邱淑貞曾押上積蓄助沈嘉偉創業　結婚23年從不發老公脾氣

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】明天（16日）是邱淑貞54歲生日，近日因邱淑貞大女沈月被指在韓國出道做藝人一事，令二人再度成為城中熱話！即使年近54歲，但邱淑貞的凍齡外貌不輸當年，跟女兒沈月像姊妹多過像母女。邱淑貞憑著其美貌與氣質席捲90年代，當年更被稱為「全香港男人的慾望」，這位女神曾被王晶獨寵，但後來因一事而分開，於1999年嫁給香港時裝I.T集團創辦人沈嘉偉，結婚23年，丈夫也視她為「掌上明珠」！



【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】邱淑貞憑著其美貌與氣質席捲90年代，當年更被稱為「全香港男人的慾望」。（《賭神2》劇照）

邱淑貞｜19歲參選香港小姐 因捲入整容風波被逼退選？

邱淑貞19歲時參選香港小姐，當年憑著出眾的外貌與氣質成了奪冠大熱，可惜後來因捲入整容風波而被逼退選，即使退選港姐仍然無阻邱淑貞在演藝圈的發展，反而名氣更越來越高！在港姐選舉時，王晶已看上了這位傲人女神，於1988年，王晶邀請邱淑貞跟鄭裕玲拍檔出演電影《撞邪先生》，自此之後，邱淑貞就成為了王晶的御用女主角，也開始在電影圈發展。

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】邱淑貞19歲時參選香港小姐，當年憑著出眾的外貌與氣質成了奪冠大熱。（gettyimages）

邱淑貞｜一脫成名被王晶獨寵 掛小三之名成公開的秘密

於1992年，邱淑貞憑著電影《赤裸的羔羊》一脫成名，更憑著大尺度的演出入圍香港電影金像獎最佳女主角提名，擠身一線女星行列，令她的演藝事業升上巔峰。即使邱淑貞鏡頭前的演出性感且大尺度，但也不失氣質，甚至有人視她為清純偶像，或者是因為王晶對她呵護有加吧！有指邱淑貞每次要拍攝大尺度場面時，王晶都會清場，只留下攝影師與女工作人員，甚至只請女攝影師為她拍攝宣傳海報，為邱淑貞塑造出性感但不低俗的形象。

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】於1992年，邱淑貞憑著電影《赤裸的羔羊》一脫成名，更憑著大尺度的演出入圍香港電影金像獎最佳女主角提名。（《赤裸羔羊》劇照）

邱淑貞成了王晶的御用女主角，兩人可說是合作無間，王晶也把邱淑貞越捧越紅，更有傳當年已為人夫的王間竟不知不覺間愛上了邱淑貞，兩人的緋聞在當年傳得火熱，邱淑貞亦被掛上「小三」之名，兩人的關係也成了娛樂圈中公開的秘密。

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】邱淑貞成了王晶的御用女主角，兩人可說是合作無間，王晶也把邱淑貞越捧越紅。（《精裝追女仔3之狼之一族》劇照）

邱淑貞有次跟王晶吵架，生氣得一個人獨自逃到海外去，王晶找不到她表示很擔心，竟然公開登報跟邱淑貞道歉，望挽回感情，後來在1997年，邱淑貞突然單方面宣布已與王晶分開，原因是王晶做了一件嚴重傷害到她而且不能原諒的事，而發生了甚麼事，邱淑貞就沒有透露。

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】在1997年，邱淑貞突然單方面宣布已與王晶分開，原因是王晶做了一件嚴重傷害到她而且不能原諒的事。（《古惑仔之2猛龍過江》劇照）

邱淑貞｜嫁商人沈嘉偉 曾押上積蓄助老公創業

與王晶分開後，邱淑貞沒再走性感路線，拍了幾套文藝片，之後邱淑貞很快就遇上了真命天子，於1999年與當時只是小商人的沈嘉偉結婚，婚後邱淑貞亦淡出娛樂圈，全心全意照顧3個女兒。

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】與王晶分開後，邱淑貞沒再走性感路線，拍了幾套文藝片。（《賭神2》劇照）

沈嘉偉當年只是一個剛剛開始創業的小商人，但邱淑貞從沒介意，在2005年，沈嘉偉計劃把I.T集團上市，邱淑貞大力支持，甚至把自己所有的積蓄投資下去，幫助丈夫一完創業夢，後來I.T集團越做越龐大，兩人結婚23年，一同經歷過事業低潮，一直對對方不離不棄，捱過了不少難關，邱淑貞也默默在沈嘉偉背後做他的賢內助，亦不惜息影專心照顧家庭，難怪兩人結婚多年，沈嘉偉仍對她百般疼愛！

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】邱淑貞把自己所有的積蓄投資下去，幫助丈夫一完創業夢。（gettyimages）

邱淑貞與沈嘉偉婚後多年仍然相當恩愛，加上多年來邱淑貞亦沒有怎樣向丈夫發過脾氣，邱淑貞認為大家都應好好控制自己的情緒，不要因一時衝動而傷害到雙方感情。兩人婚後亦育有3個女兒，一家五口相當幸福甜蜜，女兒們也遺傳了媽媽的美貌啊！

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】邱淑貞與沈嘉偉婚後多年仍然相當恩愛，女兒們也遺傳了媽媽的美貌！（yuetyuetxx＠IG）

【邱淑貞老公｜邱淑貞女兒】近日因邱淑貞大女沈月被指在韓國出道做藝人一事，令二人再度成為城中熱話！（yuetyuetxx＠IG）