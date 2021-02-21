撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-02-21 13:00

奚夢瑤護膚減齡︱自從奚夢瑤嫁入豪門，由維密超模變成賭王媳婦後，她跟何猷君這對姐弟戀的話題就沒停過，不斷進化的外貌也是有目共睹，奚夢瑤更曾在電視節目上大方暗指自己整容。

奚夢瑤近年外貌不斷進化，與初出道之時判若兩人。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤為了拉近與何猷君6年差距的姐弟戀也真的出盡努力，奚夢瑤因年齡比何猷君大，心中也有種無形的壓力，怕看上去比老公老太多。奚夢瑤曾在綜藝節目《幸福三重奏》中，就曾自爆「我這個臉上花了錢的」，疑暗指自己透過整容變美變年輕。坐在旁邊的何猷君面對老婆突如其來的自爆，也尷尬地傻笑了。

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奚夢瑤「花了錢」的大變臉

作為全城注目的賭王媳婦，奚夢瑤為了維持美貌，花上的錢一定也不少。奚夢瑤由昔日「面無四両肉」的骨感高級超模臉，進化成現在五官立體精緻，甜美又飽滿的網紅臉，肯定下了不少「功夫」。除了五官面形「花了錢」的轉變，奚夢瑤的膚色與皮膚狀態也是變美又顯年輕的一大原因，對比以前的皮膚狀態如像換了皮一樣。

奚夢瑤過去臉部凹陷顴骨突出，膚色暗沉蠟黃，與現在甜美的模樣大有分別。

超模時代的奚夢瑤皮膚蠟黃暗沉，看起來就很憔悴沒氣色，十分顯老氣，特別是眼周、嘴角及鼻周位置色素沉澱問題明顯，膚質看上去亦粗糙無光，對比現在整張臉都嫩白細滑零毛孔，更英發著透亮飽滿光澤的狀況，簡直就是判若兩人...

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奚夢瑤比何猷君大6歲，自言在外貌上花了很大努力拉近二人的年齡差距。(momomarioho@IG)

現年31歲的奚夢瑤仍然充滿少女感，站在「2字頭」的何猷君絕無年齡差距，先不談動刀的轉變，美白也認記一功，更減齡顯年輕！ 奚夢瑤早前就在小紅書分享護膚秘訣，列出７大愛用膏狀面膜清單，更表示之所以能保持這麼好的皮膚狀態，就是從不偷懶勤敷面膜！

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奚夢瑤如今充滿少女感，比起超模時代的她更甜美年輕。（Ming奚梦瑶@微博）

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