何猷君奚夢瑤結婚三年仍恩愛如熱戀　曾霸氣反擊出軌謠言

何猷君奚夢瑤｜已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君於2019年宣布與超模奚夢瑤結婚，先後誕下一子一女，湊成「好」字。何猷君、奚夢瑤夫婦自結婚以來都十分恩愛，更不時上節目以及在社交平台放閃。日前就有網民爆料指何猷君於婚後背著奚夢瑤出軌嫩模，結果引來何猷君親自回應：「你有證據嗎？」霸氣粉碎謠言並向老婆大派定心丸，用行動寵妻。



何猷君霸氣反擊背著奚夢瑤的出軌謠言

何猷君近年不時都會出演內地的綜藝節目，例如以實習哥哥的身份出演《爸爸去哪兒》第六季、與奚夢瑤夫妻檔參與夫婦真人騷《幸福三重奏》第三季等，在內地人氣急升。不過，人紅事非多，日前微博就有網民爆料指何猷君於婚後背著奚夢瑤出軌嫩模：「何猷君挺喜歡跟嫩模玩在一起的，哪怕婚後也是如此，有時候某個嫩模把他哄開心了，他還會另外獎勵對方一筆錢。」

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君於2019年宣布與超模奚夢瑤結婚，先後誕下一子一女。（何猷君微博圖片）

此舉引來何猷君直接跑到該微博下親自霸氣留言反擊：「是嗎你有證據嗎？多少錢獎勵呀？哪個嫩模呀？誰告訴你的呀？你又是誰呀？造謠有錢收嗎？你造謠很有成就感嗎？你人生除了造謠沒法得到其他的快樂和樂趣嗎？你沒有正經的工作嗎？你對這個社會有貢獻嗎？你對這個宇宙釋放正能量嗎？你的人生這麼無聊嗎？」一口氣向造謠者質問12個問題，用行動粉碎謠言，以免太太及家人被無中生有的謠言傷害。

何猷君與奚夢瑤一起參與內地綜藝節目《幸福三重奏》。（IG：@mingxi.brazil）

何猷君與奚夢瑤差6歲姊弟戀

何猷君24歲時與當時30歲的奚夢瑤因一同參加大陸戀愛真人秀《愛的時差》時擦出愛火花，雖然是相差6歲的姊弟戀，但何猷君依然對奚夢瑤呵護備至。在二人穩定交往兩年多時，何猷君為了給奚夢瑤準備難忘的盛大求婚，包下了家族旗下的三層高商場，更用了9萬9千99朵玫瑰將現場佈置為為粉紅色城堡，被笑指是「大型土豪式求婚」。

何猷君公開向奚夢瑤求婚。（IG：@mingxi11）

很多人都會說奚夢瑤是嫁入豪門的灰姑娘，而在盛大又高調的「土豪式求婚」後，何猷君與奚夢瑤反而選擇僅低調地完成婚姻登記，即使結婚三年，奚夢瑤亦經已誕下一子一女，二人都依然仍未舉行婚禮，而奚夢瑤亦對婚禮看得淡然：「看有沒有合適的機會，看緣分」 。

我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。 奚夢瑤

何猷君早年參加內地真人騷《愛的時差》時，邀請了當時還是女友的奚夢瑤到訪香港豪宅。 （《愛的時差》官方圖片）

何猷君用奚夢瑤求婚照作手機壁紙 婚後甜蜜依舊

不過，婚禮其實只是一個形式，真正的愛情應是細水長流，體現在日常之中。在結婚後，何猷君就曾被拍到用了與奚夢瑤的求婚照作手機壁紙，而二人亦隨時隨地都戴著婚戒。奚夢瑤曾於微博分享過她與何猷君的婚後趣事，指晚上深夜睡著時被睡夢中的何猷君咬了一口，令她不禁問何猷君：「你是禰豆子嗎？」兩人打情罵悄幾句後，何猷君竟打趣說了一句自己是在夢中保護老婆才會不小心咬到她的手，一句看似開玩笑的情話卻是充滿浪漫，愛意盡在不言中。

反正在夢裡，我也是在保護你。 何猷君

何猷君奚夢瑤不時放閃。（IG：@momomarioho）

【何猷君奚夢瑤Q&A】