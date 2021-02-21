奚夢瑤舊照認不出來？自認「變臉」美白減齡拉近與何猷君年齡差距

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奚夢瑤護膚減齡︱自從奚夢瑤嫁入豪門，由維密超模變成賭王媳婦後，她跟何猷君這對姐弟戀的話題就沒停過，不斷進化的外貌也是有目共睹，奚夢瑤更曾在電視節目上大方暗指自己整容。

奚夢瑤近年外貌不斷進化，與初出道之時判若兩人。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤為了拉近與何猷君6年差距的姐弟戀也真的出盡努力，奚夢瑤因年齡比何猷君大，心中也有種無形的壓力，怕看上去比老公老太多。奚夢瑤曾在綜藝節目《幸福三重奏》中，就曾自爆「我這個臉上花了錢的」，疑暗指自己透過整容變美變年輕坐在旁邊的何猷君面對老婆突如其來的自爆，也尷尬地傻笑了。

▼▼▼【按圖看】奚夢瑤曾於節目中疑默認整容，令老公何猷君感尷尬？▼▼▼

奚夢瑤「花了錢」的大變臉

作為全城注目的賭王媳婦，奚夢瑤為了維持美貌，花上的錢一定也不少。奚夢瑤由昔日「面無四両肉」的骨感高級超模臉，進化成現在五官立體精緻，甜美又飽滿的網紅臉，肯定下了不少「功夫」。除了五官面形「花了錢」的轉變，奚夢瑤的膚色與皮膚狀態也是變美又顯年輕的一大原因，對比以前的皮膚狀態如像換了皮一樣。

奚夢瑤過去臉部凹陷顴骨突出，膚色暗沉蠟黃，與現在甜美的模樣大有分別。

超模時代的奚夢瑤皮膚蠟黃暗沉，看起來就很憔悴沒氣色，十分顯老氣，特別是眼周、嘴角及鼻周位置色素沉澱問題明顯，膚質看上去亦粗糙無光，對比現在整張臉都嫩白細滑零毛孔，更英發著透亮飽滿光澤的狀況，簡直就是判若兩人...

【按圖看】奚夢瑤「變臉」舊照對比，改變「刻薄」臉相成功嫁入豪門？▼▼▼

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奚夢瑤比何猷君大6歲，自言在外貌上花了很大努力拉近二人的年齡差距。(momomarioho@IG)

現年31歲的奚夢瑤仍然充滿少女感，站在「2字頭」的何猷君絕無年齡差距，先不談動刀的轉變，美白也認記一功，更減齡顯年輕！ 奚夢瑤早前就在小紅書分享護膚秘訣，列出７大愛用膏狀面膜清單，更表示之所以能保持這麼好的皮膚狀態，就是從不偷懶勤敷面膜！

▼▼▼【按圖看】奚夢瑤努力在面上「花錢」變靚，當中少不了好用的護膚品，她就推介以下7款愛用膏狀面膜▼▼▼

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奚夢瑤如今充滿少女感，比起超模時代的她更甜美年輕。（Ming奚梦瑶@微博）

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