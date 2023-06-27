梁朝偉生日｜與劉嘉玲由不被看好至模範夫婦　膝下無子但風雨同路

6月27日是梁朝偉61歲生日，梁朝偉與太太劉嘉玲相愛30多年，向來都是圈中的模範夫妻，兩人雖然膝下無子但依然恩愛，一起走過不少風波，風雨同路！梁朝偉亦曾分享指，與劉嘉玲結婚前已協議不生孩子，而背後原因暗藏洋蔥！



6月27日是梁朝偉61歲生日！（tonyleung_official＠IG）

梁朝偉與太太劉嘉玲相愛30多年，向來都是圈中的模範夫妻！（tonyleung_official＠IG）

在2023年3月舉行的《第16屆亞洲電影大獎》中，梁朝偉憑著《風再起時》奪得「最佳男主角」殊榮，而且由太太劉嘉玲親自頒獎，為獎項賦予更深一層意義！

【梁朝偉｜劉嘉玲】梁朝偉憑著《風再起時》於《第16屆亞洲電影大獎》中奪得「最佳男主角」殊榮（節目截圖）

【梁朝偉｜劉嘉玲】由太太劉嘉玲親自頒獎，為獎項賦予更深一層意義！（gettyimages）

梁朝偉劉嘉玲由不被看好到成模範夫妻 相伴走過人生低潮

梁朝偉與劉嘉玲於1988年因合作舞台劇《花心大丈夫》而結緣，後來不久兩人就相戀，戀情剛剛曝光時，外界並不看好這段戀情，認為他們性格一個外向一個內向並不合襯，更狠批他們為「最不般配的情侶」。但這對不被看好的戀人至今已相愛了35年，更是圈內數一數二的模範夫妻，相伴走過多個人生低潮。

【梁朝偉｜劉嘉玲】梁朝偉並無子女，但兩人相愛30多年仍恩愛，一起走過不少風波，風雨同路！（tonyleung_official＠IG）

【梁朝偉｜劉嘉玲】梁朝偉與劉嘉玲於1988年因合作舞台劇《花心大丈夫》而結緣，後來不久兩人就相戀。（gettyimages）

劉嘉玲當年的綁架案不雅照風波轟動一時，相隔多年大家仍歷歷在目！當時劉嘉玲人生陷入低谷，幸好身邊有梁朝偉對她不離不棄，陪伴她走過低潮，梁朝偉甚至放下工作，對劉嘉玲悉心照料，「這個圈子這麼複雜，我們就離開吧！你想去哪裏，我們就去哪裏！」這句話令劉嘉玲相當感動，也全靠梁朝偉，劉嘉玲才能走出陰霾。事隔多年，劉嘉玲已放下了這事件，更因此事而有所成長，整個人變得更豁然開朗。

【梁朝偉｜劉嘉玲】當時劉嘉玲人生陷入低谷，幸好身邊有梁朝偉對她不離不棄，陪伴她走過低潮。（gettyimages）

梁朝偉劉嘉玲因一事決定結婚 結束近20年愛情長跑

梁朝偉與劉嘉玲相戀近20年還未有結婚打算，因劉嘉玲父親離世而成了兩人決定結婚的轉捩點，劉嘉玲曾分享指，「我想給自己一個交代，讓自己穿一次婚紗」，然後劉嘉玲便說了一句「我們不如結婚吧」，梁朝偉也一口答應，就是這簡單的一句就結束了兩人近20年的愛情長跑，於2008年在不丹舉行婚禮，正式結為夫妻。

【梁朝偉｜劉嘉玲】劉嘉玲父親離世而成了兩人決定結婚的轉捩點。（tonyleung_official＠IG）

梁朝偉劉嘉玲婚前協議不生孩子 背後原因有洋蔥

梁朝偉劉嘉玲結婚多年一直膝下無子，有指兩人在結婚前已協議好婚後不生孩子，梁朝偉亦曾透露過不生孩子的原因，他指：「嘉玲有一點點事我已經那麼擔心，子女有事我怎麼辦？」加上梁朝偉本來已有很多家人要照顧，為悉心照顧母親、妹妹及太太，所以就沒有生孩子的打算。

【梁朝偉｜劉嘉玲】梁朝偉與劉嘉玲結婚多年一直膝下無子，有指兩人在結婚前已協議好婚後不生孩子。（gettyimages）

雖然兩人沒有子女，但仍然無損兩人的夫妻感情，他們很少高調曬恩愛，兩人吵架時，梁朝偉亦從不哄劉嘉玲，但無論發生甚麼事，他們都會對對方百般忍耐。梁朝偉向來很少出席應酬及宣傳活動，但每次劉嘉玲獲提名時，他都會陪伴她出席頒獎禮，從不會讓太太獨自面對。這一絲一毫的小細節，就是令兩人35年愛情細水長流的關鍵。

長久的婚姻肯定是相互忍耐。 劉嘉玲

【梁朝偉｜劉嘉玲】每次劉嘉玲獲提名時，他都會陪伴她出席頒獎禮，從不會讓太太獨自面對。（gettyimages）