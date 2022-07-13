郭富城對的時間遇上方媛變圈中愛妻號！曾1事慘背渣男之名？

【郭富城老婆｜方媛】最近天王郭富城跟家人同住的豪宅「嘉園」被爆出疑遭爆竊，由於郭富城外父外母於大廈的一樓居住，當時一度傳出郭富城所住的單位遭到賊人入屋爆竊，但最後證實虛驚一場。經過郭富城經理人證實了是郭富城鄰居單位被爆竊，他及家人都無事。提及天王郭富城一定會想起他好丈夫及好父親的形象，但實情是郭富城未曾遇到太太方媛前都是一隻無腳我的雀仔。從未有結婚打算到現時成為圈中有名的愛妻號。



郭富城｜最近天王郭富城跟家人同住的豪宅「嘉園」被爆出疑遭爆竊，由於郭富城外父外母於大廈的一樓居住，當時一度傳出郭富城所住的單位遭到賊人入屋爆竊，但最後證實虛驚一場。（WEIBO@郭富城）

「四大天王」之一的郭富城，以往對於感情事向來隻字不提，當年跟熊黛林的一段情最為著名，交往多年間郭富城從不公開提及有關熊黛林的事，二人交往大概7年來一直傳出婚訊，卻最終分手收場。當年郭富城跟熊黛林分手後，外界把所有矛頭指向男方，然而郭富城以「鞋子論」來回應與熊黛林的戀情。隨即引來一眾網民怒斥他不顧7年情分，更對前度十分不尊重。明知道不合適卻一直拖着熊黛林，讓對方浪費了7年間的青春。跟熊黛林時又傳出暗交苟芸慧的消息，一連串的事件讓郭富城背上「Play Boy」之名。

郭富城與熊黛林當年拍MV擦出愛火花。（《風之子》MV截圖）

一雙鞋不合腳時，成天穿都會不舒服，你都會想換一雙舒服的鞋。我們每日都要走路，就好似身邊伴侶，應該要找對合適先着上去，硬撐着穿只會流血，傷口又不癒合，找另一個可能更好，感情世界也是一樣。 郭富城

多年來郭富城一直拼命努力在演藝圈打拼，把「兒女私情」總是放到次位。郭富城曾公開表示自己因小時候的經歷比一般人多。自己不是一出道就一炮而紅的藝人，心知自己不是讀書材料，但具備表演天賦，因而在自己擅長的範疇更加倍努力。

郭富城｜多年來郭富城一直拼命努力在演藝圈打拼，把「兒女私情」總是放到次位。（WEIBO@郭富城）

我不會忘記從哪裡出來，我會一直告訴自己：要努力。努力和勤奮，這永遠是我的座右銘。 郭富城

出道至今，天王郭富城對於感情事向來低調處理，除了方媛外。他曾解釋自己一副「不愛答理的態度全因為了保護另一半，由於交往是二人的事，他認為旁人根本無資格評論。對於自己的愛情觀郭富城一直都是以隨緣心態面對，在他的人生規劃中，他強調自己不到50歲不會結婚。

在郭富城的人生規劃中，他強調自己不到50歲不會結婚。（WEIBO@方媛）

戀愛是兩個人的事情，不是嗎？作為第三者，你怎麼能明白別人兩個人之間的事呢？有時候我在旁邊，看一些人評論我感情的事情，我真的覺得很無知也很可笑。 郭富城

我會拍拖，這個很正常。但是不到50歲我不會結婚。 郭富城

2016年12月，郭富城史前無例大方公開與方媛的戀情，竟然在個人社交平台貼出牽手照，在相中更標籤了女友帳號，讓一眾網民即時「地氈式起底」誰是方媛。其後郭富城再度貼出跟方媛的進餐的照片，留言寫道：「這樣吃飯要慢一點……嗎」。事隔15分鐘方媛在其帖文下留言：「别皮了！快吃飯。」二人高調放閃的行為出乎意外地讓網民大讚。直到2017年郭富城宣布與34歲的內地嫩模Moka方媛結婚，三年抱兩，育有兩位愛女Chantelle、​Charlotte。

2017年郭富城宣布與34歲的內地嫩模Moka方媛結婚，三年抱兩，育有兩位愛女Chantelle、​Charlotte。（WEIBO@郭富城）

結婚5年間，二人跟昔日拍拖時依舊在社交平台高調放閃，在二人結婚5周年的大日子更公開兩張當年行禮相片。方媛寫下：「5年前的今天，每次回看照片還是覺得好浪漫，相互陪伴的日子裏，平穩而不平淡，快樂而長久，感恩有你，5周年快樂。」郭富城也甜蜜轉發：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」

郭富城結婚5年間，二人跟昔日拍拖時依舊在社交平台高調放閃。（WEIBO@郭富城）

郭富城過往背上「Play Boy」之名現成愛妻號，不但從小事到大事把太太照料得無微不至，更從不視太太為「生仔機器」。從方媛懷孕時一直陪伴左右，經常叮囑太太盡量避免去人多的地方。直到產女時，早已放下一切工作預留時間陪產，並親手為女兒剪臍帶。

郭富城過往背上「Play Boy」之名現成愛妻號。（WEIBO@方媛）

或許不少人替熊黛林付出7年青春不值，不過對的人在錯的時間出，通常都沒結果。交往時間長與短並不等於一切，有可能最終價值觀不合而分手，你和我身邊都總有幾對，昔日多麼深愛對方的點滴，終只能成為美好回憶，遺憾、殘酷，這是現實。說到底，愛情中沒有先後次序，方媛的到來如此合時，正因「合適」讓二人感情長久。

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