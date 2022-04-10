方媛整容參加天王嫂訓練營：謠言　郭富城霸氣挺妻　虜歡心靠時機

【郭富城／方媛】56歲郭富城當年迎娶比自己小22歲的內地模特兒方媛，曾被網民揶揄是「父女戀」，不過兩人無懼外界流言蜚語，愛得甜蜜又火熱，方媛先後誕下兩位小千金，一家四口其樂融融。



郭富城2017年與方媛結婚。（mokafy@instagram）

方媛成「天王嫂」負面新聞多多：謠言自破不用攻

方媛自成為「天王嫂」後，一向成為眾人議論對象，自今，方媛標緻的外貌都會引來整容的傳聞，方媛則多次發布素顏照，早前更公開自己中學時期的黑白舊照，紮着2條小辮子的她，充滿少女味，與現在的樣子差無幾，網民即大讚：「天然美」、「初戀臉」、「城城眼光好」。

兩年前，方媛更因潘瑋柏宣布與內地空姐女友宣雲（Luna）結婚時，捲入「天王嫂訓練營」，並由專人為她們度身訂造生活照或與男生調情之對話，最終目的是讓她們可以成功「釣金龜」，更標榜不成功不收費。

早前，方媛與潘瑋柏妻子Luna被指曾參與一名叫「Amy姐」所打造的「天王嫂訓練營」。(王神通有話說@微博）

當時方媛亦隨即回應網友：「謠言，遇事冷靜不盲從，謠言自破不用攻」以此表明自己的態度，而郭富城被傳媒問及此事時也力挺妻子方媛說：「這些是不實報導，網路太自由，散播謠言的人不需要負責任，但當事人會覺得好難受，而我太太不是這一行的，她只是半個圈內人，這種報導對她來說是一種傷害。」可見郭富城百分百支持對方之心。

【按下圖看更多】郭富城與妻子方媛的甜蜜合照

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郭富城曾因「鞋子論」被稱Play Boy 想結婚主要因對的時機？

郭富城最為轟動的戀情一定是與熊黛林的7年情，當年二人分手曾用「鞋」比喻與熊黛林不再適合，網民大罵他不顧7年情分，不尊重，又質疑他沒有「膊頭」，不合適卻一直拖着熊黛林，當時更出現郭富城暗交苟芸慧的消息，至今仍有不少人對郭富城留下「Play Boy」的印象。

郭富城與熊黛林當年拍MV擦出愛火花。（《風之子》MV截圖）

熊黛林曾經在內地節目《中國超模》中解釋與城城分手的理由是感情變淡，家人催婚，想找個可依靠的男人所以分手。當世人都以為城城不想被婚姻束縛，從此成為「鑽石王老五」，他卻隨後戀上小22歲的內地網紅方媛，拍拖不夠2年便結婚兼為人父，更成為「寵妻狂魔」，大方曬恩愛，又力挺妻子方媛，不時滿足對方購物慾，不過方媛也非常「識做」，做好賢內助，又不會亂花錢。

即使對方媛諸多不滿，我們仍要接受，結婚不只講求伴侶條件，有時候，時機比一切重要。

方媛成為郭富城的賢內助。（mokafy@instagram）

方媛就是在對的時候出現，郭富城在2016年參加內地真人騷《我們十七歲》時坦承作為演員，自己過去心無旁騖地只想拿到影帝，而他在16年終於憑《踏雪尋梅》獲得金像獎的「最佳男主角」。夢想實現，所以他開始考慮結婚生子的事。

郭富城成家立室為了圓母親心願。（郭富城微博）

一向孝順母親的他，結婚某部份也是向完成母親心願。他17年在無綫節目《Star Talk》受訪時坦言母親雖沒有明言，但其實一直都想見到他成家立室，「以孝順仔而言，我是不合格，太多時間放在工作上。」

看着母親身體開始變差，他覺得是時候要組織家庭。與熊黛林受盡「負心漢」的指控，然而，郭富城其實一向都坦白自己感情第二，工作第一，他接受內地傳媒採訪時更直言「我會拍拖，這個很正常。但是，不到50歲我不會結婚。」

而與方媛結婚時，他正好50+1，不少人覺得奉子成婚一定是「意外」，其實細心一想，意外來得如此「合時」，說到底，還是天王終於時候對了。