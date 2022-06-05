最美賭王千金何超欣22歲清華畢業照公開　作風低調學霸曾拒讀劍橋

22歲的已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣相較其他賭王子女生活作風低調，一直以優雅學霸形象示人。日前，何超欣於清華大學碩士畢業，並拍攝了一輯漢服畢業相，被網民大顏「仙氣十足」。一起來認識被賭王大讚「靚到不得了」的何家最美千金何超欣吧。



何超欣是已故賭王何鴻燊與四房太太梁安琪的孻女，作為何家最小的女兒，何超欣出生以來就備受萬千寵愛，賭王何鴻燊更是自小時候就對何超欣的美貌讚不絕口：「阿三就個個女都靚，阿四細女（超欣）就靚到不得了！」。

何超欣於清華大學碩士畢業，並拍攝了一輯漢服畢業相（小紅書）

不過，何超欣並不是一個富有的花瓶，更是一個不折不扣的女學霸。何超欣小學就就讀傳統名校瑪利曼小學，中學時就到了英國讀寄宿學校，相當獨立。而升讀大學時，成績優異的何超欣更同時獲得兩大著名學府英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她選擇追隨哥哥何猷君的步伐，到美國麻省理工學院修讀建築及管理雙學位。

在麻省理工學院畢業後，何超欣更被內地清華大學蘇世民書院取錄，攻讀為期一年的中國公共政策碩士課程。對此，哥哥何猷君感到十分自豪，當時更於微博大讚妹妹何超欣出色：

那個叫何超欣的女孩子，靠自己堅持不懈地努力考上了清華大學的研究生，我們全家人都為你感到無比的驕傲，能在清華讀研是多麼難能可貴的機會，要懂得珍惜，更要力學篤行。 何猷君

何超欣是一個不折不扣的女學霸（IG@alicehofanspage）

此外，何超欣於2017年曾獲邀出席巴黎名媛舞會Bal Des Debutantes，此舞會的出席門檻甚高，每年只有20多名出色的年輕名媛淑女才會獲請出席，何超欣更是當年唯一一位出席的華人，絕對是身分的像徵。自小就學習芭蕾舞、中國舞及交際舞的何超欣當時在舞會上的表現甚好，充滿大家閨秀的氣質翩翩起舞，毫不怯場。

何超欣上年都有參加。（ IG圖片／Lebal.Paris）

何超欣與哥哥何猷君從小就感情甚好，何猷君更是出了名的「寵妹狂魔」，對妹妹何超欣呵護備至，每年何超欣生日都會用心為她慶生，曾經試過特意搭十多個小時的飛機到倫敦為她慶祝。而一向作風低調的何超欣更為了哥哥何猷君首次拍節目，參與內地真人騷《一起出發吧》的拍攝。當時的何超欣不但打扮平實低調，更不介意將自己箍牙的樣子展露於人前，大方沒架子。

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（IG@何猷君）

男生們請注意：我妹妹已經有戒指，所以你們都沒機會的啦，請試也別試！夠膽碰我妹妹的，我會把你殺掉，然後開開心心的去坐牢坐一輩子。 何猷君

作為何家小千金的何超欣，自小含著金鎖匙出生的何超欣年紀輕輕，22歲就已經至少坐擁7億身家。2016年，母親梁安琪為了讓何超欣及何超盈學投資，豪花13億買入Mount Nicholson四伙住宅單位。而何超欣亦曾與姐姐何超盈合資共約6000萬購入山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson六個車位，平均每個車位成交價為989.99萬，投資有道。

最美賭王千金何超欣Q&A