玩轉腦朋友2｜有種友誼叫王菀之、張敬軒：來世遇不見我會去找你

【玩轉腦朋友｜王菀之】雖然《玩轉腦朋友》相隔9年，才推出續集，但話題度依舊高企，每每引起大家共鳴。今次《玩轉腦朋友2》的粵語配音陣容，王菀之再次為「阿愁」聲演，與其他「腦友」認識和瞭解，從而達致心靈成長。而在現實中，王菀之亦擁有一位超越友誼、如家人般的靈魂好友—— 張敬軒，兩人多年來一直互相扶持，曾共度驚險和低谷，即使現時各有發展，但仍會鼓勵對方，這樣的美好關係，實在令人羨慕。



今次《玩轉腦朋友2》的粵語配音陣容，王菀之再次為「阿愁」聲演。(陳順禎攝)

張敬軒在2022年的演唱會尾場中，邀請了3位嘉賓，包括：王菀之（Ivana）、MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）以及柳應廷（Jer）。張敬軒及王菀之相識十多年，是彼此的靈魂伴侶，王菀之演唱會上一句：「我會搵返你！」就已經令張敬軒忍不住落淚，場面感人，是男女之間純友誼的典範。

張敬軒與王菀之是2000年代的同期唱作歌手，相識至今十多年，更會以「皇上」及「皇后」的暱稱稱呼對方。而張敬軒在當晚的演唱會上，亦提起二人之間的一段往事，某次出埠演出時，因主辦方溝通出現問題，令他與王菀之被困於場館。當時兩人更遭到主辦單位手持牛肉刀恐嚇逼他們臨時加唱，後來張敬軒為了保護王菀之，作為男士的他亦勇於與對方談判。

張敬軒過去在訪問曾憶述：「在化妝間被十幾人包圍，還有兩、三呎長的牛肉刀，又用櫈掟我們」、「我咁大個仔都未見過咁大把牛肉刀」，最後張敬軒成功與對方講和，而他與王菀之亦在當晚坐船回港，張敬軒眼見被嚇傻了的王菀之，當時就甜蜜安慰稱：「我下半世要養多個！」暗指願意照顧對方，此事件令亦他與王菀之成為生死之交。

張敬軒王菀之相識十多年，是彼此的靈魂伴侶。（EEG）

張敬軒與王菀之在音樂路上一直惺惺相惜，合作無間，曾合作《手望》、《高八度》等經典歌曲。張敬軒表示，幾乎每一次的演唱會，他的舞台都不會少了王菀之這個靈魂相認的好朋友，因此找來王菀之擔任尾場嘉賓。

演唱會上，「皇后」王菀之為「皇上」張敬軒準備了一封手寫信，表示大家都在沒有見面的日子裡各自為夢想努力，即使有困難也不放棄，又感謝天父賜給大家這位由心發出光芒、照亮許多人的張敬軒。同時，王菀之更哽咽約定下輩子要找回張敬軒再相見，一句說話就令張敬軒在今次的演唱會上「失守」落下男兒淚，與王菀之相擁而泣，感動全場。

幾年前你喺同一地方問我，如果下一世遇唔返我點算？我怕你唔記得，所以答多你一次，我會去搵返你！ 王菀之

王菀之哽咽約定下輩子要找回張敬軒再相見。（鄺鈺瑩攝）

張敬軒與王菀之多年來一直關係緊密，出道初期因二人不時以情侶檔工作，更曾經傳過緋聞，就連雙方的粉絲都希望二人能交往。不少人都說男女之間沒有純友誼，但張敬軒與王菀之就用時間及行動證明了他們是比男女純友誼更昇華的靈魂伴侶。

張敬軒與王菀出道初期因二人不時以情侶檔工作。(Instagram＠hinscheung)

王菀之曾轉發過由作者寧若曦撰寫的「潮文」《謝謝你，這輩子做了我的張敬軒/謝謝妳，今生當了我的王菀之》，內容講述二人的感情不是男女間的愛情，但又比友誼更深，一早已昇華成像家人般的關係。過往張敬軒患上抑鬱症時，王菀之一直默默陪伴，與好友走過情緒低潮。而關係甚好的兩人亦有試過吵架，當時王菀之因擔心張敬軒在李克勤婚禮上飲太多酒而影響抑鬱症病情，因此生氣離席，令張敬軒揚言早已把王菀之當為最親密的人。

一直站在我身旁的，不是朋友，不是情侶，是親人，是靈魂伴侶。力量全由對方而來，一個眼神、手握緊一點，呼吸節奏相同。 王菀之

有種男女之間純友誼叫張敬軒王菀之。（EEG）

張敬軒與王菀之最希望的就是對方能獲得幸福。2015年，王菀之與設計師蘇卓航（Eric）結婚，身為閨密兼靈魂伴侶的張敬軒不單送上祝福，更搞笑地指自己是對方的伴娘，陪女方出嫁，婚禮上又搞笑上傳一張抱著王菀之的合照裝新郎：「多謝Eric的光臨。」，王菀之更指不介意張敬軒加入自己的蜜月旅行，可見他們之間的情誼早已超越愛情，誰說男女之間沒有純友誼？

我的最愛找到了她的最愛，所以我又多了一位最愛。 張敬軒