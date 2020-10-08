劉嘉玲擅長投資物業，眼光獨到，有傳與梁朝偉在港合共擁有逾9億元物業。平日除喜歡與周潤發組團行山跑步外，在娛樂圈擁有好人緣的她，亦甚喜愛宴請好友到其複式豪宅聚會。現年54歲的劉嘉玲出道37年，五度獲得影后殊榮，她更將嗜好發展成多項事業，包括餐飲、紅酒、時裝、美容。

投資物業屢有斬獲 這豪宅翻價數倍卻不出賣 全因這個窩心原因？

早前劉嘉玲邀請一眾閨密好友，到其位於中半山的梅苑（May Tower）豪宅內舉行慶生活動。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲早前邀請一眾閨密好友，到其位於中半山的梅苑（May Tower）豪宅內舉行慶生活動，一眾好友打扮得花枝招展，盡現雍容華貴一面，她們打扮更與劉嘉玲豪宅「典雅復古」的裝潢風格甚為合襯，當中磚紅色的沙發上帶有花朵點綴、懷舊的水晶燈、仿壁爐極具懷舊古典味，而擺設和色調乍看之下亦有點像身處電影《花樣年華》裡的老上海般，而這套電影亦洽好是梁朝偉的經典作品。

劉嘉玲向來喜歡投資物業，在圈中更出名是投資有道的女星，早在90年代已投資店舖與住宅物業，更屢有斬獲。過往不少報道亦提到劉嘉玲在上海、蘇州、北京與香港都擁有物業，僅在香港手持的物業總值已接近5億港元。

劉嘉玲與張國榮曾合作電影《阿飛正傳》，當時劉嘉玲更差一點憑這部電影獲得影后。(《阿飛正傳》劇照)

梅苑是她在1995年所購入，現時樓價已升值數十倍，但她未曾想過把它出售獲利，只因當年張國榮是她的鄰居，兩人有着很多值得回味的成長點滴，如今哥哥不在，這裏有了感情，配上張叔平的濃郁色彩設計，亦很適合用來招待朋友，雖然豪宅有價，但情義無價，多年來她便為了這個窩心原因，而沒有出售這個可遠眺香港夜景的梅苑。

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劉嘉玲不愛隨波逐流 嗜好發展成多樣生意範疇 從不假手於人：「享受用10000小時成就更好的自己。」

劉嘉玲向來喜歡投資物業，在圈中更出名是投資有道的女星。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲除在物業投資有精闢的眼光外，她在接受傳媒訪問時曾表示人生應掌握在自己手中，而不是在別人的嘴裏，她在影視圈打滾多年，早已累積名氣或名利，她從不隨波逐流，追逐更多人生目標與挑戰，將自己嗜好發展成事業，凡事親力親為，她曾在IG上說過通過勤奮和努力，可實現更寬廣的人生自由。

劉嘉玲曾在IG道出人生金句：「我從來不相信什麼懶洋洋的自由，我嚮往的自由是通過勤奮和努力實現的更寬廣的人生，那樣的自由才是珍貴、有價值的。我喜歡做一個自由又自律的人，靠勢必實現的決心認真地活着。」 (carinalau1208@IG)

我喜歡站在巔峰，更享受用10000小時成就更好的自己。 劉嘉玲

30歲的時候我曾以為那就是人生的巔峰了，但現在我發現只要熱愛生活，50歲也可以是巔峰。 劉嘉玲

劉嘉玲將自己的嗜好發展成事業，凡事親力親為去實現人生自由。(carinalau1208@IG)

素來喜歡交朋結友的劉嘉玲曾在上海經營酒吧，在2013年更在尖沙咀及中環開設3所食肆；對時尚有一番觸覺的她，不時獲邀出席國際品牌的時裝展，她在2015年亦推出自家時裝品牌「ANIRAC」；2014年亦曾試過推出6款「嘉玲」品牌面膜；曾以酒喻人生的劉嘉玲表示懂得喝酒就懂得人生，所以她創立屬於自己的紅酒品牌「+0」，她講究勤奮和努力，總是親自上場推銷紅酒，甚至不時飛往歐洲酒莊試酒，從不假手於人，她各種事業發展與努力，令她整個人充滿與別不同的氣質與人生歷練。

劉嘉玲：「30年前就見到梁朝偉是潛力股」 女人想被愛先要自愛

劉嘉玲梁朝偉相戀32年，一直是圈中的模範夫婦。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲在物業投資與商業發展被讚甚有眼光，有一次被傳媒問到如何像她投資有道時，她便笑說自己不及丈夫梁朝偉，但卻有看準男人能力的眼光，劉嘉玲與梁朝偉相愛32年依然甜蜜。

如果投資生意好像投資一位伴侶的話，其實我都相當合格，我30年前就已經見到梁朝偉是潛力股。 劉嘉玲

劉嘉玲在大陸綜藝節目《一路上有你》曾坦言自己是愛獨立、又是一位不易被馴服又不溫柔的女性，但只需要在關係中積極摸索出雙方最舒服的相處方法，更需要尊重對方個性，但最重要是她在接受訪問時提到：「你只有很愛護你自己，才有資格要求別人來愛你！」女人想要被人愛，先要懂得如何自愛，如何豐富自己的人生，也應常保持好樂觀態度與完美狀態，畢竟當人能徹底瞭解自己，在愛中才會比較健全，因此當你與另一半相處時，你不是依賴對方、也不是霸佔，而是做自己。

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