

劉嘉玲作客訪談節目《金星秀》時透露決定與梁朝偉結婚相守一生，是因父親突然離世成為轉捩點，她表示：「我想給自己一個交代，讓自己穿一次婚紗。」結束約19年的愛情長跑，兩人選擇淳樸的不丹成為見證愛情的神聖之地，舉辦了獨一無二的婚禮，正式成為夫妻步入婚姻殿堂。

劉嘉玲與梁朝偉愛情長跑了19年才結婚。（carinalau1208@IG）

劉嘉玲曬與梁朝偉婚姻在於一個「忍」字

長久的婚姻肯定是相互的忍耐。 劉嘉玲

成為圈中數一數二的恩愛夫妻，劉嘉玲曾分享自己的婚姻之道在於一個「忍」字。性格隨性的梁朝偉注重享受，對生活不管不顧，總是處於一種自在的狀態，劉嘉玲透露「梁朝偉什麼事都不管的」，所以生活中一切瑣碎事情都由她主理，安排得妥妥當當。

談及愛情，劉嘉玲真情流露：「喜歡一個人就會包容他的一切，包括他的性格、價值觀、人生觀，你都會認同。」她坦言正是梁朝偉不擅於生活自理，自己變得更加會照顧人，更寵溺地表示：「就是很疼他，很放任啊，我幫他打點就好了！」

劉嘉玲表示自從與梁朝偉一起後，更加懂得照顧人。（carinalau1208@IG）

這30多年來各種吵架，各種浪漫都有，生活裡所有的事情我們都經歷過。 劉嘉玲

甜蜜如初的保鮮秘訣：尊重、遷就、支持

沒有人是完美的，沒有愛情是完美的。

劉嘉玲直言與梁朝偉攜手走過30多年，一定會經歷爭吵、冷戰與掙扎，她表示：「會吵架，但最後都吵不起來。」梁朝偉也曾在訪談中分享：「劉嘉玲生氣，我從來不哄。」他會先躲在房間讓彼此冷靜下來，最後再溝通。

每一個婚姻，感情都會遇到一些考驗和問題，視乎你最後怎樣去處理，以及有否珍惜這件事，我覺得最重要是溝通。 劉嘉玲

劉嘉玲不時在社交網站上分享與老公梁朝偉的甜蜜合照。（carinalau1208@IG）

▼▼▼【按圖看】劉嘉玲與梁朝偉不時放閃 生活相處點滴甜蜜又幸福▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

遷就不是隱忍，而是適當地為對方作出讓步，少些針鋒相對。梁朝偉於訪談節目《魯豫有約》中，坦言自己過去「有些大男人主義，性格比較自我，會堅持己見」，婚後則變得沒有那麼多堅持，很多事情選擇讓步。

另一邊廂，劉嘉玲亦承認婚姻總有風波，視乎最後怎樣處理，她認為最重要的是溝通，但不會要求對方為自己改變，她認為這種行為很「自私」，「我喜歡他是這個模樣，千萬不要為我而改，改了就不是我以前喜歡那個模樣。」而維持愛情長久的秘訣，就是基於互相尊重、遷就和支持。

他有很多缺點，所以我要很寬容地包容他。在包容他的時候，他也在承受我的性格，其實我亦好難搞，我有我的性格，他也是因為喜歡我身體中那種性格，要不然我們不會走到現在。 劉嘉玲

劉嘉玲曾在訪問中表示自己對梁朝偉有種「像母愛的愛」。（carinalau1208@IG）

劉嘉玲：「要放棄很容易，最緊要是珍惜」

「兩個人走到一起的緣分是很難得的」，劉嘉玲這樣說道。每段感情都得來不易，攜手走過風風雨雨，真正做到了同甘共苦，才會更珍惜對方。劉嘉玲與梁朝偉從一開始已有不生育的共識，專心享受甜蜜二人世界。

兩人生活中處處充滿浪漫，有指梁朝偉專程從巴黎飛回香港與劉嘉玲慶祝結婚11週年，劉嘉玲也曾透露梁朝偉常常手寫信和卡片給她，甜蜜小事點點滴滴盡顯夫妻恩愛。

一熱一冷，一快一慢，一動一靜，看似不合卻互補，只要找到讓彼此相處舒服的方式，就能彼此成就，相互精彩。劉嘉玲與梁朝偉的愛情看似平淡卻細水長流，婚姻如酒，千般滋味，有甘醇有苦澀，細細品味，卻愈久愈香醇。

千萬不要覺得有一紙婚約就能保障愛情，只有愛情能保障愛情。 劉嘉玲

劉嘉玲與梁朝偉風風雨雨走過30載，恩愛依舊羨煞旁人。（carinalau1208@IG）

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