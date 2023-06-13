68歲周潤發爆跑步6年長高2cm！與妻相愛逾30年靠1招維繫恩愛之道

周潤發老婆陳薈蓮｜近年周潤發（發哥）已甚少出席活動，但他經常被網民野生捕獲，周潤發敬業及親民的性格深得大眾喜愛，而早年文憑試開考當天，周潤發亦曾跑經試場向考生揮手打氣，相當可愛。周潤發自出道至今一直被外界大讚演技出色，甚少「黑材料」，跟老婆陳薈蓮1986年結婚後，一直被外界稱羨演藝圈中的神仙夫妻。



周潤發（發哥）身為賭神，卻飾演一個逢賭必輸的中年漢。（《別叫我賭神》劇照）

周潤發（發哥）與智叔在《上海灘》已合作，今次亦成為最後一次合作。（《別叫我賭神》劇照）

最近周潤發前往上海宣傳4年前所主演的電影《別叫我賭神》，更到當地一間戲劇學院跟學生們交流，果然相當親民毫無架子！現年68歲的發哥熱愛運動，練出一身強壯身形，他更自爆因堅持跑步6年身體變好外，還長高了2cm。

《別叫我"賭神"》創作團隊，由「自拍天王」發哥掌鏡，為眾人自拍合影留念。（電影公司提供）

眾所周知周潤發號稱貼地巨星，他跟學生分享了自己的生活習慣，直言不愛購物，只愛跑步。周潤發更建議同學們：「簡單生活就是一種福，追求的東西不要那麼多，平淡就是福。」此外，發哥向同學們分享演戲心得，他表示無須加入太多添加劑，只需安安份份做好自己本份：「我感覺現在演員演得太複雜，不要太去『演戲』，要讓觀眾看到你不是在演戲，你在演這個角色，你在生活，不是演戲，你就成功了。」

周潤發與發嫂陳薈蓮恩愛亮相「第25屆上海電影節」紅地氈。（視覺中國）

周潤發(發哥)與發嫂以一藍一紅造型亮相，相映成趣。（視覺中國）

今天是發哥周潤發67歲生日。（ig@chowyunfat_fanpage）

周潤發出道逾45年 親民性格深得喜愛

周潤發（發哥）出道超過45年，多年間出演無數膾炙人口的經典作品，其角色更是深入民心，而且亦影響了亞洲近20年的娛樂產業，最讓人深刻印象莫過於《英雄本色》系列電影中的Mark哥，簡直就是無人能夠超越，發哥周潤發絕對稱得上最佳天王。

【周潤發生日｜周潤發老婆陳薈蓮】周潤發出道超過45年，多年間出演無數膾炙人口的經典作品。（ig@chowyunfat_fanpage）

周潤發影帝級人馬 一件衣服穿十年

作為天王的周潤發（發哥）毫無明星架子，而且相當「貼地」。坐擁56億身家的他平日最愛使用公共交通工具，最常出沒的地方是傳統市場。不少巨星不是坐名車逛名店，但發哥竟然會出現在平民地方，曾經有人問發哥坐地鐵的原因，他竟然回答：「我有身分證為什麼不能搭地鐵？」另外，過去發哥受訪時，他提及自己並不愛名牌：「我的衣服都穿了十幾年了。」甚至現今都踏入智能手機的年代，但是發哥仍然使用「Nokia手機」。

【周潤發生日｜周潤發老婆陳薈蓮】天王的發哥毫無明星架子，而且相當「貼地」。（ig@chowyunfat_fanpage）

我用的是Nokia，我們其實並不需要太多資訊，而是應該學會傾聽內心的聲音。 周潤發

跟老婆陳薈蓮相愛超過33年

接拍多套電影《英雄好漢》、《賭神》、《臥虎藏龍》等，卸下風流倜儻的形象，與第二任妻子陳薈蓮相愛超過33年，二人至今亦常被拍到時常出雙入對。如今周潤發（發哥）的人生看似如此順遂，其實他過去家境並不富裕，為了幫補家計17歲輟學，做過不同的工種；擦鞋工、辦公室助理、郵件搬運工人、酒店服務員、的士司機等等，直到18歲時因朋友的慫恿才報考藝員訓練班。

【周潤發生日｜周潤發老婆陳薈蓮】周潤發家境並不富裕，為了幫補家計17歲輟學，做過不同的工種。（ig@chowyunfat_fanpage）

周潤發與老婆陳薈蓮曾歷喪子之痛 決定餘生二人好好生活

周潤發（發哥）曾經歷過兩段婚姻，第一段跟余安安維持了9個月就分開了；第二段則是現任老婆薈蓮，而二人的婚姻已超過30年。1986年二人結婚時，老婆陳薈蓮更因喜極而泣。婚後幾年後，陳薈蓮曾懷上孩子，不幸臍帶繞頸流產，周潤發不願老婆再度經歷喪子之痛，決定餘生二人好好過日子便可了。如今二人依舊相愛多年婚姻從未褪色。周潤發仍然會為老婆精心準備禮物，氹她開心，十分有情趣。周潤發鬼馬性格更曾表示自己在家沒地位，家中一切家務他全包。

【周潤發生日｜周潤發老婆陳薈蓮】曾經歷過兩段婚姻，第一段跟余安安維持了9個月就分開了；第二段則是現任太太陳薈蓮。（ig@chowyunfat_fanpage）

【周潤發生日｜周潤發老婆陳薈蓮】跟現任太太陳薈蓮婚姻已超過30年。（ig@chowyunfat_fanpage）

這一生中，上天賜給我最好的禮物就是讓我成為周潤發的妻子。 陳薈蓮

我是一般小百姓，在家裡更慘，我要煮飯、洗衣服、弄咖啡給老婆，很慘的啊，香港阿信。 周潤發

【周潤發生日｜周潤發老婆陳薈蓮】如今二人依舊相愛多年婚姻從未褪色。（ig@chowyunfat_fanpage）

儘管多麼甜蜜的夫婦都難逃有爭執的時候，周潤發（發哥）跟太太都不例外。過去訪問發哥都大爆跟太太都會經常因意見不合而吵架。

吵得兇，我們並不是在過一種童話般的生活，是正常人的生活，每一次爭吵我們心裡都知道一會兒就沒事，然後交換一下心情，這樣就沒問題了。 周潤發

超過30多年的婚姻絕不客易，現今的人大多都經不起風浪，輕易分手對婚姻亦相當兒戲。二人今生今世有如此的緣分相遇，不是應該好好珍惜嗎？周潤發（發哥）坦言30多年的婚姻確實平淡，但正因二人甘於平凡，沒有營造童話般的生活，盡力珍惜眼前的一切。夫妻爭執是家常便飯，二人吵架過後都存有將心比心的心態，才可走得更遠更長，感情便能夠長長久久。

周潤發（發哥）坦言30多年的婚姻確實平淡，盡力珍惜眼前的一切。（ig@chowyunfat_fanpage）