金剛、小嫻直播落淚宣布分手　金剛：我們分開了，但我們還是很好

金剛小嫻分手│小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）於2020年8月開始交往，一直都感情甜蜜，更一起經營小生意。不過，二人昨晚（11日）卻於社交平台開直播宣布已分手一個多月，金剛表示分手原因是性格不合：「我們分開了，但我們還是很好，謝謝你們，我們畢業了。」直播期間二人都是不斷感謝對方，更不禁落淚，好聚好散，祝福彼此，被指是最佳的和平分手示範。



金剛與小嫻最近被網民發現在社交平台的互動大減，不再上載大家的合照，傳出分手傳聞。金剛與小嫻昨晚（11日）卻於社交平台開直播承認分手，表示已經分開了一個多月：「我們分開了，但我們還是很好，謝謝你們，我們畢業了」。對於分手原因，金剛表示沒有第三者，不希望大家胡亂猜測，分手主要是性格不合的問題，分手後仍是朋友。小嫻亦指：「該吵的都吵了」，二人已經多次磨合但仍未能解決問題，如再不分手恐怕會連朋友也做不成，因此決定分手，退回朋友關係。

金剛小嫻分手│小嫻、金剛直播落淚宣布分手。（FB@小嫻 （黃瑜嫻） ）

有問題點，我們曾試著抹掉，但吵完之後，累了，問題仍在，退回朋友的位置，我們才不會有壓力，連朋友都做不成。 小嫻

對於分手，二人都沒有口出惡言，反而不斷感謝對方並祝福彼此，指雙方沒有反目成仇。小嫻感謝金剛很長一段時間的陪伴及照顧，而大家都很用心的為對方付出，更表示：「分手不是否定對方」。而金剛亦指自己在小嫻身上學到很多東西，又幫他很多，陪伴疫情時處於低潮的他，期間更一度感觸流下男兒淚。

金剛小嫻分手│二人分手後仍祝福彼此。（FB@小嫻 （黃瑜嫻） ）

每個人都會有優點跟缺點，我很謝謝你讓我看到我自己的缺點。 金剛

41歲的小嫻有不孕問題，天生就沒有子宮。她2012年與何守正結婚，6年後便宣布離婚，其中婚姻破裂的原因就盛傳是因為被男方家中嫌棄不孕，無法傳宗接代。而在小嫻與金剛交往時，金剛就已經知道小嫻有不孕的問題，不單沒有介意，並對女方呵護備至。而在第一次與金剛父母見面時，金剛媽媽直接對小嫻說不要有傳宗接代的壓力，放鬆做自己，令她非常感動。此外，小嫻亦曾於網上鼓勵另一個天生沒子宮的同路人，表示沒有子宮都可以過得很幸福。

姐也是天生沒子宮，但也是過的很幸福，沒事的。 小嫻

小嫻金剛分手│小嫻樂觀面對不孕問題。（IG@hsien_0309）

小嫻與金剛的分手直播吸引不少人觀看，對於二人在經歷磨合後決定大方分手，不再勉強維繫感情，祝福對方，豁達的感情觀令人十分欣賞，更指是最佳的和平分手示範。其實一段感情如果在努力磨合過後仍是不能繼續走下去，有時候放手反而是一件好事，不要再消磨大家的好感，變回朋友可能會有更舒適的相處方式。

金剛小嫻分手│金剛小嫻昔日甜蜜。（IG@hsien_0309）