近日郭富城出席電影《麥路人》宣傳活動時，首次回應妻子方媛曾參與「天王嫂訓練營」的黑謠言，直斥謠言誇大不實；不負責任，並霸氣公開護妻道：「我作為她丈夫當然會支持她。」

早前，郭富城為妻子方媛慶祝她33歲生日。(方媛@微博)

早前，台灣男星潘瑋柏宣布與內地空姐女友宣雲（Luna）結婚時，其成婚一事理應備受祝福，但內地千億富少王思聰卻同步於微博報料，指方媛與Luna曾參與一名叫「Amy姐」所打造的「天王嫂訓練營」，並由專人為她們度身訂造生活照或與男生調情之對話，最終目的是讓她們可以成功「釣金龜」，更標榜不成功不收費。

早前，方媛與潘瑋柏妻子Luna被指曾參與一名叫「Amy姐」所打造的「天王嫂訓練營」。(王神通有話說@微博）

當時方媛亦隨即回應網友，「謠言，遇事冷靜不盲從，謠言自破不用攻」以此表明自己的態度。而一向是「寵妻狂魔」的郭富城被傳媒問及此事，終按耐不住力挺妻子方媛說：「這些是不實報導，網路太自由，散播謠言的人不需要負責任，但當事人會覺得好難受，而我太太不是這一行的，她只是半個圈內人，這種報導對她來說是一種傷害。」力挺妻子方媛外，更表明自己是百分百支持她，也能在言辭之間足見郭富城有多愛方媛，眼裏容不下方媛受委屈，那娛樂圈中還有誰曾霸氣護妻，同是「寵妻狂魔」呢？

【按下圖看更多】郭富城與妻子方媛的甜蜜合照

昆凌被批「雙面甜心」 周杰倫出文護妻

周杰倫與昆凌結婚前，二人已低調相戀4年。(jaychou@IG)

周杰倫（周董）與昆凌由低調相戀、步入婚姻到現時育有一子一女的家庭生活，一直也是幸福非常。不過，昆凌婚後除投放心力照顧家庭外，也積極參與不同廣告拍攝，但「人紅是非多」，昆凌被指是「雙面甜心」，並指出昆凌每次拍攝前也需要敷面膜、工作人員服侍餵食，甚至為了與孩子玩而延誤工作，也只對資深攝影師笑臉相迎。

當時昆凌被指是「雙面甜心」時， 周杰倫更立即發文護妻。(周杰倫@FACEBOOK)

一向鮮少回應甚至直面反擊傳媒新聞報導的周杰倫，卻立即於晚上發帖文，出言護妻：「雖然說是鳥新聞，還是很好奇的看了內容，看了真是替爆料人捏把冷汗，這種亂掰算是小兒科等級，你干脆說她是假面騎士好了，比較聳動。」不少網民也笑言：「實力護妻」、「昆凌真是上輩子拯救了很多河系。」和「挺老婆的男人最man」等。

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張學友親自作出口頭投訴 希望能安撫與平穩妻子的心

張學友與羅美薇因拍攝電影《痴心的我》而真正認識，最後發展成情侶。(《痴心的我》劇照)

「四大天王」之一的張學友與羅美薇相愛34年，也是圈中的模範夫妻檔，入行多年的學友也未曾與其他女星傳出緋聞，當學友每次被傳媒問到有關妻子與女兒的問題時，總是流露出滿滿的愛意。羅美薇與張學友結婚後，也淡出幕前專心相夫教女，但昔日也是當紅女星，就算退居幕後仍不時勤做運動健身。

但有一次羅美薇卻被傳出於健身時，被男職員於言語與肢體上不禮貌對待，當時學友護妻心切，立即向相關人士作出投訴，希望安撫妻子的心，而學友接受傳媒訪問時透露，這樣做是希望妻子可以安心去做運動。此舉也足以證明學友對妻子所有事情是事事上心，沒有一刻怠慢。

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台灣男星王宥勝妻子被諷像菲傭 發暖心千字文護妻：我覺得她很美

台灣男星王宥勝的妻子，早前被傳媒嘲諷樣貌長得像菲傭（yousheng0609@facebook）

憑主持旅遊節目《冒險王》於台灣人氣掘起的男星王宥勝，自2015年與前助手妻子小嫻（蕾媽）結婚後便減少了幕前演出，專心照顧家庭。先前王宥勝更賣掉豪宅，帶着一對子女居住在露營車，亦於YouTube頻道《宥勝去哪兒》，分享妻子蕾媽與一家四口在露營車的生活實況。

我覺得蕾媽很美，沒為什麼。因為就是她。 王宥勝

但不知道是否頻道影片過份真實，影片一出後網上竟充斥着不少有關嘲諷宥勝妻子很醜樣，長得猶如菲傭般的文章，當時王宥勝深夜感觸發出千字護妻宣言，並說：「我覺得她很美。」以文字剖白自己亦曾因外貌與妻子分手，甚至立即與白富美交往，並火速論及婚嫁。但王宥勝最後卻回到蕾媽的身邊，原因是對方願意默默不求回報的為他付出，甚至願意為他放棄所有，去陪他追尋人生冒險，所以當妻子面對種種的批評時，王宥勝也是第一時間挺身而出，維護妻子的好。