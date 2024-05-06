汪明荃羅家英結婚15周年　患癌歷生死：這輩子最大成就是愛她一生

汪明荃羅家英｜被喻為「甜蜜夫妻」的汪明荃和羅家英，日前慶祝「水晶婚」，即使相處多年兩人仍舊甜蜜。汪明荃不時都在社交媒體上，分享兩人平淡但幸福的生活日常，不僅休息時都會在一起，更會邀請不同的年輕後輩到家中傾談，看來和諧溫馨。她日前亦發文分享與家英哥慶祝結婚15年，更表示自己剛做完白內障手術，希望以後都健康快樂。



汪明荃表示，感謝家英哥送她玫瑰花及食晚餐，「結婚15年了，時間過得真快，希望以後大家都健康快樂！開開心心！」得到不少圈中後輩留言，如謝安琪、鄭秀文、馮盈盈及胡定欣等送上祝福。除了花束圖片，她似乎對「水晶婚」的意思甚有共鳴，並在網上分享相關資訊，上面寫道相處這麼多年，「相互之間很瞭解，彼此的心向對方敞開，肝膽相照，像水晶一樣晶瑩透明。」

汪明荃和羅家英日前慶祝「水晶婚」。(IG@wang_liza)

汪明荃和羅家英相愛多年，依然甜蜜幸福，家英哥還在慶祝「水晶婚」時，向汪明荃送上玫瑰花表愛意。(IG@wang_liza)

汪明荃與羅家英在2022年慶祝結婚13周年紀念時，相約好友一同慶祝「喱士婚（Lace Wedding）」。兩人於1988年合演《穆桂英大戰洪州》時相遇並相戀，兩人相愛多年羅家英曾多次求婚也遭汪明荃拒絕，到了2019年才決定結束20年愛情長跑，正式註冊結婚，雖然他們到60多歲才結婚，但就認為「晚一點也沒關係，只要最後跟他一起就好」。

汪明荃羅家英｜汪明荃與羅家英在結婚13周年紀念時，相約好友一同慶祝。（wang_liza＠IG）

汪明荃羅家英｜汪明荃與羅家英於1988年合演《穆桂英大戰洪州》時相遇並相戀。（wang_liza＠IG）

汪明荃與羅家英二人都是在娛樂圈舉足輕重的藝人，兩人於1988年合演粵劇《穆桂英大戰洪州》而相識繼而相戀，他們相愛了20年，羅家英更曾向汪明荃求婚19次，但也遭對方拒絕，或許是因為汪明荃曾經有過一段失敗婚姻，所以未有信心再婚吧！

汪明荃羅家英｜羅家英曾向汪明荃求婚19次，但也遭對方拒絕，或許是因為汪明荃曾經有過一段失敗婚姻，所以未有信心再婚吧！（wang_liza＠IG）

汪明荃羅家英｜汪明荃曾因事業失去婚姻

汪明荃年僅19歲就加入麗的電視台開展演藝事業，於1971年轉投無綫，同年與製衣業商人劉昌華結婚，但因當時汪明荃在事業上算是剛剛起步，有了拍劇的機會，工作也越來越多，難以在事業與家庭上取得平衡，導致跟丈夫感情變淡，最後這段婚姻只維持了12年，最終也是離婚收場。

汪明荃羅家英｜汪明荃曾為事業失去婚姻，與製衣業商人劉昌華的婚姻維持了12年就離婚收場。（wang_liza＠IG）

汪明荃在離婚後也跟何守信有過一段情，不過最終也是分手收場，後來汪明荃也有分享自己的愛情觀，

一生人的時間很寶貴，這個人未必是生命的全部，這個時候遇上這個人，只能當是激情。 汪明荃

汪明荃羅家英｜汪明荃在離婚後也跟何守信有過一段情，不過最終也是分手收場。（wang_liza＠IG）

汪明荃羅家英｜羅家英曾向汪明荃求婚19次也遭拒

到了1988年，汪明荃因出演粵劇《穆桂英大戰洪州》而遇上了羅家英，兩人正式交往。汪明荃在眾人眼中是強勢的「女強人」，羅家英更曾形容「阿姐是雲端，我是平地，最終能在一起是個奇蹟」，在20年的愛情長跑中，羅家英曾向汪明荃求婚19次但也遭拒絕，本來他已打消了結婚的念頭，直至兩人雙雙患病後，卻令汪明荃改變心意，反而主動向羅家英開口求婚。

汪明荃羅家英｜到了1988年，汪明荃因出演粵劇《穆桂英大戰洪州》而遇上了羅家英，兩人正式交往。（wang_liza＠IG）

汪明荃羅家英｜歷過生死互相扶持 因一事令阿姐主動開口求婚

他們相愛多年一起經歷過生死，一直互相扶持走過逆境。汪明荃在2002年患上了乳腺癌及甲狀腺癌，羅家英一直陪在汪明荃左右，陪伴她戰勝病魔，到了2004年底，到羅家英患上肝癌第3期，汪明荃也有對他細心照料。兩人先後經歷過大病，在抗癌路上互相扶持，彼此不離不棄，當時汪明荃眼見羅家英患病，就承諾他病好後二人就結婚，汪明荃後來也有分享指，其實當時大家已有意思要在一起，只是自己已離婚了很久，大家都習慣了一個人生活，怕會相處不來，但後來羅家英患病，感覺他需要人照顧，所以就決定結婚，名正言順以「妻子」的身分在他身邊照顧他，在結婚之後，羅家英仍對當時的感受念念不忘！

汪明荃羅家英｜他們相愛多年一起經歷過生死，一直互相扶持走過逆境。（wang_liza＠IG）

也許是愛情的魔力，令羅家英最終也戰勝了病魔，在2009年5月，汪明荃與羅家英在美國拉斯維加斯註冊結婚，雖然兩人在40歲才相戀，60多歲才結婚，但羅家英就曾分享指，

晚一點也沒關係，只要有一個好的結局，最後跟你一起就好。 羅家英

汪明荃與羅家英婚後相當恩愛，雖然不時也會因為一些生活瑣碎事而吵架，但羅家英就認為吵架有助增進感情，又指大家也在學習相處方式，願意互相磨合及遷就。

汪明荃羅家英｜在2009年5月，汪明荃與羅家英在美國拉斯維加斯註冊結婚，雖然兩人在60多歲才結婚，但羅家英就曾分享指，「晚一點也沒關係，只要有一個好的結局，最後跟你一起就好。」（wang_liza＠IG）

汪明荃羅家英｜婚後13年依舊甜蜜：這輩子最大的成就就是愛了妳一生

在2019年，兩人結婚10周年，羅家英當時也在社交平台上深情示愛，表示「真愛永遠不嫌晚」，又指這輩子最大的成就是愛上汪明荃一生，實在是相當甜蜜。今年迎來結婚13周年，慶祝活動沒有大排筵席，只是簡單送上蛋糕鮮花，跟好友們一同吃飯聚一聚，充分反映出這對夫妻的相處之道，就是低調但甜蜜！

你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命，想不到，就成為了我們的愛情金句，我知道你明白，我認定了這個人，我就會一生一世去愛這個人，所以，我這輩子最大的成就，就是執子之手，與子終老。 羅家英

羅家英指這輩子最大的成就就是愛上汪明荃一生。（wang_liza＠IG）